ETV Bharat / state

திமுக அரசை தூக்கி எறியவே வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடந்துள்ளது - பழனியில் எல். முருகன் பேட்டி

அதிகரித்துள்ள வாக்கு சதவீதம் திமுக அரசின் மீதான மக்களின் கோபத்தையும், ஆதங்கத்தையும் காட்டுகிறது என எல். முருகன் கூறியுள்ளார்.

author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 25, 2026 at 7:38 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திண்டுக்கல்: திமுக அரசை தூக்கி எறியவே மக்கள் ஆர்வத்துடன் வாக்களித்துள்ளதாக பழனியில் பேட்டியளித்த மத்திய இணையமைச்சர் எல். முருகன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகச் சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு 2 நாட்களுக்கு முன்பு நடைபெற்று நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், மத்திய இணையமைச்சரும் அவிநாசி சட்டமன்றத் தொகுதி பாஜக வேட்பாளருமான எல். முருகன் நேற்று (ஏப்ரல் 24) பழனி அருள்மிகு தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்தார். தரிசனத்திற்குப் பின் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர், அரசியல் சூழல் குறித்து பல்வேறு கருத்துக்களைப் பகிர்ந்து கொண்டார்.

அவரிடம் இந்தியத் தேர்தல் ஆணையரை நீக்கக்கோரி எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் நோட்டீஸ் அளித்துள்ளது குறித்து கேட்டதற்கு, “நாடு முழுவதும் தேர்தல் ஆணையம் ஜனநாயக முறையில் தேர்தலைச் சிறப்பாக நடத்தி முடித்துள்ளது. தோல்வி பயத்தின் காரணமாகவே எதிர்க்கட்சிகள் இதுபோன்ற காரணங்களைத் தேடிப் பிடித்துச் செயல்படுகின்றனர்” எனக் கூறினார்.

​அவிநாசி தொகுதி நிலவரம் குறித்துக் கூறுகையில், “அவிநாசியில் 100 சதவீத வெற்றி உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. சுமார் 1 லட்சம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுவோம் என எதிர்பார்க்கிறோம். எங்களது வெற்றி, தமிழக அரசியலில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்” என நம்பிக்கையுடன் தெரிவித்தார்.

தமிழகத்தில் பதிவான அதிகபட்ச வாக்கு சதவீதம் குறித்துப் பேசிய அவர், “அதிகரித்துள்ள வாக்கு சதவீதம் திமுக அரசின் மீதான மக்களின் கோபத்தையும், ஆதங்கத்தையும் காட்டுகிறது. மக்கள் திமுக அரசு மீது கோபமாக இருந்ததால்தான் வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது. இது முழுக்க முழுக்க திமுக அரசாங்கத்திற்கு எதிரான வாக்குப்பதிவு” என குறிப்பிட்டார்.

​தொடர்ந்து செய்தியாளர்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த எல். முருகன், செல்வப்பெருந்தகை வீட்டில் நடைபெற்ற வருமான வரிச்சோதனை குறித்து அவரும், அத்துறை சார்ந்த அதிகாரிகளும் தான் பதில் சொல்ல வேண்டும் என்றும், பாஜகவின் மீதான மக்களின் நம்பிக்கையால்தான் ஆம் ஆத்மி எம்.பி.க்கள் உள்ளிட்டோர் தங்களை நோக்கி வருகின்றனர் என்றும் கூறினார்.

மேலும், 'திராவிட மாடல் 2.O' குறித்த முதல்வர் ஸ்டாலினின் கருத்துக்குப் பதிலளித்த அவர், அது வெறும் 'ஜீரோ' தான் என்றும், திமுக அரசைத் தூக்கி எறியவே மக்கள் ஆர்வத்துடன் வாக்களித்துள்ளனர் என்றும் கூறிவிட்டுச் சென்றார்.

TAGGED:

MINISTER L MURUGAN
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
TN ELECTION 2026
எல் முருகன் பேட்டி
L MURUGAN PRESS MEET

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.