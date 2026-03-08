தமிழகத்தில் சட்டம் - ஒழுங்கு பூஜ்ஜியம் நிலையில் உள்ளது: மத்திய அமைச்சர் எல்.முருகன் காட்டம்
காவல்துறை மற்றும் ஆட்சி ஆகிய இரண்டுமே முதலமைச்சர் ஸ்டாலினிடம் இல்லை என எல்.முருகன் விமர்சித்தார்.
Published : March 8, 2026 at 8:06 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் சட்டம் முழுங்கு பூஜ்ஜியம் என்ற நிலையில் உள்ளதாக மத்திய இணையமைச்சர் எல். முருகன் காட்டமாக விமர்சித்தார்.
சென்னை விமான நிலையம் வந்த எல். முருகன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, மானாமதுரையில் விசாரணைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்ட இளைஞர் மரணமடைந்தது குறித்து நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த அவர், “தமிழ்நாடு முழுவதும் காவல்துறை செயல்படுகிறதா என்பதே ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது. தமிழகத்தில் சட்டம் - ஒழுங்கு பூஜ்ஜியம் என்ற நிலையில் உள்ளது. எங்கு பார்த்தாலும் போதை பொருள் பயன்பாடு அதிகமாக இருக்கிறது. ரவுடிகளின் அட்டூழியம் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது.
நாங்குநேரியில் சாலையில் நின்று கொண்டிருந்த பொதுமக்களை 9 பேர் கொண்ட கும்பல் அரிவாளால் வெட்டியுள்ளனர். இதில் பட்டியல் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர் உட்பட 2 பேர் இறந்துள்ளநர். அதேபோல் ராமநாதபுரத்திலும் ஒரு சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது.
அதுமட்டுமல்லாமல், இன்று சிவகங்கை மாவட்டத்தில் லாக் அப் மரணம் நிகழ்ந்துள்ளது. முன்னதாக, மதுரையிலும் இதுபோன்ற லாக்கப் மரணம் நிகழ்ந்தது. இதில் சம்பந்தப்பட்ட காவல்துறை அதிகாரிகள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
கருணாநிதி ஆட்சியில் இருந்தபோது இதுபோன்ற சம்பவங்கள் அதிகரித்ததை கவனத்தில் கொண்டு, அப்போது ஒரு அரசாணை வெளியிட்டிருந்தார். அந்த அரசாணையில், தென் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த காவல்துறை அதிகாரிகளை, மேற்கு அல்லது வடக்கு மாவட்டங்களில் பணியில் அமர்த்த வேண்டும் என்று உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தது.
ஆனால், இப்போது அந்த உத்தரவை காற்றில் பறக்கவிட்டு விட்டனர். இப்போதைய காவல்துறையானது இதுபோன்ற சம்பவங்களை தடுக்க முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எதுவும் எடுக்காமல் அப்பாவி மக்களின் உயிர்களுடன் விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறது. காவல்துறை மற்றும் ஆட்சியை கையில் வைத்திருப்பதாக கூறும் மு.க ஸ்டாலினிடம், இந்த இரண்டுமே கையில் இல்லை என்பது இதன் மூலம் தெரியவருகிறது” என்றார்.
சிவகங்கை மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட மானாமதுரையில் கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்பு, 2 பேரை பட்டாகத்தி மற்றும் அரிவாள் கொண்டு தாக்கிய சம்பவம் தொடர்பாக காவல்துறை விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தது. இந்த வழக்கில் தொடர்புடையதாக கூறப்பட்ட ஆகாஷ் டெலிசன் என்ற 26 வயது பட்டியலின இளைஞரை விசாரணைக்கு அழைத்துச்சென்றனர். அவர் மேம்பாலத்திலிருந்து கீழே குதித்து தப்பிக்க முயன்றபோது காலில் முறிவு ஏற்பட்டதாக கூறி மருத்துவமனையில் போலீசார் சிகிச்சைக்காக சேர்த்தனர். அங்கு அவருக்கு மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு உயிரிழந்ததாக கூறப்படும் நிலையில், லாக்- அப் விசாரணையின்போது உயிரிழந்ததாக உறவினர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.