தவாகவுடன் மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படுமா? அமைச்சர் துரைமுருகன் பதில்
கூட்டணிவிட்டு வெளியேறும்போது குற்றம் சுமத்திவிட்டு வெளியேறுவது இயல்பான ஒன்றுதான் என அமைச்சர் துரைமுருகன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : March 22, 2026 at 3:13 PM IST
சென்னை: திமுக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறிய தவாக வேல்முருகனுடன் மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படுமா? என்ற கேள்விக்கு அமைச்சர் துரைமுருகன் பதிலளித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஒரே கட்டமாக வரும் ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதியும், வாக்கு எண்ணிக்கை வரும் மே 04- ஆம் தேதியும் நடைபெறவுள்ளது. இதையொட்டி, அரசியல் கட்சிகள், கூட்டணி கட்சிகளுடன் தொகுதிப் பங்கீட்டு பேச்சுவார்த்தை மற்றும் வேட்பாளர்கள் நேர்காணலில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றன.
அந்த வகையில் சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுகவின் தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுகவின் தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் தொடர்ந்து ஐந்தாவது நாளாக இன்று (மார்ச் 22) காலையில் திமுக சார்பில் போட்டியிட விருப்பமனு அளித்தவர்களிடம் நேர்காணல் நடத்தினார்.
திமுகவின் அமைப்பு ரீதியிலான மாவட்டங்களான கடலூர் கிழக்கு, விழுப்புரம் வடக்கு, விழுப்புரம் மத்திய, விழுப்புரம் தெற்கு, காஞ்சிபுரம் தெற்கு ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு உட்பட்ட தொகுதிகளில் விருப்ப மனு அளித்தவர்களிடம் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நேர்காணல் நடத்தினார்.
குறிப்பாக, விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட விருப்ப மனு அளித்த முன்னாள் அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தானை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நேர்காணல் நடத்தினார். பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த முன்னாள் அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தான், "இந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிக தொகுதிகளை வெல்வோம். செஞ்சி சட்டமன்றத் தொகுதி திமுகவுக்கு செல்வாக்கான தொகுதி; மக்களுக்கு எந்த பாதிப்பு ஏற்படாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டுமென முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தன்னிடம் கூறினார். கடந்த முறை அதிக வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றேன்; கடந்த ஐந்தாண்டு திமுக செய்த திட்டங்களை மக்களிடத்தில் எடுத்து செல்ல வேண்டும்" என முதலமைச்சர் வலியுறுத்தியதாகக் கூறினார்.
நேர்காணலில் பங்கேற்ற பின் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துப் பேசிய முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கௌதம் சிகாமணி, "முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி தேர்தலில் போட்டியிடுவது குறித்து திமுக தலைவர் முடிவு செய்வார். பொன்முடி தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை எனும் தகவல் உண்மையில்லை" என்றார். போட்டியிட விருப்ப மனு வழங்கினாரா? என்ற கேள்விக்கு விருப்ப மனு கொடுக்கவில்லை; எந்த முடிவாக இருந்தாலும் திமுக தலைவர் அறிவிப்பார் என்றார்.
திமுக கூட்டணியை விட்டு வெளியேறியது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் துரைமுருகன், "கூட்டணிவிட்டு வெளியேறும்போது குற்றம் சுமத்தி தான் செல்வார்கள்" என்றார்.
மீண்டும் கூட்டணிக்குள் வேல்முருகனை கொண்டு வர பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படுமா? என்ற கேள்விக்கு அதற்கான பேச்சுவார்த்தை நான் நடத்த முடியாது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
இன்று மாலையில் திருவள்ளூர் கிழக்கு, திருவள்ளூர் மத்திய, திருவள்ளூர் மேற்கு, காஞ்சிபுரம் வடக்கு, சென்னை வடக்கு சென்னை வடகிழக்கு, சென்னை தென்மேற்கு, சென்னை தெற்கு, சென்னை மேற்கு, சென்னை கிழக்கு உட்பட்ட மாவட்டங்களில் உள்ள தொகுதிகளுக்கான நேர்காணல் நடைபெற உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.