பாஜக அரசின் ஆயுதங்கள் பழுதடைந்துவிட்டன - அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி
சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிந்தால் அதிமுக - பாஜக கூட்டணியே இருக்காது என அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : December 13, 2025 at 9:44 AM IST
திண்டுக்கல்: பாஜக பயன்படுத்திய அமலாக்கத்துறை, வருமானவரித்துறை சோதனைகள், பொய் வழக்குகள் உள்ளிட்ட ஆயுதங்கள் அனைத்தும் பழுதடைந்துவிட்டன என அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
’கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை’ திட்ட 2-ம் கட்ட விரிவாக்கத்தை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நேற்று சென்னையில் இருந்து காணொளி காட்சி மூலம் தொடங்கி வைத்தார். இதன் தொடர்ச்சியாக திண்டுக்கல் மாவட்ட பெண்களுக்கு, உரிமைத் தொகைக்கான ஆணை வழங்கும் நிகழ்ச்சி தனியார் பள்ளி வளாக கலையரங்கில் நடைபெற்றது. இதில், ஊரக வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி, உணவுத்துறை அமைச்சர் அர.சக்கரபாணி ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி, “தமிழகத்தில் ஏற்கனவே ஒரு கோடியே 14 லட்சம் பேருக்கு உரிமைத் தொகை வழங்கப்படுகிறது. தற்போது 2-வது கட்டமாக கூடுதலாக 17 லட்சம் பேருக்கு உரிமைத்தொகை வழங்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் ஒரு கோடியே 31 லட்சம் பெண்கள் மகளிர் உரிமைத் தொகையை பெறுகின்றனர்.
இதில் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் மொத்தம் 4 லட்சத்து 60 ஆயிரம் பேருக்கு உரிமைத்தொகை வழங்கப்படுகிறது. இந்த முறையிலும் பணம் பெறாத பெண்கள் மீண்டும் விண்ணப்பம் செய்தால் அதற்கான உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இந்தியாவிலேயே மனுக்கள் மற்றும் கோரிக்கைகளை வழங்க திட்டம் வகுத்த ஒரே அரசு தமிழக அரசு. 10 ஆயிரம் முகாம்கள் தமிழ்நாட்டில் நடத்தப்பட்டு மனுக்கள் பெறப்பட்டன. இதில், 78 சதவீத மனுக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன” என்றார்.
தொடர்ந்து, மகளிர் உரிமைத் தொகையை திமுக ஆயுதமாக பயன்படுத்துகிறது என பாஜக அண்ணாமலை கூறியது குறித்து செய்தியாளர் எழுப்பிய கேள்விக்கு, “பாஜக அமலாக்கத்துறை சோதனை, வருமானவரித்துறை சோதனை, பொய் வழக்கு உள்ளிட்ட ஆயுதங்களை பயன்படுத்தியது. இந்த ஆயுதங்கள் அனைத்தும் தற்போது பழுதடைந்துவிட்டன. எங்கள் ஆயுதம் வலிமையாக உள்ளது” என்றார்.
மேலும், பொங்கலுக்கு ரூ.5 ஆயிரம் வழங்குவது குறித்து முதலமைச்சர் முடிவு செய்வார். மக்களின் முதல்வராக மு.க.ஸ்டாலின் உள்ளார். இதற்கு முன் ஆட்சியில் இருந்தவர்கள் 5 ஆண்டுகள் எங்கே இருந்தார்கள் என்பது தெரியவில்லை. தேர்தல் வருவதையொட்டி பிரச்சாரத்திற்கு செல்கின்றனர். தேர்தல் முடிந்தால் அந்த கூட்டணியே (அதிமுக - பாஜக) இருக்காது. 2 வது முறையாக முதலமைச்சராக மு.க.ஸ்டாலின் பெரும்பான்மையுடன் வெற்றி பெறுவார்” என்றார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் ஆட்சியர் சரவணன், மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் ஜெயபாரதி, இ.பெ.செந்தில்குமார் எம்எல்ஏ, திண்டுக்கல் மேயர் இளமதி, துணை மேயர் ராஜப்பா உள்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.