ஆண்களுக்கு உதவித்தொகை அளித்தால் வீடு போய் சேருமா? அமைச்சர் காந்தி பேச்சால் பரபரப்பு
குடும்பத்தை கவனித்து நடத்துபவர்கள் பெரும்பாலும் பெண்கள் என்பதால் தான் குடும்பத் தலைவிகளுக்கு உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது என அமைச்சர் காந்தி கூறியுள்ளார்.
Published : March 12, 2026 at 10:19 AM IST
வேலூர்: பெண்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்கப்படுவது போல், ஆண்களுக்கும் மாதம் ரூ.1000 கொடுத்தால் அது வீட்டிற்கு சரியாக போய் சேருமா? என்று அமைச்சர் காந்தி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
வேலூர் மாவட்டம் அணைக்கட்டு தொகுதியில் திமுக சார்பில் நடைபெற்ற நலத்திட்ட உதவி வழங்கும் விழாவில் கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறை அமைச்சர் காந்தி கலந்து கொண்டு பயனாளிகளுக்கு பல்வேறு உதவிகளை வழங்கினார். இந்த நிகழ்ச்சியில் சுமார் 4,300 பேருக்கு இலவச நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.
தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் காந்தி, ”2010 ஆம் ஆண்டிலேயே தமிழ்நாட்டை குடிசையில்லா மாநிலமாக மாற்ற வேண்டும் என்று முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி கூறினார். அந்த கனவை தொடர்ந்து, தற்போதைய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் “கலைஞர் கனவு இல்லம்” போன்ற திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறார்” என்றார்.
மேலும், ”மாநில அரசின் மகளிர் நலத் திட்டங்களைப் பொறுத்தவரை, சுமார் 1.31 கோடி மகளிருக்கு மாதாந்திர உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும் அனைத்து சலுகைகளும் ஏன் பெண்களுக்கு மட்டும் வழங்கப்படுகின்றன? என்று சிலர் கேள்வி எழுப்புகின்றனர். குடும்பத்தை கவனித்து நடத்துபவர்கள் பெரும்பாலும் பெண்கள் தான். அதனால் தான் குடும்பத் தலைவிகளுக்கு உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது. ஆனால் ஆண்களுக்கு மாதம் ரூ.1000 கொடுத்தால் அது வீட்டிற்கு சரியாக போய் சேருமா? என்பது தெரியாது.
அதே போல், பெண்களுக்கு சொத்துப் பதிவில் ஒரு சதவீதம் கட்டண சலுகை வழங்கப்பட்டுள்ளது. உள்ளாட்சித் தேர்தல்களில் பெண்களுக்கு 50 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் பெண்கள் அரசியலிலும், சமூகத்திலும் முன்னேற அரசு பல நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகிறது. விளையாட்டுத் துறையிலும் நமது மாநிலம் நாடளவில் முன்னிலையில் உள்ளது” என்றார்.
தொடர்ந்து அணைக்கட்டு தொகுதி வளர்ச்சி திட்டங்கள் குறித்து பேசிய அமைச்சர் காந்தி, “அணைக்கட்டு தொகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டங்களை பட்டியலிட நேரம் போதாது. அணைக்கட்டு அணையை யாராலும் கட்ட முடியாது என்று இருந்த சூழலில், அதை செயல்படுத்தியவர் எம்.எல்.ஏ நந்தகுமார்” என பாராட்டினார்.
மேலும், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் 73-வது பிறந்த நாள் குறித்து பேசுகையில், ”முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், தமிழர்களுக்காக நீண்ட நாட்கள் வாழ வேண்டும் என்பதே எங்கள் விருப்பம்” என்று தெரிவித்தார்.