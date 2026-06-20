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தொழில் முதலீடுகள் ஆந்திராவுக்கு சென்றது ஏன் தெரியுமா? கொதித்த அமைச்சர் கீர்த்தனா

முன்னாள் ஆட்சியாளர்கள் அரசு அதிகாரிகளை கையில் வைத்துக்கொண்டு ஆட்சிக்கு கெட்ட பெயர் ஏற்படுத்தும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருவதாக அமைச்சர் கீர்த்தனா தெரிவித்தார்.

தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா
தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 20, 2026 at 8:51 PM IST

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விருதுநகர்: தமிழகத்திற்கு வர வேண்டிய தொழில் முதலீடுகள் ஆந்திராவுக்கு சென்றது ஏன் என்கிற காரணத்தை சட்டமன்றத்தில் வெளியிடுவேன் என தொழில் துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா தெரிவித்தார்.

தமிழக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்யின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, தவெக சார்பில் பொது மருத்துவ முகாம் இன்று நடைபெற்றது.

மருத்துவ முகாமினை தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா தொடங்கி வைத்தார். பின்னர் அங்கிருந்த செய்தியாளர்களை அவர் சந்தித்து பேசினார்.

அவர் கூறுகையில், "தமிழக தொழில்துறை வளர்ச்சிக்காக தென்கொரிய நாட்டின் ஹூண்டாய் நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் செய்ய மறு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், பிற சர்வதேச நிறுவனங்களிடமும் முதலீடு தொடர்பான ஒப்பந்தங்கள் விரைவில் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளன.

ஆட்சிக்கு வந்த சில நாட்களிலிலேயே ஏராளமான நிறுவனங்களை பார்த்து, தொழில் முதலீடு ஒப்பந்தம் செய்யும் அளவுக்கு முயற்சிகளை மேற்கொண்டுள்ளோம்.

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தமிழகத்திற்கு வர வேண்டிய தொழில் முதலீடுகள் ஆந்திராவுக்கு சென்றுவிட்டதாக சிலர் விமர்சித்து வருகின்றனர். அவ்வாறு கூறுபவர்களுக்கு தக்க பதிலடி கொடுக்க தயாராக உள்ளது.

சட்டசபையில் இதற்கான பதிலை கொடுப்பேன். எந்த சூழலில், எந்த நேரத்தில் தொழில் முதலீடுகள் ஆந்திராவிற்கு சென்றது என்பதற்கான ஆதாரத்தை வெளியிடுவேன்.

இதுபற்றி சட்டசபையில் யாராவது கேள்வி எழுப்புவார்கள் என நம்புகிறேன். ஒரு முதலீட்டை யாராவது 30 நாட்களில் வேறு மாநிலத்திற்கு மாற்றுவார்களா? தொழில்துறை முதலீடு என்பது ஒரு நீண்ட செயலாக்கம்.

முதலீட்டிற்கான பல கட்ட செயலாக்கம் நடைபெறாமல் தாமதம் ஏற்பட்டதன் காரணமாகவே, தமிழகத்திலிருந்து முதலீடுகள் வெளியே சென்றுள்ளன.

தமிழகத்தை விட்டு முதலீட்டாளர்கள் எதற்காக, எப்பொழுது வெளியே சென்றார்கள் என்பது குறித்தான அனைத்து விவரங்களும் என்னிடம் உள்ளன.

அதற்கான ஆதாரங்களை தகுந்த மேடையில்தான் சொல்ல முடியும். சட்டசபையில் கேட்கச் சொல்லுங்கள் ஆதாரத்துடன் நிரூபிக்கிறேன்" என அமைச்சர் கீர்த்தனா கூறினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "டிஆர்பி ராஜா இன்னமும் தன்னை தொழில் துறை அமைச்சராகவே நினைத்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். தயவுசெய்து மாற்றத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். அவரை வேண்டாம் என்று சொல்லிதான், டி.ஆர்.பி.ராஜாவை மக்கள் வீட்டுக்கு அனுப்பி விட்டார்கள்.

உங்களது பண்ணையார் வாழ்க்கையை எல்லாம் விட்டுவிட்டு, மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதியான எங்களுக்கு மரியாதை கொடுங்கள்.

மக்களுக்கு நல்லது செய்வதற்காக ஆட்சிக்கு வந்துள்ள எங்களை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் கீழ்த்தரமான குடைச்சலை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இவை அனைத்தும் உங்களுக்குத்தான் கேடாக முடியப்போகிறது.

5 ஆண்டுகள் மக்களை ஏமாற்றியதால்தான் அவர்கள் உங்களை தூக்கிப் போட்டு மாற்றம் என எங்களை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார்கள். அதை மதிக்காமல் எங்களையும், மக்களையும் இழிவுபடுத்தும் வகையில் 'தற்குறி' என பேசுகிறீர்கள். இது எந்த வகையில் நியாயம்?

முன்னாள் ஆட்சியாளர்கள் அரசு அதிகாரிகளை கையில் வைத்துக்கொண்டு ஆட்சிக்கு கெட்ட பெயர் ஏற்படுத்தும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். அதையும் மீறி ஊழல் இல்லாத ஆட்சியை முதல்வர் விஜய் கொடுத்துள்ளார். இதுதான் மக்கள் விரும்பிய மாற்றம்" என அமைச்சர் கீர்த்தனா கூறினார்.

TAGGED:

அமைச்சர் கீர்த்தனா
தற்குறி
முதலீடுகள் ஆந்திரா
INVESTMENTS
MINISTER KEERTHANA

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