ரூ.100 கோடி செலவில் சிப்காட் தொழிற்பூங்காக்கள் மேம்படுத்தப்படும் - தொழில் துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா பேரவையில் அறிவிப்பு
நாமக்கல் - லத்துவாடி பகுதியில் 245 ஏக்கர் பரப்பளவில், சிப்காட் நிறுவனத்தால் ரூ.180 கோடியில் தொழிற்பூங்கா அமைக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : August 25, 2026 at 9:16 PM IST
சென்னை: சிப்காட் தொழிற்பூங்காக்கள் ரூ.100 கோடியில் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த வகையில் மாற்றி அமைக்கப்படும் என தொழில் துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா தெரிவித்துள்ளார்.
சட்டப்பேரவையில் இன்று இயற்கை வளங்கள் துறை, தொழில், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத் துறை, தகவல் தொழில்நுட்பவியல் மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகள் துறைகளுக்கான மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெற்றது. இதில் தொழில் துறை தொடர்பாக முக்கிய அறிவிப்புக்களை அமைச்சர் கீர்த்தனா வெளியிட்டார்.
முக்கிய தொழில் துறை அறிவிப்புக்கள் வருமாறு:
1. வெற்றி மகளிர் தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டுத் திட்டம்
தமிழ்நாட்டில் மகளிர் தொழில் முனைவோர்களை ஊக்குவிக்கும் விதமாக "வெற்றி மகளிர் தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டுத் திட்டம்" என்ற புதிய திட்டம் தொழில் முனைவோர்களுக்கு, தொழில்முனைவோர் மேம்பாட்டு பயிற்சி, குறைந்த வட்டி விகிதத்தில் கடன் உதவி, கடன் பங்களிப்பு தொகையில் சலுகை மற்றும் பிணையச் சொத்து வழங்குதலில் சலுகை ஆகிய உதவிகளுடன், மகளிர் தொழில்முனைவோர்கள் எளிதாக தொழில் கடன் உதவி பெற வழி வகை செய்யப்படும். தமிழ்நாடு தொழில் முதலீட்டுக் கழகம் மூலம் இத்திட்டத்தின் கீழ் ரூ.500 கோடி கடனுதவி வழங்கப்படும். 500-க்கும் மேற்பட்ட மகளிர் தொழில் முனைவோர்கள் பயன்பெறுவர்.
2. MSME நிறுவனங்களுக்கு விரைவான வெளிப்படையான கடன் சேவை
குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்களுக்கு விரைவாக மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மையுடனான கடன் வழங்கலுக்காக தமிழ்நாடு தொழில் முதலீட்டுக் கழகத்தின் கடன் வழங்கும் செயல்முறைகள் முழுமையாக (End to end) மின்னணுமயமாக்கப்படும். இதன்மூலம், குறைந்த செயலாக்க நேரம், சிறந்த வெளிப்படைத்தன்மை, மேம்பட்ட வாடிக்கையாளர் அனுபவம் மற்றும் விரைவான செயல்பாட்டுத் திறன் ஆகியவை உறுதி செய்யப்படும்.
3. நாமக்கல் - லத்துவாடி பகுதியில் சிப்காட் தொழிற்பூங்கா
நாமக்கல் - லத்துவாடி பகுதியில் 245 ஏக்கர் பரப்பளவில், தொழிற்பூங்கா சிப்காட் நிறுவனத்தால் ரூ.180 கோடியில் அமைக்கப்படும்.' இப்பூங்காவில் அத்தியாவசியமான அடிப்படை உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படும். இதன் மூலம் சுமார் ரூ.1,000 கோடி முதலீடுகள் ஈர்க்கப்படுவதுடன் 3,500 நபர்களுக்கு நேரடி மற்றும் மறைமுக வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும்.
4. மாநில அளவிலான கண்காணிப்பு அமைப்பு
அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மாவட்ட வாரியான தொழில் வளர்ச்சித் திட்டங்களைச் செயல்படுத்த, மாநில அளவிலான கண்காணிப்பு அமைப்பு ஏற்படுத்தப்படும். மாவட்ட அளவிலான திட்டங்களைத் தயாரித்தல், புதுப்பித்தல், மண்டல அளவில் முதலீட்டாளர்களுக்குத் தேவையான சேவைகளை மேற்கொள்ளுதல், ஒப்புதல் பெற்ற திட்டங்களின் முன்னேற்றத்தைக் கண்காணித்தல் ஆகிய பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும். இதற்காக ஒருங்கிணைந்த டிஜிட்டல் கண்காணிப்பு தளம் ஏற்படுத்தப்படும்.
