பட்டாசு ஆலைகளில் திடீர் ஆய்வு - தங்கம் தென்னரசு குற்றச்சாட்டுக்கு அமைச்சர் கீர்த்தனா பதில்
தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சியில் பட்டாசு தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதோடு, மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள் என அமைச்சர் கீர்த்தனா தெரிவித்தார்.
Published : August 20, 2026 at 7:57 PM IST
சென்னை: சிவகாசியில் உள்ள பட்டாசு ஆலைகளில் நடத்தப்படும் திடீர் ஆய்வுகளால் தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுகிறது என்று முன்னாள் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்த குற்றச்சாட்டுக்கு அமைச்சர் கீர்த்தனா மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார்.
சிவகாசியில் உள்ள பட்டாசு தொழிற்சாலைகளில், பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக தமிழக அரசு சார்பில் ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதனைக் கண்டித்து பட்டாசு உற்பத்தி ஆலைகளில் பணிபுரிந்து வரும் ஊழியர்கள் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். திமுக சார்பிலும் சிவகாசியில் முன்னாள் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தலைமையில் ஆர்பாட்டம் நடைப்பெற்றது.
இந்நிலையில், தமிழக சட்டப்பேரவையில், கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தின் மீது பேசிய திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் தங்கம் தென்னரசு, "சிவகாசியில் இயங்கி வரும் பட்டாசு ஆலைகளில் திடீர் ஆய்வு எனும் பெயரில் நடைபெறும் இடையூறுகளால் அங்குள்ள பட்டாசு தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது" என்றார்.
இதற்கு பதிலளித்து பேசிய தொழில் துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா, "கடந்த 6 மாதங்களால் பட்டாசு ஆலைகளில் ஆய்வுகள் நடந்து வருகின்றன. விருதுநகரில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பட்டாசு ஆலைகள் இயங்கி வருகின்றன. சிவகாசியில் தொடர்ந்து 4 விபத்துகள் ஏற்பட்ட நிலையில், இந்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது" என்றார்.
சிவகாசியில் 177 பட்டாசு ஆலைகளில் விதிமீறல் கண்டறியப்பட்டு உடனடியாக ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டதாக கூறிய அமைச்சர், பட்டாசு தொழிலாளர்கள் பிரச்சனைகள் கடந்த 13ஆம் தேதிக்கு முன்பே சரிசெய்யப்பட்டு விட்டதாகவும் தெரிவித்தார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சியில் பட்டாசு தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதோடு, மகிழ்ச்சியாகவும் இருப்பார்கள் என்றும் அமைச்சர் கீர்த்தனா தெரிவித்தார்.
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அதற்கு பதில் அளித்த திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் தங்கம் தென்னரசு, "பட்டாசு தொழில் கடுமையாக பாதித்துள்ளது. நாங்கள் மட்டுமல்ல பொது அமைப்புகள் உண்ணாவிரத போராட்டங்கள் நடத்தியுள்ளனர். விதிமுறைகளை மீறிய தொழிற்சாலைகளில் ஆய்வு செய்வதை யாரும் தடுக்கவில்லை. ஆனால் சிறு தொழிற்சாலைகளில் ஆய்வு செய்வதால் உற்பத்தி பாதிக்கப்படுகிறது. இது மக்களின் வாழ்வாதார பிரச்சனை என்பதால் பேசுகிறோம். அரசு இதில் அதிகம் கவனம் செலுத்த வேண்டும். பட்டாசு தொழிலாளர்கள் எந்த விதத்திலும் பாதிக்கப்பட கூடாது" எனத் தெரிவித்தார்.