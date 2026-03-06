தவெக தலைவர் விஜயை மறைமுகமாக சாடிய அமைச்சர் கீதா ஜீவன்
தமிழகத்தில் இந்த ஐந்தாண்டுகளில் 4000-க்கும் மேற்பட்ட திருக்கோயில்களில் குடமுழுக்கு நடத்தப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் கீதா ஜீவன் தெரிவித்தார்.
Published : March 6, 2026 at 11:27 AM IST
தூத்துக்குடி: புதிதாக அரசியலுக்கு வருபவர்கள் பஞ்சு டயலாக் பேசிவிட்டு தன்னால் செய்ய முடியாததை எல்லாம் வாக்குறுதியாக அளித்து வருவதாக அமைச்சர் கீதா ஜீவன் நடிகர் விஜய்யை மறைமுகமாக சாடியுள்ளார்.
தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் 73வது பிறந்தநாள் விழா மற்றும் தமிழ்நாடு தலைகுனியாது தெருமுனை பிரச்சார கூட்டம் 39வது வார்டு திமுக சார்பில் தூத்துக்குடி தேரடி பகுதியில் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சரும், தூத்துக்குடி வடக்கு மாவட்ட திமுக செயலாளருமான கீதா ஜீவன் கலந்து கொண்டு தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு பொதுமக்களுக்கு வேட்டி, சேலை உள்ளிட்ட நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்.
இதைத்தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் கீதா ஜீவன், "தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் எல்லோருக்குமான அரசை நடத்தி வருகிறார். எல்லோருக்கும் எல்லாம் கிடைக்க வேண்டும் என்ற வகையில் தமிழக முதல்வர் திட்டங்களை தீட்டி வருகிறார்.
இன்றைக்கு திமுகவை விமர்சிக்கும் பலரும் கரோனா போன்ற இக்கட்டான காலங்களில் மக்களுக்கு உதவ வில்லை. அந்த நேரத்தில் துண்டை காணோம், துணியைக் காணோம்னு ஓடுனவங்க, இன்னைக்கு மேடை போட்டு வாய்க்கு வந்ததை பேசிட்டு இருக்காங்க. இயக்குநர் எழுதிக் கொடுக்கும் பஞ்ச் டயலாக்கை பேசிவிட்டு, செயல்படுத்த முடியாத வாக்குறுதிகளை அள்ளித்தெளித்து வருகிறார்கள். தமிழகத்தில் இந்த ஐந்தாண்டுகளில் 4000க்கும் மேற்பட்ட திருக்கோயில்கள் குடமுழுக்கு நடத்தப்பட்டுள்ளன.
|இதையும் படிங்க: டாஸ்மாக் நிர்வாகத்தை கண்டித்து மார்ச் 7ஆம் தேதி தொடர் காத்திருப்பு போராட்டம் அறிவிப்பு
அது மட்டுமின்றி பெண்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், திருநங்கைகள் என பல்வேறு தரப்பினருக்கும் பயன்படும் வகையில் திட்டங்களை செயல்படுத்தி இந்தியாவிலேயே நம்பர் ஒன் மாநிலமாக தமிழகம் திகழ்ந்து வருகிறது. கலாச்சாரத்தை காக்க வேண்டும், மொழியை காக்க வேண்டும், தமிழ் மக்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற வகையில் ஆட்சி செய்து வருபவர் தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்" என தெரிவித்தார்.
இந்த கூட்டத்தில் மாநகர திமுக செயலாளர் ஆனந்த சேகரன், காங்கிரஸ் துணை தலைவர் ஏபிசிவி சண்முகம், பகுதி செயலாளர் சுரேஷ்குமார், மாநில பேச்சாளர் சரத்பாலா, மாவட்ட பிரதிநிதி சக்திவேல் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.