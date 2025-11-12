ETV Bharat / state

அதிமுகவினர் திமுகவில் இணைவது ஏன்? அமைச்சர் எ.வ.வேலு சொன்ன பதில்!

எடப்பாடி பழனிசாமி சங்கி கொள்கைகளை தாங்கிப் பிடிக்கிறார் என்று அதிமுகவிலிருந்து வெளியேறுபவர்கள் குற்றம் சுமத்துகின்றனர் என அமைச்சர் எ.வ.வேலு கூறியுள்ளார்.

அமைச்சர் எ.வ.வேலு
அமைச்சர் எ.வ.வேலு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 12, 2025 at 2:40 PM IST

மதுரை: அதிமுகவில் இருந்து விலகும் அனைவரும் கொள்கைக்காகவும், அண்ணா, பெரியார் வழியில் நடை போடுகின்ற கட்சி என்பதாலும் மட்டுமே திமுகவில் இணைகின்றனர் என அமைச்சர் எ.வ.வேலு கூறியுள்ளார்.

பொதுப்பணித் துறை, நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் சிறு துறைமுகங்கள் துறை அமைச்சர் எ.வ.வேலு, மதுரை மாவட்ட நெடுஞ்சாலை துறை சார்பில் ரூபாய் 150 கோடி மதிப்பீட்டில் 950 மீட்டர் நீளத்தில் அப்போலோ சந்திப்பு மேம்பாலம் கட்டப்பட்டு வரும் பணிகளையும், ரூபாய் 190 கோடி மதிப்பீட்டில் கோரிப்பாளையம் சந்திப்பில் 2100 மீட்டர் நீளத்தில் கட்டப்பட்டு வரும் மேம்பால பணிகளையும் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

இந்த ஆய்வின் போது மாவட்ட ஆட்சியர் பிரவீன் குமார், மதுரை வடக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் தளபதி, மதுரை தெற்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் பூமிநாதன் ஆகியோர் உடன் இருந்தனர்.

ஆய்வுக்குப் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் எ.வ.வேலு, ”மதுரை அப்போலோ - மேலமடை சந்திப்பில் கட்டப்பட்டு வரும் மேம்பாலம், வரும் டிசம்பர் 7 ஆம் தேதி தமிழ்நாடு முதலமைச்சரால் திறந்து வைக்கப்படும். குறிப்பிட்ட காலத்தில் தற்போது பூச்சு, விளக்கு கம்பங்கள் அமைத்தல் உள்ளிட்ட இறுதி கட்டப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

அமைச்சர் எ.வ.வேலு (ETV Bharat Tamil Nadu)

கோரிப்பாளையம் பகுதியில் கட்டப்பட்டு வரும் மேம்பால பணிகள், இடையில் நீதிமன்ற வழக்கு காரணமாக சற்று தடைபட்டிருந்தது. இந்த பாலப் பணிகள் அனைத்தும் ஜனவரி மாதம் நிறைவடையும் என எதிர்பார்க்கிறோம். இந்த பாலத்தின் பணிகள் நிறைவடைந்தவுடன் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் திறந்து வைப்பார்” என்றார்.

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் குறித்து பேசுகையில், “வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தை திமுக ஒருபோதும் எதிர்க்கவில்லை. தேர்தல் ஆணையத்தால் இது போன்ற திருத்தங்கள் பலமுறை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. ஆனால் தற்போது நாட்கள் குறைவாக இருப்பதால் இந்த திருத்தம் தேவையில்லை என்கிறோம். தற்போது தமிழ்நாட்டில் மழைக்காலம், அதனைத் தொடர்ந்து பொங்கல் விடுமுறை காலம். பிறகு மார்ச் மாதம் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டு விடும் நிலையில், அவசரகதியில் தீவிர திருத்தம் செய்வதை திமுக ஏற்கவில்லை. உண்மையான வாக்காளர்கள் விடுபட்டு விடக்கூடாது என்பது தான் எங்களது கவலை” எனக் கூறினார்.

மனோஜ் பாண்டியன் திமுகவில் இணைந்தது குறித்து அமைச்சர் எ.வ.வேலு பேசுகையில், “அதிமுகவில் இருந்து விலகுகின்ற அனைவரும் கொள்கைக்காகவும், அண்ணா, பெரியார் வழியில் நடைபோடுகின்ற கட்சி என்பதாலும் மட்டுமே திமுகவுக்கு வருகின்றனர். அப்படி வருகின்ற திறமையாளர்களை வரவேற்பது தான் திமுகவின் கடமை. முன்னாள் சட்டமன்ற சபாநாயகர் பி.எச்.பாண்டியனின் மகன் மனோஜ் பாண்டியன், சிறந்த வழக்கறிஞர். அவரைப் போன்ற சிறந்த செயல்பாட்டாளர்களை திமுக அரவணைத்து ஏற்றுக் கொள்வதில் ஒன்றும் தவறில்லை. எடப்பாடி பழனிசாமி சங்கி கொள்கைகளை தாங்கிப் பிடிக்கிறார் என்று அதிமுகவிலிருந்து வெளியேறுபவர்கள் குற்றம் சுமத்துகின்றனர்.

அதிமுகவில் இருந்து வரக்கூடிய நபர்களுக்கு பதவியும் பொறுப்பும் வழங்கப்படுவதாகவும், திமுகவில் பல்லாண்டு காலம் உழைக்கின்றவர்களுக்கு அவை வழங்கப்படவில்லை என்பதும் தவறான குற்றச்சாட்டு. திறமையானவர்கள் திமுகவை நோக்கி வரும் போது அதனை வரவேற்பது தான் எங்களின் கடமை. திமுகவின் தற்போது அமைச்சர்களாக உள்ள துரைமுருகன், நேரு, தங்கம் தென்னரசு உள்ளிட்ட மூத்தவர்கள் திமுகவின் முன்னோடிகள் தான். பல ஆண்டுகள் திமுகவிற்காக பாரம்பரியமாக உழைத்தவர்கள் தான். இவர்களெல்லாம் கட்சிக்கு புதிதாக வந்தவர்களா?” என கேள்வி எழுப்பினார்.

