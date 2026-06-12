பதிவுத்துறையில் பெறப்படும் மனுக்கள் மீது 15 நாட்களில் நடவடிக்கை: அமைச்சர் செங்கோட்டையன் உறுதி
பத்திரப்பதிவுத் துறையில் பட்டாக்கள் கால தாமதம் இன்றி வழங்க என்ன நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது குறித்து இந்த கூட்டத்தில் அமைச்சர்கள் ஆலோசனை மேற்கொண்டனர்.
Published : June 12, 2026 at 6:22 PM IST
சென்னை: பதிவுத்துறையில் பெறப்படும் மனுக்களை 15 நாட்களில் நிறைவேற்றி தர வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக வருவாய்த்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறினார்.
சென்னை சேப்பாக்கம் எழிலகத்தில் உள்ள மாநில அவசரகால செயல்பாட்டு மையத்தில் இன்று வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன், தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சர் மற்றும் பத்திரப்பதிவுத்துறை அமைச்சருடன், துறை சார்ந்த பணிகள் குறித்து ஆய்வுக்கூட்டத்தை மேற்கொண்டார்.
ஆய்வுக் கூட்டத்திற்கு பின்னர் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் பேசியதாவது, "வருவாய்த்துறை, தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை மற்றும் பத்திரப்பதிவுத்துறை மூன்றும் இணைந்து பத்திரப்பதிவில் என்னென்ன பணிகளை விரைந்து முடிப்பது என்பது குறித்து இன்று ஆலோசனை செய்தோம். மேலும் வருவாய் துறையில் தேங்கிக் கிடக்கும் பணிகள் என்ன? விரைந்து மக்களுக்கான பணிகளை எவ்வாறு செய்வது என்பது குறித்த ஆய்வு கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது.
மேலும் துறை சார்பில் சான்றிதழ்கள், பட்டாக்கள் வழங்குவது, முதியோர் உதவித்தொகை, சமூக நலத்திட்டங்கள் போன்ற பல்வேறு திட்டங்களை எவ்வாறு செயல்படுத்துவது?, பத்திரப்பதிவுத்துறையில் பட்டாக்கள் கால தாமதம் இன்றி வழங்க என்ன நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டுள்ளது.
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துறை சார்பில் கொடுக்கப்படும் மனுக்கள் மீது ஐந்து நாட்களில் பரிசீலனை செய்து 15 நாட்களுக்குள் மனுக்களை நிறைவேற்றித்தர வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது" என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், "தென்மேற்கு பருவமழை மிதமாகத்தான் பெய்து வருகிறது. தென்மேற்கு பருவமழையை எண்ணி மக்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை. அதற்கான பாதுகாப்புகள் அனைத்தும் சரியான முறையில் நடைபெற்று வருகிறது.
அதேபோன்று சான்றிதழ்களை விரைந்து வழங்கும் வகையில் சென்னையில் இயங்கும் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்துடன் துணை வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று முதல்வர் உத்தரவிட்டுள்ளார். அவ்வாறு துணை வட்டாட்சியர் அலுவலகம் அமைக்கப்பட்டு, பொதுமக்கள் அளிக்கும் மனுக்கள் உடனடியாக பரிசீலிக்கப்பட்டு அதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்" என்றார்.
பொதுமக்கள் அளிக்கும் கோரிக்கைகளை அடக்கிய மனுக்கள் அரசு அலுவலகங்களில் நீண்ட நாட்கள் கிடப்பில் இருக்காது என்று தேர்தல் பரப்புரையில், முதல்வர் விஜய் கூறியிருந்த நிலையில், அதை செயல்படுத்தும் விதமாக இத்தகைய ஆய்வு கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். விரைவில் தமிழகம் முழுவதும் அமைச்சர்கள் இது தொடர்பான ஆய்வுக்கூட்டங்களை நடத்த இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.