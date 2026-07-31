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மின் கட்டணம் உயர்வு விவகாரத்தை திசைத் திருப்புவதா? அமைச்சர் நிர்மல் குமாரை சாடிய முன்னாள் அமைச்சர்

தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்த பயிர் கடன் தள்ளுபடி, காவிரி விவகாரம் ஆகியவை குறித்து எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தலைமையில் தஞ்சையில் ஆர்பாட்டம் நடைபெற உள்ளது.

முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கர்
முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 31, 2026 at 9:09 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாட்டில் மின் கட்டணம் உயர்ந்தது ஏன் என்பதற்கு பதிலளிக்காமல் திசைத் திருப்பும் வேலையை அமைச்சர் செய்வதாக திமுக முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கர் விமர்சித்துள்ளார்.

சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுக தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கர் இன்று (ஜூலை 31) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.

அப்போது அவர், "தமிழ்நாட்டில் பரவலாக மின் கட்டணம் கூடுதலாக வந்திருப்பதாக பொதுமக்கள் புகார் அளித்து வருகின்றனர். இந்த புகார்களுக்கு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மு.க.ஸ்டாலின் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார். இதற்கு பதிலளித்த தமிழ்நாடு மின்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார், கேள்விக்கான பதிலை வழங்காமல், திசைத்திருப்பும் செயலை செய்திருக்கிறார்.

வாட்ஸ்-அப்பில் வந்த செய்தியை வைத்து அறிக்கை வெளியிடுவதாக அவர் கூறுகிறார். வாட்ஸ்-அப்பில் வந்த செய்தியை பார்க்காமல், இன்ஸ்டாகிராமில் செய்தியைப் பார்க்க வேண்டுமா? கேட்ட கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்காமல் எதிராளிகளை குறைவாக அமைச்சர் மதிப்பிடுகிறார். திமுக தலைவரின் வரலாற்றை அவர் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். நிர்மல்குமாருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. அதற்காக அவருக்கு வாழ்த்துகள்.

இதேபோல், அமைச்சர் நிர்மல் குமார் அனைத்து துறைகளுக்கும் பதிலளிக்கிறார். மேகதாது குறித்துகூட அவர் பேசுகிறார். ஆனால், அவருடைய துறையில் நடப்பவை பற்றி அவருக்கு தெரியவில்லை. அண்மையில் அவருடைய துறை சார்பில் வெளியாகிய சுற்றறிக்கை பற்றிகூட அவருக்கு தெரியவில்லை.

தவெக-வால் எதுவும் புதிதாக செய்ய முடியவில்லை. அதனால்தான் திமுக-வின் திட்டங்களை பெயர் மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நான் முதல்வன் திட்டம், முதலமைச்சர் காலை உணவு திட்டம் ஆகியவற்றை பெயர் மாற்றுகிறார்கள். கலர் மாற்றுவது, பெயர் மாற்றுவது உள்ளிட்ட செயல்களில் ஈடுபட்டால் மக்கள் மனதில் எதிர்ப்பு தான் ஏற்படும்.

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தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்த பயிர் கடன் தள்ளுபடி, காவிரி விவகாரம் ஆகியவை குறித்து எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி தலைமையில் தஞ்சையில் ஆர்பாட்டம் நடைபெற உள்ளது.

மேகதாது விவகாரம் தொடர்பாக கர்நாடகாவுக்கு முதலமைச்சர் செல்வதாக அமைச்சர்கள் வினோத், ராஜ்மோகன், நிர்மல்குமார் ஆகியோர் சொல்கின்றனர். ஆனால், கர்நாடகா முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமார், முதலமைச்சர் விஜய்யை இப்போது வரவேண்டாம், நிலைமை சரியாக இல்லை என கூறுகிறார். இதையெல்லாம் மறைத்து மறைத்து பேசுவதன் நோக்கம் என்ன? தவெக அரசு கள்ளத்தனம் காக்கிறது. அமைதியே பெரிய மக்கள் புரட்சியை ஏற்படுத்தும்" என்றார்.

TAGGED:

FORMER DMK MINISTER SIVASANKAR
TN EB MINISTER
CTR NIRMAL KUMAR
மின்சார கட்டண உயர்வு
ELECTRICITY TARIFFS HIKED

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