பலமுறை சிறைக்குச் சென்ற கே.என்.நேரு இந்த வழக்கிற்கெல்லாம் அஞ்சமாட்டார் - ஆர்.எஸ் பாரதி
நீதிமன்றத்தை அணுகி தன் மீது எந்த குற்றமும் இல்லை என்று நிரூபித்து வழக்கில் இருந்து வெளியே வருவேன் என்று அமைச்சர் கே.என் நேரு கூறினார்.
Published : February 20, 2026 at 5:55 PM IST|
Updated : February 20, 2026 at 6:01 PM IST
சென்னை: பலமுறை சிறைக்குச் சென்ற கே.என்.நேரு இதுபோன்ற வழக்கிற்கெல்லாம் அஞ்சமாட்டார் என்றும் வழக்கு தொடுத்தவர்கள் வெட்கிதலைகுனியும் அளவிற்கு சட்டரீதியாக வெற்றி பெறுவோம் எனவும் திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ் பாரதி தெரிவித்தார்.
நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையில் பணி நியமனங்களில் முறைகேடு நடந்துள்ளதாக கூறி அந்த துறை அமைச்சரான கே.என்.நேரு, அவரது சகோதரர் ரவிச்சந்திரன் மற்றும் உறவினர்கள் வீடுகளில் கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் அமலாக்கத் துறை சோதனை நடத்தியது.
இந்த சோதனையில் ரூ. 1,020 கோடி வரை முறைகேடு நடந்திருக்கலாம் என அமலாக்கத்துறை முடிவு செய்தது. இது தொடர்பான ஆதாரங்களையும் அமலாக்கத் துறை கைப்பற்றியதாக தெரிகிறது. இது தொடர்பாக தமிழக டிஜிபிக்கு அமலாக்கத்துறை சார்பில் கடிதம் அனுப்பப்பட்டது.
எனினும், அமலாக்கத் துறை அனுப்பிய கடிதத்தின் அடிப்படையில் டிஜிபி நடவடிக்கை எடுக்காததால், அமலாக்கத்துறை சார்பில் உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. மேலும், இதே கோரிக்கையை வலியுறுத்தி அதிமுக எம்.பி. இன்பதுரை, மதுரையை சேர்ந்த ஆதிநாராயணன் ஆகியோர் அண்மையில் தனித்தனியாக மனு தாக்கல் செய்தனர். இந்த வழக்கில் அமைச்சர் கே.என். நேரு மீது உடனடியாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம் இன்று உத்தரவிட்டது.
இந்த நிலையில், சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ் பாரதி மற்றும் அமைச்சர் கே.என் நேரு கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.
அப்போது ஆர்.எஸ் பாரதி, ''அமைச்சர் நேரு மீது ஜெயலலிதா பல வழக்குகளை போட்டுள்ளார். அத்தனை வழக்குகளையும் வென்று காட்டியவர்தான் கே.என். நேரு. அதே போல இந்த எப்.ஐ.ஆரையும் சட்டரீதியாக எதிர்கொண்டு அதை திமுக சட்டத் துறை தவிடு பொடியாக்க தயாராக இருக்கிறது. சிபிஐ-யால் எடப்பாடி பழனிசாமி மீது வழக்கு போடப்பட்டது. இருப்பினும் அவர் முதல்வராக இருந்துள்ளார். கே.என் நேரு மீது போடப்பட்ட எப்.ஐ.ஆரால் திமுகவுக்கு பின்னடைவு கிடையாது.
தேர்தல் நேரத்தில், திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினின் செல்வாக்கு நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து கொண்டே வருகிறது. பொதுமக்கள் மத்தியில் திமுகவின் நற்பெயரை கெடுப்பதற்காக அமலாக்கத் துறை செயல்பட்டு வருகிறது. வழக்குகள் போட்டவர்கள் வெட்கிதலைகுனியும் அளவிற்கு சட்டரீதியாக வெற்றி பெறுவோம். இதைவிட பெரிய வழக்குகளை எல்லாம் சந்தித்து அதில் திமுக வெற்றி பெற்றுள்ளது.
அமலாக்கத் துறை ப.சிதம்பரத்தை கைது செய்து 100 நாள் சிறையில் வைத்து இருந்தது. ஆனால் அந்த வழக்கின் தற்போதைய நிலை என்ன ஆனது? அமலாக்கத்துறை போட்ட வழக்கில் எத்தனை சதவீதம் வெற்றி பெற்றுள்ளனர்? நற்பெயரை கெடுப்பதற்காகவே இது போன்ற செயலை அமலாக்கத்துறை செய்கிறது.
தேர்தலில் 41 தொகுதிக்கு பொறுப்பாளராக கே.என். நேருவை தலைவர் நியமித்துள்ளார். 41 தொகுதிகளிலும் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெரும் வகையில் களத்தை தயார் செய்துள்ளார் கே.என்.நேரு. இதனால் வயித்தெரிச்சலில் உள்ள பாஜக எடப்பாடி பழனிசாமியின் பேச்சை கேட்டுக் கொண்டு செயல்படுகிறது. நிச்சயமாக தேர்தலில் மிகப்பெரிய அடி அவர்களுக்கு விழப்போகிறது.
அமைச்சர் நேரு இது போன்ற அச்சத்திற்கோ, துன்புறுத்தலுக்கோ பயப்பட கூடியவர் அல்ல. அவர் பலமுறை சிறைக்கு சென்றுள்ளார். நேருவை நீங்கள் துன்புறுத்த.. துன்புறுத்த இன்னும் தீவிரமாகத் தான் பணியாற்றுவார். அவரது பணியில் எந்தவித சோர்வும் ஏற்படாது.'' என்றார்.
அமைச்சர் கே.என்.நேரு கூறுகையில், '' உயர் நீதிமன்றம் என் மீது எஃப்.ஐ.ஆர் போட உத்தரவிட்டுள்ளது. இருப்பினும் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. இதில் எந்த தவறும் நாங்கள் செய்யவில்லை. நீதிமன்றத்தை அணுகி, எங்கள் மீது எந்த குற்றமும் இல்லை என்று நிரூபித்து வழக்கில் இருந்து வெளியே வருவோம்.'' என்றார்.