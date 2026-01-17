திமுக போல ஏமாற்று தேர்தல் அறிக்கையை கொடுக்க மாட்டோம் - எல்.முருகன்
வருகிற 23ஆம் தேதி பிரதமர் மோடி தமிழகத்திற்கு வருகை தரவுள்ள நிலையில் பொதுக்கூட்டம் குறித்து எல்.முருகன் பேசினார்.
Published : January 17, 2026 at 6:32 PM IST
சென்னை: திமுக போல ஏமாற்றும் தேர்தல் அறிக்கையை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியினர் ஒருபோதும் கொடுக்க மாட்டோம் என மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் தெரிவித்துள்ளார்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஜன.23ஆம் தேதி தமிழகத்திற்கு வருகை தரவுள்ளார். அதுகுறித்து சென்னை தி.நகரில் உள்ள பாஜக தலைமை அலுவலகமான கமலாலயத்தில் மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் பாஜக நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.
அதன்பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் பொங்கல் வாழ்த்துகளை பகிர்ந்துகொண்டார். தொடர்ந்து, “வருகின்ற 23ஆம் தேதி பிரதமர் மோடி தமிழகம் வர இருக்கிறார். தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பாக நடைபெறக்கூடிய பொதுக்கூட்டத்தில் அவர் கலந்து கொண்டு உரையாற்ற இருக்கிறார். அதற்கான ஏற்பாடுகள் பிரமாண்டமாக நடைபெற்று வருகிறாது. பிரதமருடைய வருகை தமிழகத்தில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் ஆட்சியை உறுதி செய்கின்ற வருகையாக இருக்கும். இந்த கூட்டம் திமுகவை வீட்டுக்கு அனுப்பும் கூட்டமாக இருக்கும்.
மும்பை மாநகராட்சி தேர்தல் மட்டுமல்லாமல் ஒட்டுமொத்த மகாராஷ்டிரா உள்ளாட்சி தேர்தலும், தென்னிந்தியாவில் திருவனந்தபுர உள்ளாட்சி தேர்தலில் பாஜக மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. அந்த வரிசையில் தமிழகத்தில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் ஆட்சி உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது” என்று தெரிவித்தார். மேலும் எம்ஜிஆரின் பிறந்தநாளில் எடப்பாடி பழனிசாமி 5 வாக்குறுதிகளை மக்களுக்கு அளித்திருப்பதை வரவேற்பதாகவும் தெரிவித்தார்.
ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டம் குறித்து பேசிய அவர், “100 நாள் வேலை திட்டத்தை 125 நாளாக மாற்றி சட்டம் கொண்டு வந்திருக்கிறோம். ஆனால் தமிழ்நாட்டில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கக்கூடிய அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையில் ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தின் நாட்கள் 150 என கூறியதை நாங்கள் வரவேற்கிறோம்” என தெரிவித்தார்.
மேலும் நிறைவேற்றக் கூடிய வாக்குறுதிகளை மட்டுமே தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கொடுக்கும் எனவும், திமுக போல ஏமாற்றும் தேர்தல் அறிக்கையை நாங்கள் கொடுப்பவர்களல்ல; சாத்தியமுள்ள வாக்குறுதிகளைத்தான் கொடுப்போம் எனவும் தெரிவித்தார்.
திமுக கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ், ஆட்சியில் பங்கு அதிகாரத்தில் பங்கு என தொடர்ந்து பேசி வருகிறது. தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் அதிமுகவோடு இருக்கும் பாஜகவின் நிலைப்பாடு என்ன என்ற கேள்விக்கு, மத்திய தலைவர்கள் அதுகுறித்து முடிவெடுப்பார்கள் என்றார்.
இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் யார் யார் இணைகிறார்கள் என அறிவிக்கப்படுமா? என்ற கேள்விக்கு, அதை வரும் 23ஆம் தேதி பொதுக்கூட்ட மேடையில் பாருங்கள். இப்போது அதை பற்றி பேசமுடியாது” என்று கூறினார்.
இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் டிடிவி தினகரன் கலந்து கொள்வாரா என்ற கேள்விக்கு, “இந்த செய்தியாளர் சந்திப்பு முழுக்க முழுக்க பிரதமர் மோடி வருகைக்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள பொதுக்கூட்டம் குறித்தானது. உங்களுடைய அனைத்து கேள்விகளுக்கும் பொதுக்கூட்டத்தில் பதில் கிடைக்கும்” என தெரிவித்தார்.