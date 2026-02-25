எடப்பாடி பழனிசாமி என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் புலம்புகிறார் - அமைச்சர் கீதா ஜீவன் விமர்சனம்
ஈபிஎஸ் பெரிய கூட்டணி அமைந்துவிட்டது போல் பந்தா காட்டிக் கொள்கிறார் என்றும், இதே கூட்டணி தான் கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் இருந்ததாகவும் அமைச்சர் கீதா ஜீவன் கூறியுள்ளார்.
Published : February 25, 2026 at 11:44 AM IST
தூத்துக்குடி: எடப்பாடி பழனிசாமி எதுவுமே தெரியாமல், என்ன செய்வது என்று புரியாமல் புலம்பிக் கொண்டிருப்பதாக அமைச்சர் கீதா ஜீவன் விமர்சித்து பேசியுள்ளார்.
2026 சட்டமன்ற தேர்தல் இன்னும் சில மாதங்களில் நடைபெறவுள்ள நிலையில், தேர்தல் தேதி விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் அரசியல் கட்சிகள் மாநிலம் முழுவதும் தீவிர பிரச்சாரத்தில் இறங்கியுள்ளன.
அந்த வகையில் கோவில்பட்டி காந்தி மைதானத்தில் திமுக சார்பில் நடைபெற்ற 'தமிழ்நாடு தலைகுனியாது' பரப்பரை பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் சமூக நலன் மகளிர் உரிமைத் துறை அமைச்சர் கீதா ஜீவன் கலந்து கொண்டார்.
அப்போது அவர் பேசுகையில், “எடப்பாடி பழனிசாமி எதுவுமே தெரியாமல், என்ன செய்வது என்று புரியாமல் புலம்பிக் கொண்டிருக்கிறார். அவருடைய ஆட்சிக் காலத்தில் மத்திய அரசின் அடிமை ஆட்சி தான் நடத்தினார்.
பெரிய கூட்டணி அமைந்துவிட்டது போல் பந்தா காட்டிக் கொள்கிறார். இதே கூட்டணி தான் கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலிலும் இருந்தது. அப்போது திமுக மாபெரும் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்தது. நாடாளுமன்றத் தேர்தலின் போது அதிமுக, பாஜக இரு கட்சிகளும் பிரிந்து போட்டியிட்டன.
இப்போது மீண்டும் இணைந்துள்ளனர். திமுக தலைமையிலான கூட்டணி, கொள்கை கூட்டணி. தமிழ்நாடு வளர்ச்சி பெற வேண்டும், மக்கள் முன்னேற வேண்டும், வாழ்வாதாரம் உயர வேண்டும் என்ற உன்னத நோக்கத்தோடு, எல்லாருக்கும் எல்லாம் கிடைக்க வேண்டும் என்ற கொள்கையோடு இந்த கூட்டணி உள்ளது.
தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்று தொழில் வளர்ச்சி பெற்றுள்ளது. தமிழ்நாட்டின் அரசுப் பணி மாநிலத்தில் உள்ள இளைஞர்களுக்கு தான் கொடுக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு திட்டத்தின் மூலமாகவும் மாநிலத்தை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வளர்ச்சியை நோக்கி நடைபோட செய்துள்ளார். திமுக மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கப்போவது உறுதி. தமிழ்நாடு தலை குனியாது, டெல்லிக்கு என்றும் தலை வணங்காமல் நிமிர்ந்து நிற்கும்” என்றார்.
முன்னதாக, கடந்த மாதம் திமுகவினர் டெல்லிக்கு சென்று காங்கிரஸிடம் கூட்டணிக்கு கெஞ்சுவதாக எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியிருந்தார். அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில், அமைச்சர் கீதா ஜீவன், ”நாடாளுமன்ற கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்காக டெல்லி சென்ற கனிமொழி எம்பி, கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தியை சந்தித்துள்ளார். அதில் தவறு எதுவும் இல்லை, எடப்பாடி பழனிசாமியை போன்று கர்சீப்பை எடுத்து முகத்தை மூடிக் கொண்டு போகவில்லை” என பேசியது குறிப்பிடத்தக்கது