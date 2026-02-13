''முதலமைச்சரின் அறிவிப்பை மக்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்'' - அமைச்சர் கே.ஆர். பெரியகருப்பன்
தமிழ்நாட்டின் தொன்மையை அறிந்து கொள்ளும் வகையில் சுமார் 4.5 ஏக்கர் பரப்பளவில், 65,380 சதுர அடியில் இரண்டு காட்சி கூடங்களுடன் 24 கோடியே 30 லட்சம் ரூபாய் செலவில் கீழடி திறந்தவெளி அருங்காட்சியகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது
Published : February 13, 2026 at 11:06 PM IST
சிவகங்கை: தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.5 ஆயிரம் அறிவித்திருப்பது பொது மக்களிடத்தில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. இதனை தமிழகம் முழுவதும் மக்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்'' என்று அமைச்சர் கே.ஆர். பெரியகருப்பன் தெரிவித்தார்.
சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்புவனம் அருகே கீழடியில் தொல்லியல் துறை சார்பில் தமிழ்நாட்டின் வைகை நதிக்கரையில் சங்ககால நகர நாகரிகத்தின் ஆய்வுக்கூடமாக விளங்கும் வரலாற்று சிறப்புமிக்க கீழடி உள்ளது. இந்த தொல்லியல் தளத்தினை உலகத்தமிழர்கள், அறிஞர்கள், ஆய்வாளர்கள், மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் ஆகியோர் கண்டு தமிழ்நாட்டின் தொன்மையை அறிந்துகொள்ளும் வகையில் சுமார் 4.5 ஏக்கர் பரப்பளவில் 65380 சதுர அடியில் இரண்டு காட்சிக் கூடங்களுடன் 24 கோடியே 30 லட்சம் ரூபாய் செலவில் கீழடி திறந்தவெளி அருங்காட்சியகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த கீழடி திறந்தவெளி அருங்காட்சியகத்தை தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று சென்னை, தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்து கானொளி காட்சி மூலம் திறந்து வைத்தார். இதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து அமைச்சர் கே.ஆர். பெரியகருப்பன் கூறுகையில், ''மகளிர் உரிமைத் தொகையாக தமிழக முதலமைச்சர் ரூ.5 ஆயிரம் அறிவித்திருப்பது பொது மக்களிடத்தில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. இதனை தமிழக முழுவதும் மக்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்'' என்று தெரிவித்தார்.
முன்னதாக கீழடியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு, கூட்டுறவு துறை அமைச்சர் கே.ஆர். பெரியகருப்பன், மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் மருத்துவர் மரு.செல்வசுரபி, மானாமதுரை சட்டமன்ற உறுப்பினர் தமிழரசி ரவிக்குமார், தொல்லியில் துறை அதிகாரிகள் மற்றும் முக்கிய பிரமுகர்கள் கலந்து கொண்டனர்.