ETV Bharat / state

அக்கா ஸ்தானத்தில் தான் அமைச்சர் கீர்த்தனா மாணவியுடன் பேசினார் - அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விளக்கம்

தனியார் பள்ளிகளுக்கு அனுமதி அளிக்கும் விவகாரத்தில் இருந்த மிகப்பெரிய ஊழலை தடுத்து, அனுமதி அளித்துள்ளோம். இதனை தனியார் பள்ளிகளுக்கான அணுகுமுறையாக பார்க்கக்கூடாது, ஊழலுக்கு எதிரான நடவடிக்கையாக பார்க்க வேண்டும் என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கூறியுள்ளார்

பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன்
பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 8, 2026 at 1:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: அமைச்சர் கீர்த்தனா ஒரு அக்கா ஸ்தானத்தில் தான் மாணவியுடன் கலந்துரையாடினார் என பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

அமெரிக்காவில் நடைபெற்ற தமிழர்களின் ஆண்டு விழாவில் பங்கேற்ற பின் இன்று காலை சென்னை திரும்பிய பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது அவரிடம் அமைச்சர் கீர்த்தனா பள்ளியில் ஆய்வு மேற்கொண்டது குறித்து எழுந்த சர்ச்சை பற்றி கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், “ஆய்வு பணி என்பது காலம் காலமாக நடைபெற கூடியது தான். இந்த விவகாரம் குறித்து அமெரிக்காவில் இருந்து நான் தொடர்பு கொண்டு விசாரித்தேன்.

அந்த காணொலியை அவர் எடுக்கவில்லை. அவர் தமிழ் வழி கல்வியில் படித்தவர். தனித்திறமையை வளர்த்துக் கொண்ட அரசியல் ஆளுமை. ஆய்வு என்பது மரபு அதனை தவறாக எடுத்து கொள்ளக் கூடாது” என தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து அவர் மாணவியிடம் பின்புலம் தொடர்பாக கேள்வி கேட்டது குறித்து செய்தியாளர் கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர், “எந்த ஒரு பள்ளியிலும் மாணவர்களின் ஆங்கில புலமையையோ, அவர்களின் பின்புலத்தையோ அரசியல் காரணங்களுக்காக கேட்கக் கூடாது. ஆனால், இந்த சம்பந்தப்பட்ட நிகழ்வில் மாணவியுடன் நெருங்கி பழகுவதற்காக, ஒரு அக்கா ஸ்தானத்தில் தான் அவருடன் பேசினார்” என விளக்கமளித்தார்.

உலக தமிழ் மாநாடு குறித்து பேசிய அவர், “உலக தமிழர்களை இணைக்கின்றன வகையில் மாநாடு ஏற்பாடு செய்யப்படவுள்ளது. அதற்கான ஆரம்ப பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. விரைவில் அடுத்தத்தடுத்த பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும். இதுகுறித்து முதலமைச்சரிடம் ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டு முடிவு எடுக்கப்படும்” என தெரிவித்தார்.

சட்டம் ஒழுங்கு குறித்து கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு, “ தமிழ்நாட்டில் கடந்த 5 ஆண்டுகளாக தடுக்க தவறிய சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேட்டை தான் நாம் தற்போது அனுபவித்து வருகிறோம். போதைப் பொருள் நடமாட்டம் அதிகளவில் உள்ளது. இதுகுறித்து சட்டமன்றத்திலும் பேசியுள்ளேன். சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனைக்கு மூலதனமாக செயல்படும் போதைப் பொருள் கலாச்சாரம் அழிக்கப்படும். 50 நாட்களில் அனைத்தையும் சரி செய்ய முடியாது. ஆனால், ஒரு நாள் எல்லாமே சரி செய்யப்படும்” என கூறினார்.

இதையும் படிங்க: சிங்கப்பெண் படை விழிப்புணர்வு நிகழ்வில் வெளிவந்த 3 சம்பவங்கள் - நெல்லை காவல்துறை உடனடி நடவடிக்கை

பள்ளி மாணவர்களுக்கு பாடப்புத்தகங்கள் முழுமையாக விநியோகிக்கப்படவில்லை என எழுந்த குற்றச்சாட்டிற்கு பதிலளித்த அவர், ”3-ம் வகுப்பு வரை பாடத்திட்டத்தை மாற்றியுள்ளோம். அவர்களுக்கு எழுத்து குறைவாகவும், வண்ணப்படங்கள் அதிகளவில் இடம் பெறும் வகையில் புதிய புத்தகங்கள் வழங்கப்படுகிறது. இதர வகுப்புகளுக்கான பணிகள் நடைபெற்று, பாடப்புத்தகங்கள் தயாரிக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது” என பதிலளித்தார்.

தனியார் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் தான் அமைச்சரா என நாதக தலைமை ஒங்கிணைப்பாளர் சீமான் விமர்சித்தது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “தனியார் பள்ளிகளுக்கு அனுமதி அளிக்கும் விவகாரத்தில் மிகப்பெரிய ஊழலை தடுத்து, அனுமதி அளித்துள்ளோம். இதனை தனியார் பள்ளிகளுக்கான அணுகுமுறையாக பார்க்கக்கூடாது. ஊழலுக்கு எதிரான நடவடிக்கையாக பார்க்க வேண்டும். அரசு பள்ளிகள் தான் எனது கண்கள்.

இந்த ஊழலில் பெரும் முதலைகள் எல்லாம் சம்பந்தப்பட்டுள்ளனர். அவர்களுக்கு ஆதரவாக இவர் பேசுகிறாரோ என்ற சந்தேகம் எழுகிறது” என தெரிவித்தார்.

TAGGED:

MINISTER KEERTHANA SCHOOL VISIT
MINISTER RAJMOHAN
அமைச்சர் ராஜ்மோகன்
அமைச்சர் கீர்த்தனா சர்ச்சை
MINISTER RAJMOHAN CLARIFIES

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.