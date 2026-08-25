ரேசன் கார்டு உள்ளிட்ட 500 அரசு சேவைகளை அறிய “வெற்றித் தமிழ்நாடு சூப்பர் செயலி"
செயற்கை நுண்ணறிவுடன் கூடிய "தமிழ் இணைய மொழி ஆய்வகம்" எனும் இணையதளம், தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகம் மூலம் உருவாக்கப்படும் என அமைச்சர் குமார் அறிவித்துள்ளார்.
Published : August 25, 2026 at 8:33 PM IST
சென்னை: பிறப்புச் சான்றிதழ், குடும்ப அட்டை மற்றும் ஓட்டுநர் உரிமம் புதுப்பித்தல் உள்ளிட்ட 500 அரசு சேவைகளை கைபேசிகள் மூலம் நேரடியாகப் பெற "வெற்றித் தமிழ்நாடு சூப்பர் செயலி" அறிமுகப்படுத்தப்படும் என அமைச்சர் குமார் அறிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில், செயற்கை நுண்ணறிவு, தகவல் தொழில்நுட்பவியல் மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகள் துறை சார்பில் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் ஆர். குமார் பல்வேறு அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார். இந்த திட்டம் ரூ.5 கோடி மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்தப்படும் என்றும் அவர் அறிவித்தார்.
செயற்கை நுண்ணறிவு, தகவல் தொழில்நுட்பவியல் மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகள் துறை சார்பில் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் ஆர். குமார் வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்புகள் வருமாறு:
1. செயற்கை நுண்ணறிவு ஆலோசனைக் குழு அமைப்பு
தமிழ்நாடு செயற்கை நுண்ணறிவு இயக்கத்தின் நோக்கங்களைச் திறம்படச் செயல்படுத்தும் வகையில், உத்திசார் வழிகாட்டுதல் மற்றும் நிபுணர் ஆலோசனைகளை வழங்குவதற்காக, செயற்கை நுண்ணறிவு, இயந்திரக் கற்றல், தரவு அறிவியல், வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்கள், ஆழ் தொழில்நுட்பம் (Deep Tech), குறைக்கடத்திகள், மேகக் கணினிச் செயல்பாடு (Cloud Computing) பொதுக் கொள்கை, ஆளுமை, புத்தாக்கம், ஆராய்ச்சி, இணையப் பாதுகாப்பு மற்றும் தொழில்துறை ஆகிய துறைகளில் நிபுணத்துவம் பெற்ற சிறந்த கல்வியாளர்கள் மற்றும் தொழில் துறைத் தலைவர்களைக் கொண்ட ஒரு செயற்கை நுண்ணறிவு ஆலோசனைக் குழுவை அரசு அமைக்கும்.
2. தமிழ்நாடு பண்பாட்டு மின் நிலவரை தெற்குமண்டல விரிவாக்கம்
பொதுமக்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்களின் பயன்பாட்டிற்காக தமிழ்நாட்டின் பண்பாட்டு மரபுகளை ஆவணப்படுத்தி, இணையத்தில் வழங்கும் அறிவுத் தொகுப்பு முயற்சியான தமிழ்நாடு பண்பாட்டு மின் நிலவரைத் திட்டம் -இரண்டாம் கட்டத்தினை செயல்படுத்தும். இதன்மூலம், இராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, தென்காசி, கன்னியாகுமரி மற்றும் புதுக்கோட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ள 500 பண்பாட்டுத் தளங்கள் மற்றும் நிகழ்வுகள் ரூ.60 இலட்சத்தில் ஆவணப்படுத்தப்படும்.
3. வெற்றித் தமிழ்நாடு செயற்கை நுண்ணறிவு சிறப்பு மையம் (VTN AI COE)
தமிழ்நாடு மின்னணு நிறுவனம் (ELCOT) மூலம் வெற்றித் தமிழ்நாடு செயற்கை நுண்ணறிவு சிறப்பு மையங்கள் (Vetri Tamil Nadu Artificial Intelligence Centres of Excellence - VTN AI COE) நிறுவப்படும். தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட துறைகளில் செயற்கை நுண்ணறிவுக் கண்டுபிடிப்புகள், ஆராய்ச்சி, திறன் மேம்பாடு, புத்தொழில் நிறுவன (Startups) வளர்காப்பு மற்றும் பொறுப்புடன்கூடிய செயற்கை நுண்ணறிவுப் பயன்பாடு ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தும். ரூ.20 கோடி மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்தப்படும்.