5. திருநெல்வேலி - காற்றாலைப் பண்ணைகளை புதுப்பிக்க, சூரிய மின்சார, மின் உற்பத்தி நிலையம் அமைக்க நடவடிக்கை
தமிழ்நாடு செய்தித்தாள் காகித நிறுவனத்தின் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி தேவையை பூர்த்தி செய்ய ஏதுவாக திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இயக்கப்பட்டு வரும் காற்றாலைப் பண்ணைகள் புதுப்பிக்கப்படும். சூரிய மின் உற்பத்தி தயாரிக்கும் நிலையம் அமைக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
6. வளர்ந்து வரும் எதிர்காலத் தொழில்நுட்பங்களின் போக்குகள் குறித்து ஆராய ஆலோசனைக் குழு
2036-ஆம் ஆண்டிற்குள் $1.5 டிரில்லியன் பொருளாதாரம் என்ற தமிழ்நாடு அரசின் இலக்கினை எய்திட தமிழ்நாடு உலகளாவிய ஏற்றுமதி இயக்கம், பசுமை மாற்றம் மற்றும் ஏற்றுமதி போட்டித்திறன் முன்னெடுப்பு மற்றும் வளர்ந்து வரும் எதிர்காலத் தொழில்நுட்பங்களின் போக்குகள் குறித்து ஆராய ஆலோசனைக் குழு அமைக்கப்படும். எதிர்காலத்திற்கேற்ற கொள்கைகள், தொழில்நுட்பங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுதல், புத்தாக்கம் மற்றும் முதலீட்டு வாய்ப்புகள் குறித்து இக்குழு பரிந்துரைக்கும்.
7. தமிழ்நாடு-குவாண்டம் தொழில்நுட்ப பாதுகாப்பு (Quantum Safe TN) மாநிலம்
தமிழ்நாட்டினை குவாண்டம் தொழில்நுட்ப பாதுகாப்பு (Quantum Safe TN) மாநிலம் என்ற நிலைக்கு கொண்டு சென்று நிதிநுட்ப நிறுவனங்கள், உலகளாவிய திறன் மையங்கள், வான்வெளி, விண்வெளி மற்றும் பாதுகாப்பு நிறுவனங்கள் ஆகிய நிறுவனங்களின் டிஜிட்டல் தரவுகளுக்கு பாதுகாப்பு வழங்க தேவையான தொழில்நுட்ப வசதிகளை ஏற்படுத்துவதற்கான ஆய்வினை சுமார் ரூ.1 கோடியில் ELCOT மற்றும் TIDCO ஆகிய இரு நிறுவனங்கள் இணைந்து மேற்கொள்ளும்.
8. சிப்காட் தொழிற்பூங்காக்கள் மேம்படுத்துதல்
சிப்காட் தொழிற்பூங்காக்கள் ரூ.100 கோடியில் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த தொழிற்பூங்காக்களாக மேம்படுத்தப்படும். பணியாளர்களின் பாதுகாப்பிற்காக குழந்தைகள் பராமரிப்பு மையங்கள் (Creches), தீயணைப்பு நிலையங்கள் மற்றும் சுகாதார மையங்கள் அமைக்கப்படும்.
9. தூத்துக்குடி முடிவைத்தானேந்தல் பகுதியில் தொழிற்பூங்கா
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில், ரூ.5,000 கோடி முதலீடு ஈர்ப்பதுடன், 20,000 புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும் வகையில், முடிவைத்தானேந்தல் பகுதியில், சுமார் 2,570 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் தொழிற்பூங்கா சிப்காட் நிறுவனத்தால் அமைக்கப்படும்.
10. சிவகாசி பைரோடெக்னிக்ஸ் பொது வசதி மையம் (SPCFC) அமைக்க விரிவான திட்ட அறிக்கை
சிவகாசியில் உள்ள 5 லட்சம் குடும்பங்களின் வாழ்வாதார பாதுகாப்பு, நிலைத்தன்மை, தொழில்நுட்பப் பயன்பாடு மற்றும் திறன் மேம்பாட்டை வலுப்படுத்தும் வகையில், "சிவகாசி வெடிபொருள் பொது வசதி மையம்" அமைப்பதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை ரூ.2 கோடியில் தயாரிக்கப்படும்.
சிவகாசி, போட்டித்திறன் மிக்க வெடிபொருள் தொழில்நுட்ப புத்தாக்கம் மற்றும் உற்பத்தி மையமாக மாற்றப்படும். வெடிபொருள் தொழில்நுட்பத் துறையில் தமிழ்நாடு தேசிய அளவில் ஒரு முன்னணி மாநிலமாக நிலைநிறுத்தப்படும்.
