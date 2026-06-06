தூர்வாரப்படாமல் இருந்த கால்வாய்கள்: அதிரடி ஆக்சனில் இறங்கிய அமைச்சர்
மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 90 அடிக்கும் கீழே சரிந்துள்ளதால் காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்காகத் தண்ணீர் திறப்பு கேள்வி குறியாகவே உள்ளது.
Published : June 6, 2026 at 12:58 PM IST
தஞ்சாவூர்: கால்வாய்களை தூர்வாரும் பணிகளை தமிழ்நாடு வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் வினோத் தொடங்கி வைத்தார்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணம் அருகே கோவிலாச்சேரி ஊராட்சிக்குட்பட்ட முழலை கிராமத்தில் உள்ள சி மற்றும் டி பிரிவு வாய்க்கால்கள் பல ஆண்டுகளாக தூர்வாரப்படாமல் கிடந்தது. இதுகுறித்து அப்பகுதி விவசாயிகள், வேளாண் துறை அமைச்சர் வினோத்தை நேரில் சந்தித்து சுமார் 50 ஆண்டுகளாக கால்வாய்கள் தூர்வாரப்படாமல் இருப்பது குறித்து புகார் அளித்தனர்.
மேலும், இந்த கால்வாய்கள் தூர்வாரப்பட்டால் சுமார் 650 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதியை பெறும் என்று கூறியிருந்தனர்.
அதன்படி, கோவிலாச்சேரி, கல்லூர், திருநல்லூர் வரையிலான கால்வாய் 26.65 கி.மீ நீளத்திற்கு ரூபாய் 9.25 லட்சம் மதிப்பீட்டில் தூர்வார அமைச்சர் வினோத் உத்தரவிட்டார். அதேபோல், கடந்த நிதியாண்டில் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் விடுபட்டுப்போன பணிகளுக்கு முன்னுரிமை தந்து அதன் அடிப்படையில் சி மற்றும் டி பிரிவு கால்வாய்கள் 377 கி.மீ. நீளத்திற்கு ரூபாய் 1.77 கோடி மதிப்பீட்டில் தூர்வாரும் பணிகளை வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் வினோத் தொடங்கி வைத்தார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் செயற்பொறியாளர் அய்யப்பன், உதவி செயற்பொறியாளர் ஸ்ரீதர் மற்றும் பொறியாளர்கள் செந்தில், முருகன், வேளாண்துறை அலுவலர்கள் மற்றும் விவசாயிகள், பொதுமக்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். அதன் தொடர்ச்சியாக, கால்வாய்கள் ஜேசிபி வாகனங்கள் மூலம் தூர்வாரப்பட்டு வருகின்றன. இதனால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
மேட்டூர் அணை பாசனத்திற்காக திட்டமிட்டப்படி திறக்கப்படுமா? என்று செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு அமைச்சர் வினோத், 'விரைவில்' என பதிலளித்தார். நடப்பாண்டிலும் வேளாண்மைத்துறைக்கென்று தனி பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுமா? என்ற கேள்விக்கு, "வேளாண்மைத்துறைக்கென்று தனியாக சட்டப்பேரவையில் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படும்" என்றும் தெரிவித்தார்.
தாமதமாக வந்த அமைச்சர்
இதனிடையே, மேற்குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சி காலை 7 மணிக்கு தொடங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், சுமார் இரண்டு மணிநேரம் தாமதமாக காலை 9 மணிக்கே அமைச்சர் வந்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
கோடை மழை பெய்யாததாலும், காவிரி நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் மழை இல்லாததாலும் மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 90 அடிக்கும் கீழே சரிந்துள்ளது. இதனால் காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்காக மேட்டூர் அணை திட்டமிட்டபடி திறக்கப்படுமா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.