அண்ணா பல்கலை.யில் 46-வது பட்டமளிப்பு விழா: அமைச்சர் கோவி.செழியன் புறக்கணிப்பு
தமிழ்நாடு அரசுக்கு எதிராக செயல்பட்டு வரும் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சிகளை புறக்கணிப்பதாகவும், மாணவர்களுக்கு ஆளுநர் பட்டம் வழங்க தகுதியற்றவர் என அமைச்சர் கோவி.செழியன் ஏற்கெனவே விமர்சித்திருந்தார்.
Published : February 4, 2026 at 1:30 PM IST
சென்னை: அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் 46-வது பட்டமளிப்பு விழா இன்று நடைபெற்ற நிலையில், அதனை தமிழ்நாடு உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் கோவி.செழியன் புறக்கணித்தார்.
அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் 46-வது பட்டமளிப்பு விழா பல்கலைக்கழகத்தின் விவேகானந்தர் அரங்கில் இன்று நடைபெற்றது. இந்த பட்டமளிப்பு விழாவில் 753 ஆராய்ச்சி மாணவர்களுக்கு முனைவர் பட்டங்களும், 68 இளநிலை மாணவர்களுக்கு பட்டம் மற்றும் பதக்கங்களை தமிழ்நாடு ஆளுநரும், பல்கலைக்கழக வேந்தருமான ஆர்.என்.ரவி நேரில் வழங்கினார்.
இந்த பட்டமளிப்பு விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக இஸ்ரோ முன்னாள் இயக்குநர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை கலந்து கொண்டு சிறப்புரை ஆற்றினார். மேலும் தமிழ்நாடு அரசு உயர் கல்வித் துறை செயலாளரும், அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் கன்வீனர் கமிட்டி தலைவருமான சங்கர் வரவேற்புரை ஆற்றினார்.
46-வது பட்டமளிப்பு விழாவில் இளநிலையில் 1,21,298 மாணவர்களும், முதுநிலையில் 16,473 மாணவர்களும், ஆராய்ச்சி முனைவர் படிப்பில் பயின்ற 1,634 பேர் உள்பட மொத்தம் 1,50,495 மாணவ, மாணவிகள் பட்டங்களை பெற்றனர்.
இந்நிலையில் உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் கோவி.செழியன் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் இன்று நடைபெற்ற பட்டமளிப்பு விழாவை புறக்கணித்தார்.
ஏற்கனவே சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் 167 வது பட்டமளிப்பு விழா கடந்த ஜனவரி 22 ஆம் தேதி நடைபெற்றது. அந்த நிகழ்வையும் உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் கோவி. செழியன் புறக்கணித்து இருந்தார்.
அப்போது உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் கோவி.செழியன், தமிழ்நாடு அரசுக்கு எதிராக செயல்பட்டு வரும் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சிகளை புறக்கணிப்பதாகவும், மாணவர்களுக்கு ஆளுநர் பட்டம் வழங்க தகுதியற்றவர் என கடுமையாக விமர்சனம் செய்திருந்தார்.
தொடர்ந்து கடந்த ஜனவரி 28 ஆம் தேதி திருச்சி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தின் 40 வது பட்டமளிப்பு விழாவில், ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பங்கேற்றதால், அந்த நிகழ்வையும் தமிழ்நாடு உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் கோவி. செழியன் புறக்கணித்து இருந்தார்.
அதே போல் கடந்த ஜனவரி 30 ஆம் தேதி தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தின் 12 வது பட்டமளிப்பு விழா, பிப்ரவரி 2 ஆம் தேதி சிதம்பரம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தின் 87 வது பட்டமளிப்பு விழா ஆகிய நிகழ்வுகளிலும் உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் கோவி.செழியன் பங்கேற்காதது குறிப்பிடத்தக்கது.