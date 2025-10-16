கிட்னி திருட்டு விவகாரத்தில் பாரபட்சமின்றி நடவடிக்கை! அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் பதில்!
கிட்னி மோசடி தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்ற எதிர்க்கட்சி தலைவரின் குற்றச்சாட்டுக்கு அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் பதிலளித்துள்ளார்.
Published : October 16, 2025 at 3:31 PM IST
சென்னை: நாமக்கல் மற்றும் பெரம்பலூரில் கிட்னி திருட்டு விவகாரத்தில் ஈடுபட்ட மருத்துவமனைகள் மீது பாரபட்சமின்றி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையின் மூன்றாம் நாளான இன்று, நாமக்கல்லில் கிட்னி திருட்டு முறைகேட்டில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது முறையாக நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம்சாட்டினார்.
இதற்கு பதிலளித்த மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன், “கிட்னி முறைகேடு குறித்து தொலைக்காட்சியில் செய்தி வந்தவுடனேயே நடவடிக்கை எடுக்க முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டார். அதன்பேரில் குழு அமைக்கப்பட்டு பள்ளிப்பாளையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள மருத்துவமனைகளில் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது. ஆய்வில் முறைகேடு நடந்திருப்பதும் உறுதி செய்யப்பட்டது.
இதனையடுத்து சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவமனைகளில் கிட்னி மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்ய உடனடியாக தடை விதிக்கப்பட்டது. சட்ட நுணுக்கங்களை தவறாக பயன்படுத்தி கிட்னி மாற்று அறுவை சிகிச்சை முறைகேடு நடந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டதால் சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவமனைகளின் உரிமத்தை ரத்து செய்ய பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “அதிமுக ஆட்சியிலும் கிட்னி முறைகேடு நடந்திருக்கிறது. அது குறித்து 2017-ம் ஆண்டு நாமக்கல் மாவட்ட எஸ்.பி, சுகாதாரத்துறைக்கு கடிதம் எழுதியிருந்த நிலையில், சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். தற்போது நடத்தப்பட்ட ஆய்விற்கு பிறகு பல்வேறு பரிந்துரைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. அதே போல், குற்றத்தில் ஈடுபட்ட மருத்துவமனைகள் மீது எந்தவித பாகுபாடும் காட்டாமல் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது.
குறிப்பாக, சென்னை உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, இவ்விவகாரம் குறித்து விசாரிக்க சிறப்பு புலனாய்வு குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை தொடர்பாக விசாரிக்கவும் புதிய குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது” என தெரிவித்தார்.
மேலும் பேசிய அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், “தானம் எனும் பெயரில் உடல் உறுப்பை விற்கக் கூடாது என ஆட்சியர்கள் மூலம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மனித உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கான ஆவணங்கள் 10 ஆண்டுகள் வரை பராமரிக்க வேண்டும் எனவும், அனைத்து ஆவணங்களும் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் இருக்க வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
சென்னை, மதுரை, கோவை உட்பட 4 அரசு மருத்துவமனைகளில் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கான அங்கீகார குழு செயல்படுவதோடு, கிட்னி மோசடி தொடர்பாக இடைத் தரகர்கள் 2 பேர் மீது குற்றவியல் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். கிட்னி மோசடி தொடர்பாக அரசு அலுவலர்கள் 7 பேர் மீது துறைரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது” எனவும் தெரிவித்தார்.