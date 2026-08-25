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பரந்தூரை போலவே என்எல்சி விஷயத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை அரசு கைவிடாது - அமைச்சர் கீர்த்தனா உறுதி

உயர்மட்டக் குழு அமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை குறித்து, முதலமைச்சரின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் கீர்த்தனா கூறினார்.

அமைச்சர் கீர்த்தனா
அமைச்சர் கீர்த்தனா (Screengrab from YT / @ Tamil Nadu Assembly)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 25, 2026 at 5:53 PM IST

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சென்னை: பரந்தூர் விவகாரத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை அரசு எவ்வாறு காப்பாற்றியதோ, அதே போல் என்எல்சி நிறுவனத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களையும் அரசு கைவிடாது என அமைச்சர் கீர்த்தனா கூறினார்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் 7 ஆவது நாளாக இன்று (ஆகஸ்ட் 25) மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெற்றது. அப்போது பேசிய அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருண்மொழித்தேவன், "என்எல்சி நிறுவனம் அதிக லாபத்தில் இயங்கக் கூடிய நிறுவனமாக இருந்தும், அதன் சிஎஸ்ஆர் நிதி பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் தேவைகளுக்கு முறையாக பயன்படுத்தப்படுவதில்லை" என்று குற்றம்சாட்டினார்.

தொடர்ந்து, "என்எல்சி செயல்பாடுகளால் அந்தப் பகுதியில் நிலத்தடி நீர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு மருத்துவம், குடிநீர் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரப்படவில்லை. என்எல்சிக்கு மூன்று ஏக்கர் நிலம் வழங்கிய ஒருவருக்கு தற்காலிக பணி வழங்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது அவர் டயாலிசிஸ் சிகிச்சை பெற வேண்டிய நிலையில் இருந்தும் அதற்கான வசதி கிடைக்கவில்லை.

நிலம் கையகப்படுத்துவதில் காட்டிய அக்கறையைப் போல, பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதில் திமுக அரசு நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. என்எல்சி நிறுவனம், விவசாயிகள், தொழிலாளர்கள் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் ஆகியோரின் பிரதிநிதிகள் இடம் பெறும் வகையில் அரசு சார்பில் உயர்மட்டக் குழு அமைத்து, விவசாயிகள் மற்றும் தொழிலாளர்களின் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண வேண்டும்" என வலியுறுத்தினார்.

இதன் பின்னர் பேசிய பாமக சட்டமன்ற உறுப்பினர் சௌமியா அன்புமணி, "என்எல்சி நிறுவனம் தொடங்கப்பட்ட காலத்தில் தமிழ்நாட்டுக்கு மின்சாரத் தேவை அதிகமாக இருந்தது. தற்போது கோடைக்காலத்தில் தமிழ்நாட்டின் மின்சாரத் தேவை சுமார் 21 ஆயிரம் மெகாவாட் அளவில் உள்ள நிலையில், தமிழகத்தில் 36 ஆயிரம் மெகாவாட் அளவுக்கு மின்சார உற்பத்தித் திறன் உள்ளது. இதில் என்எல்சியின் பங்கு சுமார் 2 ஆயிரம் மெகாவாட் மட்டுமே.

என்எல்சி நிறுவனத்திற்கு ஆண்டுக்கு சுமார் ரூ. 1,300 கோடி வரை வருமானம் கிடைக்கும் நிலையில், அதன் சிஎஸ்ஆர் நிதி ஒடிசா, உத்தரப் பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களின் வளர்ச்சிப் பணிகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டுக்கு உரிய அளவில் கிடைப்பதில்லை.

என்எல்சியின் சிஎஸ்ஆர் நிதியைப் பயன்படுத்தி தமிழ்நாட்டின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் தடுப்பணைகள் அமைக்க வேண்டும். நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் உள்ளிட்ட மக்கள் பயன்பெறும் திட்டங்களை செயல்படுத்த வேண்டும். மேலும், என்எல்சி நிறுவனம் ஏற்கனவே சுமார் 40 ஆயிரம் ஏக்கர் நிலத்தை கையகப்படுத்தியுள்ளது. அது தவிர, 60 ஆயிரம் ஏக்கர் நிலத்தை கையகப்படுத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இதற்கு தமிழ்நாடு அரசு அனுமதிக்கக் கூடாது" என கூறினார்.

இதற்கு பதிலளித்த திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் கணேசன், "என்எல்சி நிறுவனம் நிலம் கையகப்படுத்திய போது திமுக அரசு எதுவும் செய்யவில்லை எனக் கூறுவது தவறு. நான் தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சராக இருந்த போது, என்எல்சி அதிகாரிகள் மற்றும் விவசாயிகளை அழைத்துப் பேசி, நிலம் வழங்கிய விவசாயிகளுக்கு கூடுதல் இழப்பீடு பெற்றுத் தந்தேன். அத்துடன், ஆண்டுக்கு ரூ. 100 கோடி அளவிலான சிஎஸ்ஆர் நிதியைப் பெற்றுத் தந்ததும் திமுக அரசுதான்" என தெரிவித்தார்.

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இதுகுறித்து பதிலளித்த தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா, "பரந்தூர் விவகாரத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை அரசு எவ்வாறு காப்பாற்றியதோ, அதேபோல் என்எல்சி நிறுவனத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களையும் அரசு கைவிடாது. என்எல்சி நிறுவனம் மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் செயல்படும் நிறுவனம். இது பல ஆண்டுகளாக நீடித்து வரும் பிரச்சினை. கூட்டணியில் இடம் பெற்றுள்ள கட்சிகள் தங்களது மேலிடத்தில் பேசி, தமிழகத்தின் பிரச்சினைகளுக்கு சுமுகமான தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுக்கலாம்" என்று தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "உயர்மட்டக் குழு அமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை குறித்து, முதலமைச்சரின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்றும் அமைச்சர் உறுதியளித்தார்.

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