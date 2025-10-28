ETV Bharat / state

கண்ணகி நகரை உலகப்புகழ் அடைய செய்துள்ளார் 'தங்க மங்கை' கார்த்திகா: மா. சுப்பிரமணியன்

கண்ணகி நகர் மீது இருந்த அவதூறு அடையாளத்தை, எனது வெற்றி உடைத்தெறிந்திருக்கும் என ஆசிய மகளிர் கபடி போட்டியில் தங்கம் வென்ற கார்த்திகா பெருமிதத்துடன் தெரிவித்தார்.

கபடி வீராங்கனை கார்த்திக்காவுக்கு பாராட்டு விழா
கபடி வீராங்கனை கார்த்திக்காவுக்கு பாராட்டு விழா (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 28, 2025 at 1:24 PM IST

சென்னை: 'தங்க மங்கை' கார்த்திகாவால் சென்னை கண்ணகி நகர் உலகப்புகழ் அடைந்துள்ளதாக அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார். மேலும், இன்னும் 20 நாட்களில் கண்ணகி நகர் பகுதியில் ஒரு புதிய மைதானம் அமைக்கப்படும் எனவும் அவர் கூறினார்.

ஆசிய இளையோர் கபடி போட்டியில் இந்திய அணிக்காக தனது சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி, தங்கப் பதக்கத்தை அள்ளிக் கொண்டு வந்தவர் கபடி வீராங்கனை கார்த்திகா. இவருக்கு அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தலைமையில் கண்ணகி நகர் கூடைப்பந்து மைதானத்தில் பாராட்டு விழா நடைபெற்றது.

இந்த விழாவில் தென் சென்னைக்குட்பட்ட திமுக எம்எல்ஏக்கள், மண்டலக் குழு உறுப்பினர்கள், மாமன்ற உறுப்பினர்கள், திமுக நிர்வாகிகள் பங்கேற்று கார்த்திகாவுக்கு சால்வை அணிவித்து பாராட்டு தெரிவித்தனர். தொடர்ந்து மேடையில் பேசிய அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், “கார்த்திகாவின் தாத்தா எனது நண்பர். அறிவாலயத்தின் பாதுகாவலராக இருந்தார். தொண்டர்களின் பாதுகாவலராக இருந்தார். அந்த வகையில் கார்த்திகாவும் எனக்குபேத்தி தான்.

கபடி வீராங்கனை கார்த்திக்காவுக்கு பாராட்டு விழா
கபடி வீராங்கனை கார்த்திக்காவுக்கு பாராட்டு விழா (ETV Bharat Tamil Nadu)

கார்த்திகாவின் வெற்றிக்கு அவரது பயிற்சியாளரின் பங்கு முக்கியமானது. கண்ணகி நகர் குறித்து கார்த்திகா பேசியதுதான் நெகிழ்ச்சியானது. அவர் பேசியதை கேட்டு மகிழ்ச்சியடைந்தேன். இந்த விழாவை நேரு ஸ்டேடியத்தில் வைத்து நடத்தி இருக்கலாம் என நினைத்தோம். ஆனால், அவரது பேச்சை கேட்ட பின்னர்தான், இங்கு நடத்துவதுதான் சரியாக இருக்கும் என நினைத்தோம். கண்ணகி நகர் பெருமையை உலக அளவில் எடுத்து சென்றுள்ளார் 'தங்க மங்கை' கார்த்திகா. கண்ணகி நகர் மக்கள் அனைவரின் முகமும் அவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக உள்ளதை பார்க்க முடிகிறது. கார்த்திகாவின் வெற்றி அனைவரது வெற்றியாக பார்க்கிறார்கள்.

முதலமைச்சர், துணை‌ முதலமைச்சரை கார்திகா நேரில் சந்தித்து பேசினார். அப்போது, கண்ணகி நகரில் கபடி கிரவுண்ட் வேண்டும் என கேட்டுள்ளார். அதன்படி, கண்ணகி நகரில் 'சின்தடிங் கிரவுண்ட்' (Synthetic ground) கட்டுவதற்கான வேலைகள் நடந்து வருகின்றன. 20 நாட்களில் பணிகள் முடிந்து அதனை துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் திறந்து வைக்க உள்ளார்” என்றார்.

தொடர்ந்து கார்த்திகா பேசுகையில், “எனக்கு உதவிய பயிற்சியாளர் மற்றும் கண்ணகி நகரைச் சேர்ந்த அனைவருக்கும் நன்றி. கண்ணகி நகர் என்றால் வேலைக்கு எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள். ஆனால் இனி தைரியமாக சொல்ல வேண்டும். நம்மால் அனைத்தையும் சாதிக்க முடியும்” என்றார். இந்த பாராட்டு விழாவில் கண்ணகி நகரை சேர்ந்த சுமார் 500க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் கலந்து கொண்டு, கார்த்திகாவின் வெற்றியை மன மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடினர்.

KANNAKI NAGAR
KANNAKI NAGAR KARTHIKA
கண்ணகி நகர் கார்த்திகா
கண்ணகி நகர்
