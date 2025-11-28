20 செ.மீ.மழை பெய்தாலும் சென்னை மாநகரம் தாங்கும் - அமைச்சர் நேரு தகவல்
திருநெல்வேலியில் பிரமாண்டமாக அமைக்கப்பட்டுள்ள பொருநை அருங்காட்சியகத்தை அடுத்த மாதம் 20ஆம் தேதி முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் திறந்து வைக்கிறார் என்று அமைச்சர் கே.என்.நேரு தெரிவித்தார்.
Published : November 28, 2025 at 5:08 PM IST
திருநெல்வேலி: சென்னையில் 15 முதல் 20 சென்டிமீட்டர் மழை பெய்தாலும், மழைநீர் 4 முதல் 5 மணி நேரத்தில் வடிந்துவிடும் வகையில் கட்டமைப்பு உள்ளது என நகராட்சி நிர்வாகத் துறை அமைச்சர் கே.என்.நேரு தெரிவித்துள்ளார்.
திருநெல்வேலி ரெட்டியார்பட்டி மலைப்பகுதியை ஒட்டி 56.57 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீட்டில், 13 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில், 54 ஆயிரம் சதுர அடியில், பொருநை அருங்காட்சியகம் அமைக்கும் கட்டுமானப் பணிகள் நிறைவடைந்து இறுதிக் கட்ட பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில் பொருநை அருங்காட்சியகத்தை நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சர் கே.என்.நேரு பார்வையிட்டார்.
இதனைத்தொடர்ந்து அமைச்சர் கே.என்.நேரு செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, “திருநெல்வேலி பொருநை அருங்காட்சியகத்தின் பணிகள் முழுமையாக முடிந்துள்ளது. இந்த பொருநை அருங்காட்சியகத்தை வரும் டிசம்பர் 20ஆம் தேதி தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நேரில் வந்து திறந்து வைக்கிறார். மேலும், சுமார் 200 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரி கூடுதல் கட்டிடத்தையும், முதலமைச்சர் திறந்து வைக்க உள்ளார்.
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் நடைபெற்று வரும் 831 கிராமங்களுக்கு தண்ணீர் வழங்கும் தாமிரபரணி கூட்டுக்குடிநீர் திட்டப் பணிகள் முடிவடைய இன்னும் 15 முதல் 20 நாட்கள் ஆகும் என்பதால், டிசம்பர் 20ஆம் தேதிக்குள் பணிகள் முழுமையாக முடிந்துவிட்டால் அந்த பணிகளை தொடங்கி வைக்க வாய்ப்பு உள்ளது” என்றார்.
திருநெல்வேலி மாநகரில் சேதமடைந்த சாலைகள் குறித்த கேள்விக்கு, ”நகர்ப்புறம் மற்றும் கிராமப்புற சாலைகளைச் சீரமைக்க முதலமைச்சரிடம் நிதி கேட்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. பழுதுபட்ட சாலைகளைத் தற்காலிகமாகச் சீரமைக்க நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. பாதாள சாக்கடை மற்றும் குடிநீர் குழாய் பதிக்கும் பணிகள் முழுமையாக முடிந்த பிறகே புதிய சாலைகள் போடப்படும். அதுவரை மக்கள் சிரமப்படாமல் இருக்க 'வெட் மிக்ஸ்’ கலவை போடப்பட்டு மேடு பள்ளங்கள் சீர் செய்யப்படும். அவசரப்பட்டு சாலை போட்டுவிட்டு மீண்டும் தோண்டுவதை தவிர்க்கவே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது” என்றார்.
சென்னையில் மழை முன்னெச்சரிக்கை ஏற்பாடுகள் குறித்த கேள்விக்கு, “சென்னை மாநகராட்சி மழையை எதிர்கொள்ள முழுமையாகத் தயாராக உள்ளது. மழைநீரை வெளியேற்ற 100 முதல் 150 டிராக்டர் மோட்டார்கள் மற்றும் உயர் திறன் கொண்ட மோட்டார்கள் தயார் நிலையில் உள்ளன. சுரங்கப்பாதைகளில் தேங்கும் நீரை உடனுக்குடன் அகற்ற ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. மழைநீர் வடிகால் பணிகள் பெரும்பாலான இடங்களில் முடிந்துவிட்டன. பல ஆண்டுகளாகத் தூர்வாரப்படாத விருகம்பாக்கம் கால்வாய், ரெட்டேரி உள்ளிட்ட முக்கியக் கால்வாய்கள் தூர்வாரப்பட்டுள்ளன.
ஒரே நேரத்தில் 15 முதல் 20 சென்டிமீட்டர் மழை பெய்தாலும், மழைநீர் 4 முதல் 5 மணி நேரத்தில் வடிந்துவிடும் வகையில் கட்டமைப்பு உள்ளது. வானிலை ஆய்வு மையத்தின் எச்சரிக்கைகளைக் கருத்தில் கொண்டு அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. திருநெல்வேலியில் உள்ள வெள்ளநீர் கால்வாயில் ஏற்பட்டுள்ள உடைப்பை சரி செய்ய வல்லுநர் குழு மூலம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது” என கூறினார்.