11. தமிழ்நாடு உலகளாவிய திறன் மையங்கள் (GCC) வழித்தடம் மற்றும் வளர்ச்சித் திட்டம்
தமிழ்நாட்டில் உலகளாவிய திறன் மையங்களை (GCC) பெருமளவில் ஏற்படுத்திட தமிழ்நாடு உலகளாவிய திறன் மையங்கள் (GCC) வழித்தடம் மற்றும் வளர்ச்சித் திட்டம்; பல்லாவரம் முதல் துரைப்பாக்கம் வரையிலான ரேடியல் சாலை, மவுண்ட் பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலை மற்றும் ராஜீவ் காந்தி சாலை (OMR) ஆகிய பகுதிகளில் ஏற்படுத்தப்படும். இத்தடத்தில், தகுதியான வளாகங்களுக்கு அதிகரிக்கப்பட்ட தளப் பரப்புக் குறியீடு (FSI) வழங்குவதற்கான முயற்சிகளுடன், பொது உட்கட்டமைப்பு மற்றும் பகிரப்பட்ட உட்கட்டமைப்பு வசதிகளும் மேம்படுத்தப்படும்.
12. சிப்காட் தொழிற்பூங்காக்களில் ஆயத்த தொழிற்கூட வசதிகள்
கங்கைகொண்டான் மற்றும் தூத்துக்குடி சிப்காட் தொழிற்பூங்காக்களில் ரூ.224 கோடியில் பொது மற்றும் தனியார் பங்களிப்புடன் ஆயத்த தொழிற்கூட வசதிகள் (Plug & Play) உருவாக்கப்படும்.
13. தொழிலாளர்களுக்கான தங்குமிட வசதி
தொழிலாளர்களின் பாதுகாப்பான தங்குமிட வசதி தேவையினை பூர்த்தி செய்யும் வகையில், கங்கைகொண்டான் சிப்காட் தொழிற்பூங்காவில் இரண்டாம் கட்டமாக 2,500-க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்களுக்கான தங்குமிட வசதி மற்றும் கட்டிடம் ரூ.130 கோடியில் பொது மற்றும் தனியார் பங்களிப்புடன் கட்டப்படும்.
14. புதுக்கோட்டை, திரப்பிடங்கியில் சிறிய ஜவுளிப்பூங்கா
ஆயத்த தொழிற்கூட வசதிகளுடன் கூடிய சிறிய ஜவுளிப்பூங்கா புதுக்கோட்டை மாவட்டம், ஆவுடையார்கோவில் வட்டம், திரப்பிடங்கில் 2.47 ஏக்கர் பரப்பளவில், ரூ.25 கோடியில் அமைக்கப்படும். 500 பெண்களுக்கு நேரடி மற்றும் மறைமுக வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும்.
15. 500 MSME நிறுவனங்களுக்கு ரூ.600 கோடி நிதியுதவி
தமிழ்நாடு தொழில் முதலீட்டுக் கழகத்தால் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் MSME நிறுவனங்களுக்கான Bill Finance (பட்டியல் நிதியுதவி) திட்டம், அனைத்து மாநில பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் மற்றும் அனைத்து உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கும் விரிவுப்படுத்தப்படும். இதன் மூலம் 500 MSME நிறுவனங்கள் ரூ.600 கோடி நிதியுதவி பெறும்.
16. சிப்காட் விரிவான டிஜிட்டல் தளம்
சிப்காட் தொழிற்பூங்காக்களில், தொழில் நிறுவனங்களுக்கு ஏற்கனவே ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட மனைகள் விவரம், ஒதுக்கீட்டிற்கு தயாராக உள்ள காலி மனை விவரம், புதிய தொழிற் பூங்காக்களின் ஒதுக்கீட்டிற்கான காலி மனை விவரங்கள் Digital முறையில் கொண்டுவரப்படும்.
பூங்காவின் அமைப்பு, உட்கட்டமைப்பு மற்றும் ஒட்டுமொத்த மேம்பாடு குறித்த தெளிவான புரிதலை முதலீட்டாளர்களுக்கு வழங்க ஒரு முப்பரிமாண காட்சிப்படுத்தலை (3D Visualisation) உருவாக்கும் வகையில் ஒரு விரிவான டிஜிட்டல் தளமாக மேம்படுத்தப்படும்.
