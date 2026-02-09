தினம் தினம் அறிக்கை வெளியிடுவதா? மாணிக்கம் தாகூரை நேரடியாக தாக்கிய அமைச்சர் பெரியசாமி
"நாங்கள் கட்டுப்பாடுடன் வளர்ந்தவர்கள்; கருத்து என்பது கட்சிக்கு உடன்பாடு உள்ளதாக இருக்க வேண்டும்" என அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி தெரிவித்தார்.
Published : February 9, 2026 at 9:11 AM IST
திண்டுக்கல்: காங்கிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர் சமீபகாலமாக திமுகவை விமர்சித்து வரும் நிலையில், அதனை கண்டிக்கும் வகையில் அமைச்சர் ஐ. பெரியசாமி கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஆத்தூர் அருகே உள்ள அகரம் கிராமத்தில் புதிய நியாயவிலைக்கடை கட்டடத்தை அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி திறந்து வைத்தார். தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “நிர்வாகத்திற்கு பெயர் போன இயக்கம் திமுக. இந்தியாவிலேயே சிறந்த நிர்வாகத்திலும், மாநிலத்தின் வளர்ச்சியிலும் தமிழ்நாடு சிறந்து விளங்குகிறது. இதனை நாங்கள் சொல்லவில்லை. மத்திய பாஜக அரசே சொல்கிறது.
ஆனால், நேற்று நடைபெறவிருந்த டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்ட ஒரே காரணத்தை காட்டி, திமுக நிர்வாகம் சரியில்லை என எடப்பாடி பழனிசாமி கூறுகிறார். டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வாணையத்திற்கு என ஒரு தலைவர் உள்ளார். அது தன்னாட்சி நிறுவனமாக செயல்படுகிறது. அதை நிர்வகிக்கத் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். அவர்களின் முடிவுப்படி தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுபற்றி நாங்கள் கருத்து கூற முடியாது” என அவர் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்கு குழு அமைத்து 36 நாட்களாகியும், திமுக தங்களுடன் பேச முன்வரவில்லை என்ற ரீதியில் மாணிக்கம் தாகூர் கருத்து தெரிவித்திருப்பது பற்றி நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த ஐ. பெரியசாமி, “இது போன்று தனிப்பட்ட நபர்களின் கருத்துக்கு நான் பதில் சொல்வது சரியாக இருக்காது. நாங்கள் கட்டுப்பாடு நிறைந்த இயக்கத்தில் வளர்ந்தவர்கள். ஒருவரின் கருத்து என்பது அவர் சார்ந்த கட்சிக்கும், அதன் தலைமைக்கும் உடன்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். ஆனால், மாணிக்கம் தாகூர் தினம் ஒரு அறிக்கை விடுகிறார். அதில் எங்களுக்கு உடன்பாடு இல்லை. அந்த இயக்கத்தின் தலைவர்கள் சொன்னால், அதற்கு பதிலளிக்கலாம்" எனக் கூறினார்.
|இதையும் படிங்க: ''பாஜக அரசு திட்டமிட்டு நிதி நெருக்கடியை உருவாக்கி வருகிறது'' - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு
தொடர்ந்து பேசிய அவர், திமுக கூட்டணி பலமாக உள்ளது. இடதுசாரி இயக்கம், காங்கிரஸ், விசிக உள்ளிட்ட அனைத்து கட்சிகளும் நம்முடன் உள்ளனர். அதே சமயம், யார் கூட்டணிக்கு வந்தாலும், அவர்களை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மறுக்கப்போவதில்லை. அதுகுறித்து நிச்சயம் அவர் நல்ல முடிவை எடுப்பார்” என ஐ. பெரியசாமி கூறினார்.
முன்னதாக, இரு தினங்களுக்கு முன்பு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய காங்கிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர், "காங்கிரஸ் தரப்பில் தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்காக குழு அமைத்து 36 நாட்கள் ஆகிறது. ஆனால், திமுக இன்னும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவில்லை. காங்கிரஸ் கட்சிக்கு திமுக கூட்டணியில் உரிய மரியாதை கொடுக்கப்பட வேண்டும். தோழமைக் கட்சிகளை காங்கிரஸ் எப்போதும் விமர்சிக்காது” என பேசியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.