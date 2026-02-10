ETV Bharat / state

வேகமாக பரவும் பறவைக் காய்ச்சல்: ஆஃப்பாயில் சாப்பிட வேண்டாம் - அமைச்சர் அறிவுறுத்தல்

தமிழகத்தில் பறவை காய்ச்சல் பாதிப்பு கட்டுக்குள் இருக்கிறது; மனிதர்கள் யாருக்கும் இதுவரை பறவை காய்ச்சல் உறுதி செய்யப்படவில்லை என மா. சுப்பிரமணியன் கூறினார்.

அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன்
அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 10, 2026 at 1:17 PM IST

சென்னை: தமிழகத்தில் பறவைக் காய்ச்சல் வேகமாக பரவி வரும் நிலையில், ஆஃப் பாயில் சாப்பிடுவதை தவிருங்கள் என தமிழக மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

சென்னையில் கடந்த வாரம் ஆங்காங்கே காக்கைகள் கொத்து கொத்தாக உயிரிழந்து கிடந்தன. பின்னர், அவற்றின் ரத்த மாதிரிகளை எடுத்து பரிசோதித்த போது, அவை பறவைக் காய்ச்சலால் (Bird Flu) பாதிக்கப்பட்டிருப்பது தெரிய வந்தது.

இதையடுத்து, தமிழகம் முழுவதும் பறவைக் காய்ச்சல் தடுப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளில் அரசு தீவிரம் காட்டி வருகிறது. பொதுவாக, இந்த வைரஸ் பறவைகளை மட்டுமே தாக்கும். இருந்த போதிலும், பறவைகளில் இருந்து மனிதர்களுக்கும் இந்த வைரஸ் பரவும் என்பதால் மிக ஆபத்து நிறைந்ததாக இது பார்க்கப்படுகிறது.

எங்கேனும் பறவைகள் இறந்து கிடந்தால், அவற்றை வெறும் கையால் தொடுவதை தவிர்க்க வேண்டும். உடனடியாக நகராட்சி அல்லது மாநகராட்சிக்கு இது பற்றி தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும். கோழிக்கறியை நன்றாக சமைத்து சாப்பிட வேண்டும் என்பன போன்ற அறிவுறுத்தல்களை மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வழங்கியுள்ளது.

இந்நிலையில், இந்த விவகாரம் குறித்து தமிழக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் சில முக்கிய அறிவுரைகளை வழங்கியுள்ளார். சென்னை ஓமந்தூரார் அரசு பன்னோக்கு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனையில் ரூ.8 கோடி மதிப்பில் அமைக்கப்பட்ட இதய வடிகுழாய் (Cardiac cath lab) ஆய்வகத்தை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் இன்று தொடங்கி வைத்தார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "உலகம் முழுவதும் இதய நோய் பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது. உலக சுகாதார நிறுவனமும், ஐசிஎம்ஆர் நிறுவனமும் இதுகுறித்து எச்சரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.

திமுக அரசு பொறுப்பேற்ற பின்னர் கிண்டி நூற்றாண்டு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனையில் இரண்டு இருதய வடிகுழாய் ( Cardiac cath lab ) ஆய்வகங்கள் மக்கள் பயன்பாட்டிற்காக கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. அதே போல், மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் இரண்டு ஆய்வகங்கள், பெரியார் அரசு புறநகர் மருத்துவமனையில் ஒரு இருதய வடிகுழாய் ஆய்வகம், சேலத்தில் ஒரு இருதய வடி குழாய் ஆய்வகம், ஓமந்தூரார் பன்னோக்கு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனையில் ஒரு ஆய்வகம் என மொத்தம் 7 ஆய்வகங்கள் திறக்கப்பட்டுள்ளன" எனக் கூறினார்.

'ஆஃப் பாயில் சாப்பிட வேண்டாம்'

தொடர்ந்து, பறவைக் காய்ச்சல் பரவல் தொடர்பாக செய்தியாளர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த அவர், "அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் இது தொடர்பாக மத்திய அரசு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது. பறவைகள் இறந்தால் 5 அடி ஆழத்தில் புதைக்க வேண்டும். இறந்த கோழிகளை சமைத்து உண்ணக் கூடாது.

தமிழகத்தை பொறுத்தவரை, பறவை காய்ச்சல் பாதிப்பு கட்டுக்குள் இருக்கிறது. மனிதர்கள் யாருக்கும் இதுவரை பறவை காய்ச்சல் இருப்பது உறுதியாகவில்லை.

கோழி, காடை உள்ளிட்ட பறவைகளில் இறைச்சிகளை நன்கு வேக வைத்து சாப்பிடுவது அவசியம். குறிப்பாக, ஆஃப் பாயில் சாப்பிடுவதை அனைவரும் தவிர்க்க வேண்டும். மக்கள் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும்" என அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் கூறினார்.

மதுரை எய்மஸ் மருத்துவமனை

முன்னதாக, மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்டுமானப் பணி குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன், "மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையின் கட்டுமானப் பணிகள் இப்போதைக்கு நிறைவடையும் எனக் கூற முடியாது. இந்தப் பணிகளை விரைப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக ஜப்பான் சென்று ஜெய்கா நிதி நிறுவனத்திடமும் பேசிவிட்டு வந்துள்ளோம். 2028 ஆம் ஆண்டு தான் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்டுமானப் பணிகள் முடிவடையும் என அந்த நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது" என கூறினார்.

