'டீன் ஏஜில் மனதை அலைப்பாய விடக்கூடாது' - மாணவிகளுக்கு மிதிவண்டி வழங்கி அமைச்சர் அறிவுரை

பெண்கள் உடல்ரீதியாக பலவீனமானவர்கள். பெண்களுக்கு ஊட்டச்சத்து என்பது மிகவும் அவசியம். அப்போது தான் ஆண்களுக்கு இணையாக பணி செய்ய முடியும் என அமைச்சர் கீதா ஜீவன் அறிவுறுத்தினார்.

அமைச்சர் கீதா ஜீவன்
அமைச்சர் கீதா ஜீவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 12, 2025 at 4:14 PM IST

2 Min Read
தூத்துக்குடி: டீன் ஏஜில் மனதை அலைபாய விடக் கூடாது. காதல் என்று சொல்லி எதையும் நம்பி ஏமார்ந்து விடக்கூடாது, ஹார்மோன் மாற்றம் காரணமாக தவறான முடிவுகளை எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும். பாதை மாறிவிடக் கூடாது என பள்ளி மாணவிகளுக்கு அமைச்சர் கீதா ஜீவன் அறிவுரை வழங்கினார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டியில் உள்ள அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியில் தமிழ்நாடு அரசின் விலையில்லா சைக்கிள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் சமூக நலன் மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சர் கீதா ஜீவன் கலந்து கொண்டு 506 மாணவிகளுக்கு சைக்கிள் வழங்கினார்.

அப்போது உரையாற்றிய அவர், ''மறைந்த முன்னாள் முதல்வர்கள் பெருந்தலைவர் காமராஜர், கருணாநிதி காலம் தொட்டு அனைவருக்கும் கல்வி கிடைத்து வருகிறது. அந்தக் கல்வி தரமானதாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக முதல்வர் ஸ்டாலின் அதிக சிரத்தை எடுத்துக் கொண்டுள்ளார். கல்வி முடித்துச் செல்லும் மாணவர்கள் பல்வேறு நிறுவனங்களில் திறம்பட பணியாற்றும் வேண்டும் என்பதற்காக, என்னும் எழுத்தும், வானவில் ஆயிரம், திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி, நான் முதல்வன் திட்டம் என பள்ளி மாணவர்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை அவர் கொண்டு வந்தார்.

மாணவர்கள் செல்போன் பார்க்கும் போது சுய கட்டுப்பாடு அவசியம். மனதை அலைபாய விடக்கூடாது. சமூக ஊடகங்கள் மூலமாக பெண்கள் நிறைய பேர் ஏமாற்றப்படுகின்றனர். தயவு செய்து சமூக ஊடகங்களில் பார்ப்பதை நம்ப வேண்டாம். பெற்றோர், ஆசிரியர்களிடம் அது குறித்து ஆலோசித்து உண்மையா? என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

AI தொழில்நுட்பம் வந்த பின்னர் நிறைய பொய்யான செய்திகள் வருகின்றன. மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். உங்களுக்குத் தேவையானதை Google-ல் தேடி எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். போட்டோ, போன் எண், உங்களைப் பற்றி எதையும் பதிவிடாதீர்கள். பதிவு செய்தால் அது பெண்களுக்கு கெடுதலாக வருகிறது.

பெண்கள் உடல்ரீதியாக பலவீனமானவர்கள். பெண்களுக்கு ஊட்டச்சத்து என்பது மிகவும் அவசியம். அப்போது தான் ஆண்களுக்கு இணையாக பணி செய்ய முடியும். உடல் உறுதியாக இருக்க வேண்டும். பழங்கள், கீரைகள், தானிய வகைகளை சாப்பிட வேண்டும். பொதுவாக டீன் ஏஜ் வயதில் ஹார்மோன் மாற்றங்கள் நடைபெறும் வயது. ஹார்மோன் தாக்கம் இருக்கும். எதிர் பாலினத்தை பார்க்கும் போது ஒரு ஈர்ப்பு வரும். ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். டீன் ஏஜ் வயதில் மாணவிகள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். யாரையும் பார்த்து ஏமார்ந்து விடாதீர்கள். AI தொழில்நுட்பத்தை நாம் தான் இயக்க வேண்டும். கற்க, கசடற என எல்லாவற்றையும் படியுங்கள். மதிப்பெண்ணிற்காக படிப்பதாக நினைக்கக் கூடாது அறிவாற்றலை வளர்த்துக் கொள்ள நன்றாக படிக்க வேண்டும்.

டீன் ஏஜில் மனதை அலைபாய விடக்கூடாது. காதல் என்று சொல்லி எதையும் நம்பி ஏமார்ந்து விடக்கூடாது. டீன் ஏஜ் முடிவடைந்து 19 வயதுக்கு மேல் காதல் என்பதை பார்த்துக் கொள்ளலாம். ஹார்மோன் மாற்றம் காரணமாக தவறான முடிவுகளை எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும். பாதை மாறிவிடக்கூடாது. மிகவும் கவனமாக பெண்கள் இருக்க வேண்டும்.'' என்றார்.

