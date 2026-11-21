முதலீட்டு மாநாடு: ஆந்திர அமைச்சர் நாரா லோகேஷிற்கு பதிலடி கொடுத்த அமைச்சர் கீர்த்தனா
ஆந்திர மாநிலத்தில் 10 லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் முதலீட்டாளர்களுக்கான உச்சிமாநாடு நடைபெற்றது.
Published : November 21, 2026 at 6:34 PM IST
சென்னை: ஆந்திராவில் நடைபெற்ற முதலீட்டு மாநாடு தொடர்பான ஆந்திர அமைச்சர் நாரா லோகேஷின் கருத்திற்கு, அமைச்சர் கீர்த்தனா பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
ஆந்திர பிரேத மாநிலத்தில் 10 லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான முதலீட்டு உச்சி மாநாடு கடந்த ஒருவாரமாக நடைபெற்றது. இந்த முதலீட்டு உச்சிமாநாடு சமூக வலைதளங்களில் பெரும் பேசுபொருளானது. மேலும், தமிழக அரசின் கீழ் செயல்படும் 'கைடன்ஸ் தமிழ்நாடு' நிறுவனத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்ட பணியாளர்கள் இந்த மாநாட்டில் பணியாற்றியதாக கூறப்பட்டது.
இது தமிழ்நாட்டிலும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில், ஆந்திர தொழில்துறை அமைச்சர் நாரா லோகேஷ் தனது எக்ஸ் வலைதளப் பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தார்.
Fast responses are good but faster execution? Even better! Tamil Nadu is gearing up for the 2nd edition of VETTRI Investment & Conversion Conclave 2026! Our focus is clear: investment commitments, conversion milestones, projects on the ground and jobs created. Under the leadership of Hon'ble Chief Minister Thiru. C. Joseph Vijay, we're focused on turning investment commitments into tangible outcomes and delivering results on the ground. 4 DAYS TO GO! 25 November 2026. #VETTRI #InvestInTN— Virudhai Magal Keerthana (@Keerthana4VNR) November 21, 2026
அந்த பதிவில், “ஆந்திர பிரேதச மாநிலத்தின் மிக முக்கியமான முதலீட்டு உத்தி கசிந்துவிட்டது. அதன் பெயர்தான் முதலீட்டாளர்களுக்கு அதே நாளில் பதிலளிப்பதாகும். இதனை தாராளமாக அனைவரும் பின்பற்றலாம்” என்று தெரிவித்திருந்தார்.
ஆந்திர அமைச்சரின் இந்த கருத்து சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவியது. இந்நிலையில், ஆந்திர அமைச்சரின் இந்த கருத்திற்கு, தமிழ்நாடு தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா பதிலடி கொடுக்கும் வகையில், தனது எக்ஸ் வலைதளப் பக்கத்தில் கருத்து ஒன்றை பதிவிட்டுள்ளார்.
அதில், “விரைவான பதில்கள் நல்லவைதான். ஆனால், வேகமான செயல்பாடுகள், அதைவிட சிறப்பானது! ’வெற்றி முதலீடு மற்றும் மாற்றத்திற்கான மாநாடு 2026’-ன் இரண்டாவது பதிப்பிற்கு தமிழ்நாடு தயாராகி வருகிறது. எங்களது இலக்கு தெளிவானது.
🚨🚨Breaking: Andhra Pradesh's top-secret investment strategy has been leaked. It's called "reply to investors on the same day." Feel free to copy it. 😄 #SpeedOfDoingBusiness— Lokesh Nara (@naralokesh) November 20, 2026
அதாவது, முதலீட்டு உறுதிமொழிகள், மாற்றத்திற்கான மைல் கற்கள், களத்தில் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்கள் மற்றும் உருவாக்கப்படும் வேலைவாய்ப்புகள் ஆகியவை எங்களது இலக்குகள் ஆகும்.
மேலும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்யின் தலைமையின் கீழ், முதலீட்டு உறுதிமொழிகளை உறுதியான பலன்களாக மாற்றவும், களத்தில் திட்டவட்டமான முடிவுகளை வழங்கவும் நாங்கள் தொடர்ந்து கவனம் செலுத்தி வருகிறோம். அதற்கு இன்னும் நான்கு நாட்கள்தான் உள்ளன” என்று பதிவிட்டிருந்தார்.
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முன்னதாக, தவெக ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் தமிழ்நாட்டிற்கு வரவிருந்த தொழில் முதலீடுகள் தொடர்பான தகவல்கள் ஆந்திர அரசுக்கு கசிந்ததாக தொடர்ந்து புகார் எழுந்தது வந்தது. இந்நிலையில், ஆந்திர தொழில்துறை அமைச்சர் நாரா லோகேஷின் பதிவு சலசலப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், அதற்கு, தமிழ்நாடு தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா பதிலளித்திருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.