விளாத்திக்குளம் சிறுமி கொலை சம்பவத்தில் அரசியல் செய்ய முயற்சி: அமைச்சர் கீதா ஜீவன் குற்றச்சாட்டு

தூத்துக்குடி சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணைக்கு மாணவியின் குடும்பத்தினர் முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என அமைச்சர் கீதா ஜீவன் தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் கீதா ஜீவன்
அமைச்சர் கீதா ஜீவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 13, 2026 at 10:24 AM IST

தூத்துக்குடி: விளாத்திக்குளம் மாணவி கொலை சம்பவத்தை வைத்து, சிலர் அரசியல் செய்ய முயற்சிப்பதாக அமைச்சர் கீதா ஜீவன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திக்குளம் அருகே உள்ள வேடநத்தம் கிராமத்தில் 12-ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவி, இயற்கை உபாதை கழிப்பதற்காக காட்டுப் பகுதிக்குச் சென்ற போது, மர்மநபர்களால் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டார். இந்த சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுதொடர்பாக போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, குற்றவாளிகளை தேடி வருகின்றனர்.

இதனிடையே, குற்றவாளிகளை உடனடியாக கைது செய்ய வலியுறுத்தி, உயிரிழந்த மாணவியின் உறவினர்கள் தூத்துக்குடி - மதுரை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். போராட்டம் காரணமாக வாகனங்கள் மாற்றுச்சாலையில் திருப்பி விடப்பட்டுள்ளன.

இந்நிலையில், மாவட்ட ஆட்சியர் இளம் பகவத், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மதன் ஆகியோர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியும் உறவினர்கள் போராட்டத்தை கைவிடவில்லை. இதனைத்தொடர்ந்து, சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சர் கீதா ஜீவன் படுகொலை செய்யப்பட்ட மாணவியின் பெற்றோர், சகோதரி மற்றும் உறவினர்களை நேரில் சந்தித்து பேசினார்.

இதையடுத்து, அமைச்சர் கீதா ஜீவன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசுகையில், ”மாணவியின் பெற்றோர் தங்கள் மகள் காணவில்லை என்று முன்பே புகார் அளித்ததாகவும், அந்த புகாரின் பேரில் காவல்துறை உரிய விசாரணை மேற்கொள்ளவில்லை எனவும் கூறப்படுகிறது. இந்த சம்பவத்தில் பொறுப்பற்று செயல்பட்டதாக கூறப்படும் காவல் ஆய்வாளர் தற்காலிக பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

மேலும், மாணவியின் உடற்கூறு ஆய்வு இன்று நிறைவடைந்துள்ளது. குற்றவாளியை விரைவில் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்பதே மாணவியின் உறவினர்களின் முக்கிய கோரிக்கையாக உள்ளது. மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் உள்ளிட்ட உயரதிகாரிகள் வேடநத்தம் கிராமத்திலேயே முகாமிட்டு தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். முதலமைச்சரின் உத்தரவின்படி, காவல்துறையினர் தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். குற்றவாளியை விரைவில் கண்டுபிடிக்க குடும்பத்தினர் மற்றும் கிராம மக்கள் முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும்.

இன்று காலை குழந்தைகள் உரிமைகள் ஆணையம், மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு மற்றும் குழந்தைகள் நலக் குழுவினர் சம்பவம் தொடர்பாக விசாரிக்க வந்ததாகவும், ஆனால் அவர்கள் குடும்பத்தினரை சந்திக்க முடியவில்லை என தகவல் கிடைத்துள்ளது.

இதையும் படிங்க: தூத்துக்குடி கொடூரம்: ஆறுதல் கூற வந்த பாஜகவினரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட சிறுமியின் உறவினர்கள்

எனவே காவல்துறையினரின் விசாரணைக்கு மாணவியின் குடும்பத்தினர் முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும். இந்த சம்பவத்தை சிலர் அரசியல் ஆக்க முயற்சிக்கின்றனர். ஆனால் இந்த விவகாரத்தில் அரசியல் செய்ய தேவையில்லை. குற்றவாளிகளை விரைவில் கைது செய்து அவர்களுக்கு உரிய தண்டனை பெற்று தருவதற்கான நடவடிக்கைகள் விரைவாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது” என கூறினார்.

