ETV Bharat / state

தமிழனின் வரலாற்றை வட இந்தியர்கள் மறைக்கின்றனர் - அமைச்சர் எ.வ.வேலு பகிரங்க குற்றச்சாட்டு

தமிழ்நாட்டில் இஸ்லாமும், திராவிடமும் ஒன்றாக இணைந்து பயணிக்கும். அதனை யாராலும் பிரிக்க முடியாது என அமைச்சர் எ.வ.வேலு தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் எ.வ.வேலு
அமைச்சர் எ.வ.வேலு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 29, 2025 at 7:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

திருப்பத்தூர்: தமிழன் என்பதற்கு மொழி, பண்பாடுதான் அடையாளம்; ஆனால், தமிழனின் வரலாற்றை வட இந்தியர்கள் மறைக்கின்றனர் என அமைச்சர் எ.வ.வேலு தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியன் யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி (Indian Union Muslim League) சார்பில், சமுதாய மத நல்லிணக்க கூட்டம் ஆம்பூரில் உள்ள மோட்டுக்கொல்லை பகுதியில் நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு அழைப்பளாராக பொதுப்பணித்துறை மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் எ.வ.வேலு கலந்துகொண்டு உரையாற்றினார்.

அவர் பேசுகையில், “ தமிழனுக்கு மொழியும், பண்பாடும்தான் அடையாளம். தமிழனின் வரலாற்றை வட இந்தியர்கள் மறுக்கின்றனர்; மறைக்கின்றனர். நமது தமிழினம் எப்போது தோன்றியது என்பதை கூட அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆட்சிக்கட்டிலில் அமர்ந்ததும், அவர் எடுத்த முதல் முயற்சி, தமிழன் யார் என்பதை இந்த உலகுக்கு அடையாளம் காட்ட வேண்டும் என்பதுதான்.

வட இந்தியாவா? தென் இந்தியாவா?

வட இந்திய நாகரீகம் பழமையானதா? தென் இந்திய நாகரீகம் பழமையானதா? என்று நீண்ட காலமாக ஆய்வாளர்கள் ஆய்வு செய்து வருகிறார்கள். தென்பகுதியில் உள்ள ஆதிச்சநல்லூர், சிவகங்கை, கொற்கை, கீழடி போன்ற இடங்களில் தொல்லியல்துறை மூலம் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில், 5,300 ஆண்டுகளுக்கு முன் தமிழன் இரும்பு கத்தியை தயாரித்து பயன்படுத்தியது தெரியவந்தது. அப்படியென்றால், நாம் எத்தனை பழமையான நாகரீகத்தை கொண்டவர்கள் என சிந்தித்து பாருங்கள்.ஆனால், இதனை வட இந்தியர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. அதனால்தான் தமிழ் இனத்தின் வளர்ச்சியையும், மத நல்லிணகத்தையும் அடக்க பார்க்கிறார்கள்.

தையும் படிங்க: விமான நிலையத்தில் தடுமாறி விழுந்த விஜய் - அதிர்ச்சியில் உறைந்த ரசிகர்கள்

தமிழகத்தில் மதங்களால் மக்கள் பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும், அன்பையும், பண்பையும் நேசிப்பதுதான் அனைத்து மதத்தினரின் நோக்கமாகும். சுதந்திர போராட்டத்திற்கு முதன்முதலில் குரல் கொடுத்தவர்கள் இஸ்லாமியர்கள். சுதந்திரத்திற்கு வித்திட்ட மண், வட ஆற்காடு மாவட்டம் வேலூர் கோட்டை என்று வரலாறே கூறுகிறது. மாறாக, பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானாவை சொல்ல முடியுமா? நாடாளுமன்றம் டெல்லியில் இருப்பதால், எதை வேண்டுமானாலும் பேசலாமா? அப்படி பேசினால் நமது வரலாறு மறைந்துவிடுமா?

இஸ்லாமியர்களையும், இந்துக்களையும் பிரிக்க முடியாது. இந்து என்பது வேறு, இந்துத்துவா என்பது வேறு. நாங்கள் இந்துத்துவாக்கள் அல்ல, இஸ்லாத்தை விரும்பும் இந்துக்கள். தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு இடங்களில் உள்ள இந்து கோயில்களுக்கு இஸ்லாமியர்கள் பொருள் உதவியும், பண உதவியும் செய்துள்ளனர்.

திருப்பரங்குன்றத்தில் ஒருபக்கம் தமிழர்கள் விரும்பும் தமிழ் கடவுள் முருகனும், மறுபக்கம் பண்பாட்டின் அடையாளமான மசூதியும் உள்ளது. ஆனால், அங்கு ஏதாவது பிரச்சினையை ஏற்படுத்தி விட முடியுமா என்ற நோக்கத்தில், மோசமான மதவெறி பிடித்த கூட்டம் அலைந்து கொண்டிருக்கிறது. இதனால்தான் முதலமைச்சர், ‘உங்கள் பாச்சா தமிழ்நாட்டில் எந்த காலத்திலும் எடுபடாது’ என்கிறார். தமிழ்நாட்டில் இஸ்லாமியர்களும், திராவிடமும் ஒன்றாக இணைந்து பயணிக்கும். அதனை யாராலும் பிரிக்க முடியாது” என்றார்.

TAGGED:

எ வ வேலு
INDIAN UNION MUSLIM LEAGUE
இஸ்லாமியர்கள்
MINISTER E V VELU
E V VELU

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.