முதல்வர் பேச்சைவிட செயலுக்குத்தான் முக்கியத்துவம் தருவார்: அமைச்சர் காந்திராஜ்
தவறு செய்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும், அவர்கள் மீது சட்டப்படி கடுமையான நடவடிக்கைகள் கண்டிப்பாக எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் காந்திராஜ் தெரிவித்தார்.
Published : May 31, 2026 at 5:54 PM IST
வேலூர்: தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் பேச்சைவிட செயலுக்குத்தான் முக்கியத்துவம் அளிப்பார் என்று அமைச்சர் காந்திராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
வேலூர் மாவட்டம், காந்திநகர் பகுதியில் காட்பாடி சட்டமன்றத் தொகுதி அலுவலக திறப்பு விழா நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக தமிழக கூட்டுறவு துறை அமைச்சர் காந்திராஜ் கலந்துகொண்டு ரிப்பன் வெட்டி அலுவலகத்தை திறந்து வைத்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து காட்பாடி சட்டமன்ற உறுப்பினர் மருத்துவர் சுதாகரை சட்டமன்ற உறுப்பினர் இருக்கையில் அமர வைத்து வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் வேலூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வினோத் கண்ணன், கே.வி.குப்பம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தென்றல் குமார், குடியாத்தம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சிந்து, தமிழக வெற்றி கழக மாவட்டச் செயலாளர்கள் நவீன், வேல்முருகன் உட்பட ஏராளமான தமிழக வெற்றிக்கழக நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் காந்திராஜ், "தமிழக முதலமைச்சர் வழிகாட்டுதலின்படி,இன்று காட்பாடியில் புதிய சட்டமன்ற அலுவலகம் துவக்கப்பட்டது. பொதுமக்கள் தங்களது தொகுதிச் சிக்கல்களையும், குறைகளையும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களிடம் எளிதில் கொண்டு சேர்க்கும் வகையில் சட்டமன்ற அலுவலகங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன.
அதேபோல், நியாயவிலைக் கடைகள் மற்றும் உணவுப் பொருள் பாதுகாப்புத் துறை அலுவலகங்களில் தொடர்ந்து ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. பொதுமக்களுக்குத் தேவையான அனைத்து அடிப்படை வசதிகளையும் இந்த அரசு தங்கு தடையின்றி நிறைவேற்றி தரும். லஞ்சம் வாங்கியதாக புகார் எழுந்த அரசு மருத்துவமனை ஊழியர்கள் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்" என்றார்.
தவெக அரசு பொறுப்பேற்றதில் இருந்து தமிழகத்தில் லஞ்சம் ஒழிந்துள்ளதாக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்த கருத்து தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "லஞ்சப் புகார்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். தவறு செய்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும், அவர்கள் மீது சட்டப்படி கடுமையான நடவடிக்கைகள் கண்டிப்பாக எடுக்கப்படும்" என்றார்.
பிரச்சாரத்தின்போது பக்கம் பக்கமாக பேசிய முதலமைச்சர் இப்போது சைலன்ட் மோடுக்கு சென்றுள்ளார் என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி கூறியுள்ளது குறித்து கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "முதலமைச்சர் பேச்சை விட செயலுக்குத்தான் முக்கியத்துவம் அளிப்பார். அவர் தனது செயல்பாடுகளின் மூலமே பதிலளித்து வருகிறார்.
தமிழக மக்கள் எதிர்பார்க்கும் ஒரு மிகச்சிறந்த ஆட்சியை அவர் வழங்கி வருகிறார். மக்களின் அடிப்படை தேவைகள் அனைத்தும், தகுதி உள்ள அனைவருக்கும் சமமாகக் கிடைப்பதை இந்த அரசு உறுதி செய்யும்" என்று அமைச்சர் காந்திராஜ் கூறினார்.