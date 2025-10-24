ETV Bharat / state

ஜனவரியில் மீண்டும் திறக்கப்படவுள்ள பாரதியார் இல்லம் - அமைச்சர் கீதா ஜீவன் நேரில் ஆய்வு!

ஜனவரி 2026 இல் மகாகவி பாரதியார் இல்லத்தின் சீரமைப்புப் பணிகள் நிறைவடையும் என பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

பாரதியார் இல்லத்தில் ஆய்வு செய்த அமைச்சர் கீதா ஜீவன் , ஆட்சியர் இளம் பகவத்
பாரதியார் இல்லத்தில் ஆய்வு செய்த அமைச்சர் கீதா ஜீவன் , ஆட்சியர் இளம் பகவத் (ETV Bharat Tamil Nadu)
ETV Bharat Tamil Nadu Team

October 24, 2025

தூத்துக்குடி: மகாகவி பாரதியார் வாழ்ந்த எட்டயபுரம் இல்லத்தின் சீரமைப்புப் பணிகளை அமைச்சர் கீதா ஜீவன், மாவட்ட ஆட்சியர் இளம் பகவத் ஆகியோர் நேரில் சென்று ஆய்வு செய்து பணிகள் குறித்து கேட்டறிந்தனர்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் எட்டயபுரத்தில் பெருமாள் கோயில் தெருவில் மகாகவி பாரதியார் பிறந்த இல்லம் அமைந்திருக்கிறது. அவரது இல்லத்தை 1973 ஆம் ஆண்டு வரலாற்றுச் சின்னமாக தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்தது. இந்த இல்லத்தில் பாரதியார் பயன்படுத்திய பொருட்கள் மற்றும் அவரது வாழ்க்கை குறிப்புகள் காட்சியாக்கப்பட்டுள்ளது. அவரது புகைப்படங்களும் மக்களின் பார்வைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது.

செய்தி மற்றும் மக்கள் தொடர்புத்துறை மூலம தற்போது பராமரிக்கப்பட்டு வரும் இந்த வீட்டில் பகுதி நேர நூலகமும் செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு தினமும் 500 க்கும் மேற்பட்ட பார்வையாளர்கள் வருகை புரிந்த வண்ணம் இருக்கின்றனர். இந்த நிலையில், கடந்த மார்ச் 25 ஆம் தேதி இல்லத்தின் முன்பகுதியில் உள்ள மேற்கூரை திடீரென இடிந்து விழுந்து சேதமடைந்தது. இதனையடுத்து, இந்த இல்லம் பழமை மாறாமல் மறுசீரமைக்கப்படும் என தூத்துக்குடி ஆட்சியர் க. இளம்பகவத் தெரிவித்திருந்தார்.

அதன்படி, பாரதியார் வாழ்ந்த இல்லத்தை பழமை மாறாமல் புதுப்பிப்பதற்காக ரூ.1.53 கோடி அரசு நிதி ஒதுக்கீடு செய்தது. இதனையடுத்து, சீரமைப்புப் பணிகள் தொடங்கி கடந்த ஆறு மாதங்களாக நடைபெற்று வருகிறது. செப்டம்பர் 11 ஆம் தேதி பாரதியாரின் நினைவு தினம் என்பதால், அதற்கு முன்பாக போர்க்கால அடிப்படையில் பணிகளை முடிக்க அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைத்திருந்ததனர். ஆனால், அதற்குள் பணிகள் நிறைவு பெறவில்லை.

இந்த நிலையில், சீரமைப்புப் பணிகளை பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் துரிதப்படுத்தியுள்ளனர். குறிப்பாக, வீட்டின் பழமை மாறாமல் இருக்கும் வகையில், கட்டடப் பணியில் கடுக்காய், கருப்பட்டி, சுண்ணாம்பு கலவை கொண்டு சீரமைக்கும் பணியானது நடைபெற்று வருகிறது. இந்த பராமரிப்பு பணிகளை அமைச்சர் கீதா ஜீவன், மாவட்ட ஆட்சியர் இளம் பகவத், விளாத்திகுளம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மார்க்கண்டேயன் உள்ளிட்டோர் நேற்று ஆய்வு செய்து, பணிகள் குறித்து கேட்டறிந்தனர்.

டிசம்பர் 11ஆம் தேதி மகாகவி பாரதியாரின் பிறந்த நாள் என்பதால் அதற்குள் பணிகளை முடிக்குமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவுறுத்தினார். ஆனால், தற்போது பெய்துவரும் வடகிழக்கு பருவமழையின் காரணமாக பணிகளில் தொய்வு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், இக்கட்டடத்தை பழமை மாறாமல் புதுப்பிக்க வேண்டியுள்ளதால் ஜனவரி மாதம் முதல் வாரத்தில் பணிகள் முடிவடையும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

அமைச்சர் கீதா ஜீவன்
BHARATHI HOUSE RENOVATION WORKS
MINISTER GEETHA JEEVAN
ஆட்சியர் இளம் பகவத்
BHARATHI HOUSE RENOVATION WORKS

