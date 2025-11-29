ETV Bharat / state

டிட்வா புயல்: முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை என்னென்ன? - அமைச்சர் KKSSR ராமச்சந்திரன் விளக்கம்

மழையால் பாதிக்கப்படும் மக்களை தங்க வைக்க முகாம்கள் தயார் நிலையில் இருக்க வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர்.ராமச்சந்திரன் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர்.ராமசந்திரன்
அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர்.ராமசந்திரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 29, 2025 at 4:33 PM IST

சென்னை: புயலால் பாதிக்கப்படும் இடங்களில் உடனடியாக உதவும் வகையில் மீட்புப்படை தயாராக இருக்க வேண்டுமென அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர்.ராமச்சந்திரன், மாவட்ட ஆட்சியர்களிடம் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

டிட்வா புயல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை குறித்து நேற்று (நவ.28) முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டார். தொடர்ந்து, சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள மாநில அவரசகால செயல்பாட்டு மையத்தில் இருந்து டெல்டா மற்றும் வட கடலோர மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர் ராமச்சந்திரன் இன்று ஆலோசனை நடத்தினார்.

குறிப்பாக, டெல்டா மாவட்டங்களான தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, புதுக்கோட்டை, கடலூர், விழுப்புரம், ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் காணொளி காட்சி வாயிலாக ஆலோசனை மேற்கொண்டார். அப்போது, அந்தெந்த மாவட்டங்களில் எடுக்கப்பட்டுள்ள முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள், தயாராக உள்ள மீட்புப் படைகள், முகாம்கள் தொடர்பாக கேட்டறிந்து, அதிகாரிகளுக்கு ஆலோசனை வழங்கினார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர்.ராமசந்திரன், “டிட்வா புயல் பாதிப்பு மற்றும் மழை குறித்தும் ராமநாதபுரம், புதுக்கோட்டை, நாகை, தஞ்சை, கடலூர், விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டோம். நாகப்பட்டினத்தில் 2 இடத்தில் அதிக மழை பெய்துள்ளது. இந்த புயலானது ராமநாதபுரத்தில் இருந்து சென்னைக்கு வரும் என கூறியுள்ளார்கள். அதேசமயம் சென்னை ஓரமாகவே இந்த புயல் செல்லும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்

பொதுவாக கடலூர், விழுப்புரத்தில் தான் அதிக பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும். அதனால், அங்கும் அனைத்து பணிகளும் தயாராக உள்ளது. மேலும், தாழ்வான பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் பாதுகாப்பான இடத்தில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்களுக்கு தேவையான உணவு, குடிநீர் வழங்கப்பட்டுள்ளது. நேற்று வரை 1.24 கோடி பேருக்கு டிட்வா புயல் குறித்தும், புயல்களை எப்படி எதிர்க்கொள்ளவது என்பது குறித்தும் குறுஞ்செய்தி அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

மாநிலத்தில் 28 தேசிய பேரிடர் மீட்பு குழுக்கள் தயார் நிலையில் உள்ளது. மேலும், 10 விமான மீட்பு படைகளை கேட்டுள்ளோம். தேவையென்றால், முதலமைச்சர் அவர்களை அழைப்பார். தற்போது மழை பெய்து வரும் மாவட்டங்களில், அமைச்சர்கள் களத்தில் உள்ளனர். இதுவரை டிட்வா புயலால் பெரிய அளவிலான பாதிப்போ, உயிரிழப்போ இல்லை. ஆனால், 16 கால்நடைகள் இறந்துள்ளது, 24 குடிசைகள் சேதமடைந்துள்ளதாக கணக்கெடுப்பு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பொதுமக்கள் கடற்கரைக்கு செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. புயல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை முதலமைச்சர் நேரடியாக கண்காணித்து வருகிறார். புயல் தொடர்பாக இதுவரை 1,264 புகார்கள் வந்துள்ள நிலையில், 1,200 புகார்களை சரி செய்துள்ளோம். புயலால் எந்த மாவட்டத்திலும் உயிரிழப்பு ஏற்படக்கூடாது என முதலமைச்சர் அறிவுறுத்தியுள்ளார். அதனை பொதுமக்களும் பின்பற்ற வேண்டும். அதேபோல, எந்த துறை அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதோ? அந்த துறை சார்ந்த அதிகாரிகளை கூடுதலாக அந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு அனுப்ப உள்ளோம்” என தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: ‘டிட்வா’ புயல் முன்னெச்சரிக்கை : தஞ்சையில் தயார் நிலையில் தேசிய பேரிடர் மீட்பு குழுவினர்

தொடர்ந்து தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை துணை கமாண்டர் வைத்தியலிங்கம் கூறியதாவது, “டிட்வா புயல் காரணமாக தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் மொத்தம் 12 NDRF அணிகள் தயார் நிலையில் உள்ளது. மேலும், புனேவில் இருந்து 5 அணியும், வதோராவிலிருந்து 5 அணி என 10 அணிகள் கூடுதலாக தமிழகம் வரவுள்ளது. அதில் 5 அணிகள் சென்னையிலும், 5 அணிகள் விழுப்புரத்திலும் நிலைநிறுத்தப்படவுள்ளது.

மேலும், அதி கனமழை பெய்து நாகையில் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் NDRF ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகின்றனர். நெல்லையில் இருந்தும் ஒரு பேரிடர் மீட்பு படை நாகப்பட்டினத்திற்கு விரைந்துள்ளது. குறிப்பாக, ஒவ்வொரு அணியும் 5 படகுகளோடு, தயாராக உள்ளனர்” எனத் தெரிவித்தார்.

CYCLONE DITWAH
டிட்வா புயல்
MINISTER KKSSR RAMACHANDRAN
CYCLONE PRECAUTIONARY MEASURES
KKSSR RAMACHANDRAN ON CYCLONE