4. மின்-அலுவலக பயன்பாட்டிற்கான செயற்கை நுண்ணறிவுக் கருவி
மின்-அலுவலக பயன்பாட்டிற்கான செயற்கை நுண்ணறிவுக் கருவியானது, அலுவல் சார்ந்த தகவல்தொடர்பின் தரத்தினை உயர்த்துவதுடன் இறுதி முடிவெடுக்கும் அதிகாரத்தை சம்பந்தப்பட்ட அலுவலருக்கே அளிக்கும். முன்னோடித் திட்டமாக செயல்படுத்தப்படுவதுடன், அதன் முடிவுகளின் அடிப்படையில், அனைத்து அரசுத் துறைகளுக்கும் படிப்படியாக விரிவுபடுத்தப்படும்.
5. வெற்றித் தமிழ்நாடு இணையதளம்
பொதுமக்கள் தங்களது ஆலோசனைகள் மற்றும் பரிந்துரைகளை அரசுடன் பகிர்ந்து கொள்ளவும் மற்றும் அரசின் பொதுச் சேவைகள் மீதான தங்களது மதிப்பீட்டினை வழங்கும் வகையிலும், வெற்றித் தமிழ்நாடு இணையதளம் உருவாக்கப்படும். இத்திட்டம் ரூ.1 கோடியில் செயல்படுத்தப்படும்.
6. சுகாதாரம் மற்றும் வேளாண்மைத் திட்டங்களுக்கான செயற்கை நுண்ணறிவு மாதிரிகள்
சுகாதாரம் மற்றும் வேளாண்மைத் திட்டங்களுக்கான செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மாதிரிகளானது, அந்த துறைசார் திட்டங்கள் மற்றும் சேவைகளை திறம்பட செயல்படுத்துவதற்கு துணைபுரியும்.
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7. தமிழ்நாடு வடிவமைப்பு, ஆராய்ச்சி (ம) மேம்பாடு, புத்தாக்கம், துணிகர முதலீடு மற்றும் பொறியியல் (TN DRIVE) திட்டம்
தனித்துவ வன்பொருள் வடிவமைப்பு, முன்மாதிரி உருவாக்கம் மற்றும் முன்னோடி உற்பத்தி உள்கட்டமைப்பை அணுகுவதில் உள்ள இடைவெளிகளை சரி செய்ய, TN DRIVE - தமிழ்நாடு வடிவமைப்பு, ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு, புத்தாக்கம், தொழில் முனைவு மற்றும் பொறியியல் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும். இத்திட்டம் ரூ.3 கோடியில் செயல்படுத்தப்படும்.
8. தமிழ்நாடு தொழில்முனைவோருக்கான இலவச செயற்கை நுண்ணறிவுச் சேவைகள்
- மாநிலத்தில் செயற்கை நுண்ணறிவு அடிப்படையிலான தயாரிப்புகளின் வளர்ச்சியை விரைவுபடுத்தும் வகையில் “தமிழ்நாடு தொழில்முனைவோருக்கான இலவச செயற்கை நுண்ணறிவுச் சேவைகள்” திட்டம் செயல்படுத்தப்படும்.
- அரசுக்குச் சொந்தமான அதி உயர் செயல்திறன் கொண்ட GPU கணினிக் குழுமம் (Ultra-High-Performance Graphics Processing Unit Compute Cluster) நிறுவப்படும். இத்திட்டம் ரூ.10 கோடியில் செயல்படுத்தப்படும்.
9. வெற்றித் தமிழகம் ஆழ்நிலைத் தொழில்நுட்பப் புத்தாக்க நிதியம்
தமிழ்நாடு தொழில்நுட்ப மையத்தின் (ITNT Hub) மூலமாக வெற்றித் தமிழகம் ஆழ்நிலைத் தொழில்நுட்பப் புத்தாக்க நிதியம் ஏற்படுத்தப்படும். இந்த நிதியத்தில் 25 சதவீதம் SC/ST நிறுவனர்களுக்கென தனியாக ஒதுக்கப்படும். இந்த நிதியம் ரூ.50 கோடி தொடக்க நிதித்தொகுப்புடன் உருவாக்கப்படும்.
11. செயற்கை நுண்ணறிவுடன் கூடிய தமிழ் இணைய மொழி ஆய்வகம்
- செயற்கை நுண்ணறிவுடன் கூடிய "தமிழ் இணைய மொழி ஆய்வகம்" எனும் இணையதளம், தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் மூலம் உருவாக்கப்படும்.
- முதற்கட்டமாக, ரூ.50 லட்சம் மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்தப்படும். இத்திட்டம் தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகத்தின் கல்வித் திட்டங்களில் விரிவுபடுத்தப்படும்.