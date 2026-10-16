விவசாயிகளுக்கு ஊரக தொழில் கடன் வழங்க ரூ. 5,000 கோடி இலக்கு - அமைச்சர் காந்திராஜ்
ரூ. 5,000 கோடி மதிப்பில் ஊரகத் தொழில் கடன் (Rural Business Loan) ஆண்டுக்கு 9 சதவீத வட்டி விகிதத்தில் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 16, 2026 at 2:01 PM IST
சென்னை: விவசாயிகளுக்கு ஊரக தொழில் கடன் வழங்க ரூ. 5,000 கோடி இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது என கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் காந்திராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் காந்திராஜ் வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில், "தமிழ்நாடு அரசின் 2026–2027ஆம் ஆண்டிற்கான கூட்டுறவுத் துறை மானியக் கோரிக்கையில், விவசாயிகள் மற்றும் விவசாயம் சார்ந்த தொழில்களில் ஈடுபடும் குறு மற்றும் சிறு விவசாயிகளின் வருவாயை அதிகரிக்கும் நோக்கில், ரூ. 5,000 கோடி மதிப்பில் ஊரகத் தொழில் கடன் (Rural Business Loan) ஆண்டுக்கு 9 சதவீத வட்டி விகிதத்தில் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மாவட்ட மத்தியக் கூட்டுறவு வங்கிகள் மற்றும் தொடக்க வேளாண்மைக் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் மூலம் விவசாயம் மற்றும் விவசாயம் சார்ந்த தொழில்களுக்கு மத்திய காலக் கடன்கள் வழங்கப்படும். இத்திட்டத்தின்படி, ஒரு பயனாளிக்கு அதிகபட்சமாக ரூ.5 லட்சம் வரை கடன் வழங்கப்படும். கடன் வழங்கிய நாளில் இருந்து, 36 மாதங்களுக்குள் வட்டியுடன் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்த வேண்டும். மேலும் தேவைக்கேற்ப 3 முதல் 6 மாதங்கள் வரை தவணைச் சலுகைக் காலம் வழங்கவும் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
இக்கடன்களை வழங்குவதற்கான மாதிரி ஒழுங்குமுறை விதிகள் வகுக்கப்பட்டு, அவற்றின் அடிப்படையில் உரிய அங்கீகாரம் பெற்று கடன் வழங்கும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள கூட்டுறவு நிறுவனங்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், 2026–2027ஆம் நிதியாண்டில் இத்திட்டத்தின் கீழ், மாவட்ட மத்தியக் கூட்டுறவு வங்கிகள் மூலம் ரூ.2,000 கோடியும், தொடக்க வேளாண்மைக் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் மூலம் ரூ. 3,000 கோடியும் என மொத்தம் ரூ. 5,000 கோடி கடன் வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
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இத்திட்டத்தில் கடன் குறு விவசாயிகள், பெண் விவசாயிகள் மற்றும் விளிம்புநிலைப் பிரிவினருக்கு முன்னுரிமை அளிக்கவும், கடன் தகுதியைச் சரிபார்த்து உரிய விதிமுறைகளைப் பின்பற்றவும், கடன் திருப்பிச் செலுத்துதல், மற்றும் வசூல் நடவடிக்கைகளைத் தொடர்ந்து கண்காணிக்கவும் கூட்டுறவு நிறுவனங்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
எனவே, விவசாயிகள் மற்றும் விவசாயம் சார்ந்த தொழில்களில் ஈடுபடும் குறு மற்றும் சிறு விவசாயிகள், தங்களது வருவாயை அதிகரிக்கும் நோக்கில் செயல்படுத்தப்படும் இந்த ஊரகத் தொழில் கடன் திட்டத்தின் கீழ் பயன் தரலாம்” என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.