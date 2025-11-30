டெல்டா மாவட்டங்களை மிரட்டும் டிட்வா புயல்; "மழைநீரில் மூழ்கிய 56 ஆயிரம் ஹெக்டர் விளைநிலங்கள்" - அமைச்சர் தகவல்
கனமழை காரணமாக தமிழகத்தில் இதுவரை 3 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர்.ராமச்சந்திரன் தெரிவித்தார்.
சென்னை: 'டிட்வா' புயல் மழை பாதிப்பால் தமிழ்நாட்டில் 56,000 ஹெக்டர் விளைநிலங்கள் நீரில் மூழ்கியுள்ளதாக அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர் ராமச்சந்திரன் தெரிவித்தார்.
வங்கக்கடலில் உருவாகி வலுப்பெற்று வரும் டிட்வா புயல், தற்போது சென்னைக்கு தென்கிழக்கே சுமார் 220 கி.மீ தூரத்தில் மையம் கொண்டுள்ளது. இதனால், தமிழ்நாட்டில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. மேலும், தாழ்வான பகுதிகளில் வெள்ள நீர் புகுந்ததால், மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், புயலின் தாக்கம் குறித்து சென்னை மாநில அவசரக்கால செயல்பாட்டு மையத்தில் ஆய்வு செய்த வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர்.ராமச்சந்திரன், தற்போதைய சூழ்நிலை குறித்து அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தார்.
3 பேர் உயிரிழப்பு
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “மழையால் இதுவரை 3 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். அந்த வகையில், தூத்துக்குடி மற்றும் தஞ்சையில் சுவர் இடிந்து விழுந்து தலா ஒருவரும், மயிலாடுதுறையில் மின்சாரம் தாக்கி ஒருவரும் என 3 பேர் உயிரிழந்திருக்கிறார். மேலும், 149 கால்நடைகள் உயிரிழந்துள்ளது. 234 குடிசை மற்றும் வீடுகள் சேதமடைந்துள்ளது," என தெரிவித்தார்.
மேலும் பேசிய அவர், “டிட்வா புயல் காரைக்கால் அருகே நிலை கொண்டுள்ளது. அது மெதுவாக நகர்ந்து வரும் சூழலில், இன்று பிற்பகலுக்கு மேல் அடுத்தகட்ட நகர்வுகள் குறித்து தெரிவிக்கப்படும். டிட்வா புயல் எப்படி இருந்தாலும், அதனை எதிர்கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளோம். நேற்று (நவ.29) இரவு 11 மணியளவில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேரிடர் மேலாண்மை கட்டுப்பாட்டு அறை மற்றும் சென்னை மாநகராட்சி கட்டுப்பாட்டு அறையை ஆய்வு செய்தார்.
38 நிவாரண முகாம்கள்
இன்று காலையில் கடலூர், விழுப்புரம் மாவட்டங்களில் பெரிய மழையை எதிர்பார்த்தோம். ஆனால் மழை குறைவாக தான் உள்ளது. அதேபோல சென்னையிலும் மழை குறைவாக தான் உள்ளது. தமிழகத்தில் புதுக்கோட்டை -9, மயிலாடுதுறை -2, ராமநாதபுரம் -2, திருவாரூர் -4, தஞ்சாவூர் -2, நாகப்பட்டினம் -10, ராணிப்பேட்டை -1, செங்கல்பட்டு -1, விழுப்புரம் -7 என மொத்தமாக 38 நிவாரண முகாம்களில் 2,391 பேர் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இலங்கையில் சிக்கித் தவிக்கும் தமிழர்களைக் கணக்கெடுத்து, அவர்களை காலையில் விமானம் மூலம் பத்திரமாக அழைத்து வருவதற்கு தயாராக நிலையில் இருந்தோம். ஆனால், வானிலை சரியாக இல்லாத காரணத்தால் தான் விமானம் புறப்பட முடியாமல் உள்ளது. அநேகமாக இன்றுக்குள் இலங்கையில் உள்ள தமிழர்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு வர வாய்ப்புள்ளது," என்றார்.
56,000 ஹெக்டர் நிலங்கள் பாதிப்பு
அத்துடன், "டிட்வா புயல் கனமழை காரணமாக, 56,000 ஹெக்டர் நிலங்கள் நீரில் மூழ்கியுள்ளது. குறிப்பாக, நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் 24 ஆயிரம், திருவாரூரில் 15 ஆயிரம், மயிலாடுதுறையில் 8 ஆயிரம் ஹெக்டர் விவசாய நிலங்கள் பாதிப்படைந்துள்ளது. மழை பாதிப்பு குறைந்து, தண்ணீர் வடிந்த பின்னரே நிவாரணம் குறித்து முதலமைச்சர் முடிவெடுப்பார்.
தயார் நிலையில் மீட்புப்படை
மழையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மாவட்டங்களில் 38 பேரிடர் மீட்பு குழு தயாராக உள்ளது. அதில் NDRF 12 குழுக்கள் மற்றும் TNDRF 16 குழுக்கள் மற்றும் பிறமாநிலத்தில் இருந்து NDRF 10 குழுக்கள் விமானத்தில் அழைத்து வரப்பட்டிருக்கின்றனர். சென்னையில் 5 மீட்புக் குழுவினரும், விழுப்புரத்தில் 5 மீட்புக் குழுவினரும், 1185 படகுகளும் தயார் நிலையில் உள்ளது. அதேபோல, கட்டுப்பாட்டு மையத்திலிருந்து மழையால் பாதிக்கும் மாவட்ட நிர்வாகத்துடன் தொடர்பிலிருந்து அவர்கள் கேட்கும் உதவியை முதலமைச்சராக கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று பணிகளை செய்து வருகிறோம்” என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார்.