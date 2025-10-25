ETV Bharat / state

வடகிழக்கு பருவமழையை முழுமையாக எதிர்கொள்ள தமிழக அரசு தயராக உள்ளது! அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர்.ராமச்சந்திரன்!

சென்னை சுற்றியுள்ள மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அப்பகுதிகளில் உள்ள அதிகாரிகள் தகுந்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தியுள்ளதாக அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர்.ராமச்சந்திரன் கூறியுள்ளார்.

அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர் ராமச்சந்திரன்
அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர் ராமச்சந்திரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: வடகிழக்கு பருவமழையை முழுமையாக எதிர்கொள்ள அரசு தயராக உள்ளது என வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரன் கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த 16 ஆம் தேதி தொடங்கிய வடகிழக்கு பருவமழை தற்போது தீவரமடைந்து வருகிறது. இந்நிலையில் வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், தென்கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்திய வங்கக்கடல் பகுதிகளில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் வலுப்பெற்று, வருகின்ற 26 ஆம் தேதி ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாகவும், வருகின்ற 27 ஆம் தேதி காலை, தென்மேற்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் புயலாகவும் வலுவடையக்கூடும்.

இவை வடமேற்குத் திசையில் நகர்ந்து, ஆந்திரபிரதேச கடற்கரை நோக்கி அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் நகரும் எனவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதன் காரணமாக சென்னை, கடலூர், நாகப்பட்டினம், எண்ணூர், காட்டுப்பள்ளி, புதுச்சேரி, காரைக்கால், பாம்பன், தூத்துக்குடி ஆகிய துறைமுகங்களில் ஒன்றாம் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் சென்னை சேப்பாக்கம் எழிலகத்தில் அமைந்துள்ள மாநில அவசர கால செயல்பாட்டு மையத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடர்பாக வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர்.ராமச்சந்திரன் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், ”தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கியுள்ளது. இதனால் தமிழ்நாடு முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. பேரிடர் வருவாய் துறை கணக்கின்படி 1.10.2025 முதல் 24.10.2025 வரை மொத்தம் மழையின் சதவிகதிம் இயல்பாக மழை பெய்யக் கூடிய அளவை விட சற்று கூடுதலாக உள்ளது” என்றார்.

அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர் ராமச்சந்திரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

புயல் எச்சரிக்கை குறித்து பேசுகையில், “புயல் தொடக்கத்தில் சென்னையை நோக்கி வருவதாக தகவல் வந்திருந்தது. தற்போது ஆந்திராவை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அதனுடைய ஒரு பகுதியாக சென்னையை சுற்றி உள்ள மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய கூடிய வாய்ப்பு உள்ளது. முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினும் அந்த மாவட்டங்களில் உள்ள அதிகாரிகளுக்கு தகுந்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

மேலும் ஏரிகளின் நீர் இருப்பை பொறுத்த வரையில் தற்போது செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் 80.36 சதவீதமும், பூண்டி ஏரியில் 83.53 சதவீதமும், செங்குன்றம் ஏரியில் 81.85 சதவீதமும், சோழவரத்தில் 60.60 சதவீதமும் தண்ணீர் அளவு உள்ளது. இந்தப் புயலால் மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏதும் இருக்காது. நெல் கொள்முதல் பணிகளையும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சிறப்பாக செய்து வருகிறார். பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்து வருகிறோம்” என்றார்.

வடகிழக்கு பருவமழை பாதிப்பு குறித்து அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர் ராமச்சந்திரன் பேசுகையில், “வடகிழக்கு பருவமழையை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சாமர்த்தியமாக கையாளுவார். குறிப்பாக 1.10.2025 முதல் 25.10.25 வரை 31 பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில், அதில் 23 பேருக்கு நிவாரணம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதே போல் காயமடைந்த 47 பேரில் 14 பேருக்கு நிவாரணம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் கால்நடைகள் இறப்பு எண்ணிக்கை 485 ஆக உள்ளது, இதில் 335 கால்நடைகளின் உரிமையாளர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

குறிப்பாக கடலூர் மாவட்டத்தில் அதிகபட்சமான 6 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். மேலும் நீர்நிலைகளில் தொடர்ந்து தண்ணீரின் அளவானது கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. அதேபோல் நீர்மட்ட உயர்வு ஏற்பட்டால் அப்பகுதியில் உள்ள பொதுமக்கள் மிகவும் பாதுகாப்பான இடத்தில் தங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும் மழைக் காலங்களில் பொதுமக்களுக்கு ஏற்ப பால் விநியோகம் உள்ளிட்ட அத்யாவசிய பொருட்கள் விநியோகம் செய்வதற்கு முன் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

இதையும் படிங்க: ஆட்டத்தை தொடங்கிய வடகிழக்கு பருவ மழை! 27-ந் தேதி புயலாக மாற வாய்ப்பு!

இந்த மழையின் காரணமாக பெரிய அளவு பாதிப்பு ஏதும் ஏற்படாத வகையில், பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் உத்தரவின் பேரில் மேற்கொண்டு வருகிறோம். கொள்முதல் தொடர்பாகவும் டெல்டா மாவட்டங்களில் உள்ள விவசாயிகளை கணக்கெடுக்க அவர்களுக்கு நஷ்ட ஈடு வழங்குவது தொடர்பான பணிகளையும் வேளாண்துறை அதிகாரிகள் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்” என்றார்.

