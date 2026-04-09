தமிழக அரசு தலைமைச் செயலாளர் மாற்றப்பட்டதற்கு மம்தா பானர்ஜி தான் காரணம்; அமைச்சர் நேரு குற்றச்சாட்டு

நடிகர் விஜய் பாஜகவுடன் மறைமுக தொடர்பில் உள்ளார் எனவும், பாஜகவுக்கு திமுக மட்டும் தான் எதிரி என்றும் அமைச்சர் கே.என்.நேரு கூறினார்.

அமைச்சர் கே.என்.நேரு
Published : April 9, 2026 at 3:25 PM IST

தஞ்சாவூர்: மம்தா பானர்ஜி குற்றம்சாட்டியதன் காரணமாக தமிழ்நாடு அரசின் தலைமைச் செயலாளரை மாற்றி இருப்பார்கள் என அமைச்சர் கே.என்.நேரு கூறினார்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தஞ்சை திலகர் திடலில் நாளை நடைபெறும் பொதுக்கூட்டத்தில் பிரச்சாரம் செய்கிறார். இதனைத்தொடர்ந்து அமைச்சர் கே.என்.நேரு இன்று தஞ்சை திலகர் திடலில் நடைபெறும் பொதுக்கூட்ட முன்னேற்பாட்டு பணிகளை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், கடந்த முறை எப்படி அதிகமான தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றோமோ, அதுபோல் இம்முறையும் டெல்டா மாவட்டங்களில், அனைத்து தொகுதியிலும் வெற்றி பெறுவோம். அரசின் மகளிர் உரிமைத் தொகை உள்ளிட்ட திட்டங்கள் பெண்களிடம் மிகப் பிரபலமாக உள்ளது, ஓட்டு கேட்க செல்லும் இடங்களில் ஆர்வமாக ஓட்டுப் போடுகிறோம் என்று கூறுகின்றனர். அதனால் வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாட்டு மக்கள் எப்போதும் ஒரே முடிவு தான் எடுப்பார்கள் எனக் கூறிய அவர், சென்னையில் என்ன முடிவு எடுக்கிறார்களோ அதேபோன்ற முடிவை தான் கன்னியகுமரியில் உள்ள மக்களும் எடுப்பார்கள் எனவும் அமைச்சர் நேரு கூறினார்.

தவெக தலைவர் விஜய் எவ்வளவு வாக்குகள் பெறுவார் என நிருபர்கள் அவரிடம் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு, நடிகர் விஜய் எவ்வளவு ஓட்டு வாங்குவார் என்பது தெரியவில்லை என்று கே.என். நேரு பதிலளித்தார்.

இதையும் படிங்க: ’திமுகவினர் யாரும் வாக்கு சேகரிக்க வரக்கூடாது’ - கரும்பு விவசாயிகள் வேட்பாளரை இடைமறித்ததால் பரபரப்பு

பாஜகவுடன், திமுக, காங்கிரஸ் ஆகிய கட்சிகளுக்கு ரகசிய உடன்பாடு இருக்கும் என்று சந்தேகிப்பதாக அம்மாநில முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜியின் குற்றச்சாட்டு குறித்தும் அமைச்சர் கே.என்.நேருவிடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு. தமிழ்நாட்டில் எந்த அதிகாரியும் மாற்றப்படவில்லை என மம்தா பானர்ஜி குற்றம்சாட்டியதன் காரணமாக தமிழ்நாடு அரசின் தலைமைச் செயலாளரை மாற்றி இருப்பார்கள். நடிகர் விஜய் தான் பாஜகவுடன் மறைமுக தொடர்பில் உள்ளார், பாஜகவுக்கு நாங்கள் மட்டும் தான் எதிரி. எங்களைப் பற்றி பேசினால் தான் பத்திரிக்கையில் வரும் என்று அமைச்சர் நேரு கூறினார்.

சட்டமன்றத் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது முதல் மேற்கு வங்கத்தை சேர்ந்த பல அரசு அதிகாரிகள் தேர்தல் ஆணையத்தால் தமிழ்நாட்டிற்கு பார்வையாளராக அனுப்பப்பட்டனர். அதே நேரத்தில் மற்ற மாநிலங்களில் ஒரு சில அதிகாரிகளே மாற்றப்பட்டுள்ளனர். இதன் காரணமாக மேற்கு வங்கத்தின் வளர்ச்சிப் பணிகள் பாதிப்படைகிறது. இதனால் பாஜகவுடன், திமுக, காங்கிரஸ் ஆகிய கட்சிகளுக்கு ரகசிய உடன்பாடு இருக்கும் என்று சந்தேகிப்பதாக அம்மாநில முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி அண்மையில் குற்றம்சாட்டி இருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த ஆய்வின்போது வேட்பாளர்கள் சந்திரசேகரன், ராமநாதன் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.