17. சிப்காட் மொபைல் செயலி மற்றும் "டிஜிட்டல் கண்காணிப்பு அமைப்பு"
சிப்காட் தொழிற்பூங்காக்களில் பாதுகாப்பு இணக்கப்பாடுகள் மற்றும் கண்காணிப்பை வலுப்படுத்தும் வகையில், மொபைல் செயலி மற்றும் இணையதளத்துடன் கூடிய "டிஜிட்டல் கண்காணிப்பு அமைப்பு" (Digital Monitoring System) செயல்படுத்தப்படும்.
18. தூத்துக்குடி சில்லாநத்தம் பகுதியில் மின் வாகன உற்பத்தி தொழிற்பூங்கா
தூத்துக்குடி - சில்லாநத்தம் பகுதியில் சுமார் 1,294 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் மின் வாகன உற்பத்தி தொழிற்பூங்கா (e-vehicle manufacturing Industrial park) சிப்காட் நிறுவனத்தால் ரூ.774 கோடியில் அமைக்கப்படும். ரூ.7,000 கோடி முதலீடுகளை ஈர்ப்பதுடன், 10,000 புதிய வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும். இப்பூங்காவில் அடிப்படை, சமூக மற்றும் சிறப்பு உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படும்.
19. வெற்றி இருவித செறிவூட்டப்பட்ட உப்பு விற்பனை
தமிழ்நாடு உப்பு நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்படும் @LUL 24 (Double Fortified Salt), “வெற்றி இருவித செறிவூட்டப்பட்ட உப்பு” (Vettri Double Fortified Salt) என்ற வனிக பெயரில் நியாய விலைக்கடைகளிலும் வெளிச்சந்தைகளிலும் விற்பனை செய்யப்படும்.
20. செமிகண்டெக்டர் நிறுவனங்களுக்கு பிரத்யேக ஊக்கத்தொகைத் திட்டம்
தமிழ்நாட்டில் செமிகண்டெக்டர் துறையில் முதலீட்டை ஈர்ப்பதற்கு, நமது மாநிலத்தில் அமையவுள்ள செமிகண்டெக்டர் நிறுவனங்களின் தேவைக்கேற்ப பிரத்யேக ஊக்கத்தொகைத் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு செயல்படுத்தப்படும்.
இதன்மூலம், தேசிய செமிகண்டெக்டர் திட்டம் 2.0 ஊக்கத்தொகை திட்டத்தில் பயனடைய இயலாத நிறுவனங்களுக்கும், மாநில அரசின் ஊக்கத்தொகை வழங்க வழிவகை செய்யப்படும்.
21. உப்பளத் தொழிலாளர்களுக்கு மழைக்கால நிவாரணத் தொகை ரூ.7,000 ஆக உயர்வு
உப்பளத் தொழிலாளர் குடும்பத்திற்கு ஆண்டொன்றுக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் மழைக்கால நிவாரணத் தொகை ரூ.5,000-ல் இருந்து ரூ.7,000-ஆக உயர்த்தி வழங்கப்படும். இத்திட்டத்தின் மூலம் சுமார் 23,000 தொழிலாளர் குடும்பங்கள் பயனடையும். இதற்கான 16.78 கோடி செலவினை அரசே ஏற்கும்.
22. ரூ. 6 கோடியில் கரூரில் வெற்றி நோட்டு புத்தகங்கள் தயாரிக்கும் தொழில் அலகு
தமிழ்நாடு செய்தித்தாள் காகித நிறுவனம் ஆண்டொன்றுக்கு 5,000 மெட்ரிக் டன் உற்பத்தித் திறன் கொண்ட "வெற்றி நோட்டு புத்தகங்கள்” தயாரிக்கும் தொழில் அலகு கரூர் மாவட்டம், மாயனூரில் ரூ.6 கோடி மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்படும். இத்திட்டத்தின் மூலம் தயாரிக்கப்படும் நோட்டுப் புத்தகங்கள் தமிழக அரசின் விலையில்லா நோட்டுப் புத்தக திட்டம் மூலம் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும். “வெற்றி நோட்டு புத்தகம்” வெளிச் சந்தையிலும் வணிக விற்பனைக்கு கிடைக்கும்.
23. விழுப்புரம்- ஓமந்தூர் பகுதியில் சிப்காட் தொழிற்பூங்கா
விழுப்புரம் ஓமந்தூர் பகுதியில் 229 ஏக்கர் பரப்பளவில் தொழிற்பூங்கா ரூ.146 கோடியில் சிப்காட் நிறுவனம் அமைக்கப்படும். இப்பூங்காவில் அத்தியாவசியமான அடிப்படை உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படும். இத்திட்டத்தின் மூலம் சுமார் 1,000 கோடி முதலீடுகள் ஈர்க்கப்படுவதுடன் 3,200 நபர்களுக்கு நேரடி மற்றும் மறைமுக வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும்.