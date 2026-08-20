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'சிங்கப்பெண் கடன் திட்டம்' கூட்டுறவுத் துறை சார்பில் அமைச்சர் காந்திராஜ் வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

150 நியாய விலை கடைகளில், பணியாளர் நியமனத்தில் பெண்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும் என அமைச்சர் காந்திராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் காந்திராஜ்
அமைச்சர் காந்திராஜ் (Tamilnadu Assembly (Youtube Channel))
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 20, 2026 at 6:25 PM IST

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சென்னை: மகளிரை தொழில்முனைவோராக்கும்ம வகையில், கூட்டுறவு நிறுவனங்களால் புதிதாக "சிங்கப்பெண் கடன் திட்டம்" செயல்படுத்தப்படும் என அமைச்சர் காந்திராஜ் அறிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இன்று கூட்டுறவுத் துறை சார்பில் முக்கிய அறிவிப்புகளை அமைச்சர் காந்திராஜ் வெளியிட்டார். அதன் விபரம் பின்வருமாறு,

  • மஞ்சள் முருங்கை மற்றும் மிளகு ஆகிய விளைபொருட்கள் வேளாண் உற்பத்தியாளர்கள், கூட்டுறவு விற்பனை சங்கங்கள் மூலம் 5 கோடி மதிப்பீட்டில் ஏற்றுமதி செய்யப்படும்
  • 10,000 ரேஷன் கடைகளுக்கு UPI பண பரிவர்த்தனை நடைமுறைகள் விரிவுபடுத்தப்படும்
  • மகளிரை தொழில்முனைவோராக்க புதிதாக "சிங்கப்பெண் கடன் திட்டம்" ரூபாய் 7,015 கோடி மதிப்பீட்டில் கூட்டுறவு நிறுவனங்களால் செயல்படுத்தப்படும்.
  • விவசாயிகளுக்கு ரூபாய் 5,000 கோடி மதிப்பில் ஊரகத் தொழில் கடன் 9 சதவிகித வட்டி விகிதத்தில் வழங்கப்படும்.
  • ரூபாய் 6.90 கோடி மதிப்பில் 3452 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் முன் தானியங்கி சாதனங்கள் நிறுவப்படும்
  • புதிய 150 நியாய விலை கடைகளில், பணியாளர் நியமனத்தில் பெண்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.
  • TANFED மூலம் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படும் உரங்கள் மற்றும் விதைகள் விற்பனை ரூபாய் 2,500 கோடி அளவிற்கு அதிகரிக்கப்படும்
  • வேளாண் விளை பொருட்கள் ஈட்டுக் கடன் ரூபாய் 115 கோடியிலிருந்து ரூபாய் 300 கோடியாக அதிகரித்து வழங்கப்படும்.
  • இருக்கை வேளாண் விலைப் பொருட்கள் மற்றும் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்களை முதற்கட்டமாக இரண்டு மாவட்டங்களில் கொள்முதல் செய்து மாநிலம் முழுவதும் விற்பனை செய்யப்படும்.
  • நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் முதல் நியாய விலை கடைகள் வரை End to End அனைத்து செயல்பாடுகளையும் பரீட்சார்த்த முறையில், ஒரே முகமை வாயிலாக நடத்த திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்படும்.
  • பொது விநியோகத் திட்ட பொருட்களை நகர்வு செய்யும் வாகனங்களை நிகழ நேர கண்காணிப்பு செய்யப்படும் நடைமுறை ரூபாய் 2 கோடி மதிப்பில் செயல்படுத்தப்படும்.
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  • வெளிப்படைத்தன்மயை உறுதி செய்ய, முதற்கட்டமாக 100 நியாய விலைக்கடைகளில் ரூபாய் 20 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் LED தகவல் பலகைகள் அமைக்கப்படும்.
  • விவசாயிகள் விளைபொருட்களை சந்தைப்படுத்திட ரூபாய் 50 கோடி மதிப்பீட்டில் பண்ணைக் கொள்முதல் முறை அறிமுகப்படுத்தப்படும்.
  • அனைத்து தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களும் குறைந்த பட்சம் ஐந்து சேவைகள் வழங்கும் சங்கங்களாக ரூபாய் 20 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் தரம் உயர்த்தப்படும்
  • பொது விநியோகத் திட்ட பணியாளர்களில் முதல் கட்டமாக 5000 பணியாளர்களுக்கு புத்தாக்க பயிற்சி வழங்கப்படும்.
  • கரூர், திண்டுக்கல் மற்றும் திருவள்ளூர் ஆகிய மூன்று மாவட்டங்களில் கூட்டுறவு நிறுவனங்கள் மூலம் மின்வாகன மின்னேற்ற நிலையங்கள் ரூபாய் 1.5 கோடி மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்படும்.
  • 150 நியாய விலை கடைகளுக்கு ரூபாய் 15 கோடி மதிப்பில் சொந்த கட்டடங்கள் கட்டப்படும் உள்ளிட்ட 39 திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

MINISTER GANDHIRAJ
அமைச்சர் காந்திராஜ்
சிங்கப்பெண் கடன் திட்டம்
TN ASSEMBLY
MINISTER GANDHIRAJ NEW ANNOUNCEMENT

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