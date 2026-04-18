"தொகுதி மறுவரையறை மசோதா மோடிக்கு கிடைத்த முதல் பெரிய தோல்வி" - கீதா ஜீவன்
தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தோல்வியடைந்ததை பட்டாசு வெடித்தும், இனிப்பு வழங்கியும் திமுகவினர் கொண்டாடினர்.
Published : April 18, 2026 at 2:34 PM IST
தூத்துக்குடி: தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தோல்வி என்பது பிரதமர் மோடி தலைமையிலான அரசுக்குக் கிடைத்த மிகப் பெரிய முதல் தோல்வி என்று அமைச்சர் கீதா ஜீவன் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தியாவில் 5 மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற்று வரும் சூழலில், மக்கள்தொகை அடிப்படையில் நாடாளுமன்ற தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை மாற்றியமைக்கும் விதமாக, தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை நிறைவேற்றும் நடவடிக்கையில் மத்திய அரசு ஈடுபட்டு வந்தது. இதனால், தென் மாநிலங்களின் உரிமை பாதிக்கப்படும் என்று திமுக உள்ளிட்ட கூட்டணிக் கட்சிகள் கருப்புக் கொடி தூக்கினர்.
இது போன்ற சூழலில், பாஜக அரசு மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா மற்றும் தொகுதி மறுவரையறை செய்வதற்கான மசோதா உள்ளிட்ட மசோதாக்களை நேற்று முன்தினம் நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தது. ஆனால், மசோதாவை நிறைவேற்ற மூன்றில் இரண்டு பங்கு ஆதரவு தேவை என்ற நிலையில், திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகளின் எதிர்ப்பால் இந்த மசோதாக்கள் தோல்வியடைந்தன.
தற்போது, இந்த மசோதாக்கள் தோல்வியடைந்ததை திமுக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கூட்டணிக் கட்சி கொண்டாடி வருகின்றன. அந்த வகையில், இன்று தூத்துக்குடி வடக்கு மாவட்ட திமுக சார்பில் வடக்கு மாவட்ட செயலாளரும், தூத்துக்குடி சட்டமன்றத் தொகுதி திமுக வேட்பாளரும், அமைச்சருமான கீதா ஜீவன் தலைமையில் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தோல்வியடைந்ததை பட்டாசு வெடித்தும், இனிப்பு வழங்கியும் திமுகவினர் கொண்டாடினர்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தூத்துக்குடி திமுக வேட்பாளரும், அமைச்சருமான கீதா ஜீவன், “தமிழ்நாட்டின் உரிமையை, தமிழகத்தின் குரலை நெரிக்கக்கூடிய தொகுதி மறுவரையறை மசோதா நாடாளுமன்றத்தில் தோற்கடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக, முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கடந்த 8 மாதங்களுக்கு முன்பே ஒரு விழிப்புணர்வை உருவாக்கினார். இதன் மூலம் நம்முடைய பிரதிநிதித்துவம் குறைக்கப்படுகிறது என்பதையும் எடுத்துக் கூறினார்.
ஆனால், தேர்தல் நேரத்தில் தென்மாவட்டங்களை சேர்ந்தவர்கள் அவைக்கு வரமாட்டார்கள். எனவே, தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை எளிதாக நிறைவேற்றிவிடலாம் என்று பாஜக பாசிச அரசும் மோடியும் நினைத்தனர். அது மட்டுமல்லாமல், பெண்களுக்கான மசோதா என்ற முகமூடியில் தொகுதி மறுவரையறையை கொண்டு வரலாம் என எண்ணிக் கொண்டு வர நினைத்தனர். ஆனால், எதிர்க்கட்சிகளின் ஒற்றுமையால் அந்த தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தோற்கடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் நமது உரிமை காக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கு முக்கிய காரணம் நமது முதலமைச்சர் தான்.
தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தோற்கடிக்கப்பட்டது நமது வரலாற்றிலே பொன்னான நாள். இந்த மசோதா தோல்வி தமிழக முதலமைச்சருக்கு கிடைத்த வெற்றி, பிரதமர் மோடிக்கு கிடைத்த முதல் பெரிய தோல்வி. அடுத்த தோல்வி சட்டப்பேரவை தேர்தல். தமிழ்நாடு தனது உரிமையை ஒரு போதும் விட்டுக் கொடுக்காது. தொடர்ந்து போராடும்” என்றார்.