சீட் இல்லை வதந்திக்கு முற்றுப்புள்ளி: காட்பாடியில் மீண்டும் போட்டியிடுவேன் என துரைமுருகன் பேச்சு
தனக்கு ஓட்டு போடவில்லை என்றால் தெய்வம் கூலி கொடுக்கும் என்ற துரைமுருகனின் பேச்சுக்கு சமூக வலைதளங்களில் கண்டனம் எழுந்திருக்கிறது.
Published : February 7, 2026 at 12:39 PM IST
வேலூர்: வரும் சட்டப் பேரவைத் தேர்தலிலும் வெற்றி பெற்று காட்பாடி தொகுதியில் தொழிற்பேட்டை அமைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என கூறி, இந்த முறை காட்பாடி தொகுதியில் போட்டியிடமாட்டார் என்ற வதந்திக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தார் அமைச்சர் துரைமுருகன்.
வேலூர் மாவட்டம், காட்பாடி சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட மகிமண்டலத்தில் 'உங்களுடன் ஸ்டாலின்' திட்ட முகாம் மூலம் பெறப்பட்ட மனுக்களின் அடிப்படையில் நலதிட்ட உதவிகள் மற்றும் வீட்டுமனை பட்டாக்கள் வழங்கும் விழா நடைபெற்றது. இதில் சமூக பாதுகாப்புத் துறை, சமூக நலத்துறை மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறைகள் சார்பில் ரூ.3 கோடியே 48 லட்சம் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.
இந்த விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக அமைச்சர் துரைமுருகன் பங்கேற்க, மாவட்ட ஆட்சியர் சுப்புலெட்சுமி தலைமை வகித்தார். திட்ட உதவிகளை வழங்கி பேசிய அமைச்சர் துரைமுருகன், “நீங்கள் எனக்கு போடும் ஓட்டு ஒரு போதும் வீணாகாது. இந்தப் பகுதிக்கு தாலுகா அரசு மருத்துவமனை, அரசுக் கல்லூரி, தரமான சாலைகள் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை திட்டமிட்டு செய்து வருகிறோம். அது தவிர, முக்கிய திட்டமான சிப்காட் தொழிற்பேட்டை கொண்டு வரப்படும். இதன் மூலம் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்படும்” என்றார்.
மேலும் அவர் பேசுகையில், “யாரும் கேட்காமலேயே மகளிர் இலவச பேருந்து, காலை உணவு திட்டம், மகளிர் உரிமைத்தொகை போன்ற திட்டங்களையெல்லாம் தாயுள்ளத்தோடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கொண்டு வந்தார். இதுவரை மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வாங்காதவர்களுக்கும் இனிமேல் வரும்” என்றார்.
தொடர்ந்து அரசியல் நிலவரம் குறித்து பேசிய அமைச்சர், “தேர்தல் முடிந்தாலும் திமுக ஆட்சி தான் மீண்டும் வரும். அந்த ஆட்சியில் இந்தப் பகுதியில் பெரிய தொழிற்பேட்டை அமைப்பது என் கனவு. அதற்காக இந்த அரசுக்கு நீங்கள் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும்” என்று கேட்டுக் கொண்டார்.
கடந்த சில நாட்களாக, வயது மூப்பு காரணமாக இந்த முறை காட்பாடி சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட துரைமுருகனுக்கு சீட் கிடைக்காது என்று செய்திகள் வலம் வந்த நிலையில், மீண்டும் அதே தொகுதியில் போட்டியிடப் போவதை அவர் உறுதிபடுத்தி உள்ளார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில், மகிமண்டலம் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் கோயில் கட்ட நிதி கோரிய போது, “தற்போது நிதி கேட்பதற்கான நேரம் இல்லை. எல்லாரும் ஓட்டு போட்டு நான் ஜெயித்தால் கண்டிப்பாக செய்வேன். அப்படி நான் செய்யாவிட்டால் தெய்வம் எனக்கு கூலி கொடுக்கும். அதே மாதிரி நீங்கள் ஓட்டு போடவில்லை என்றால் தெய்வம் உங்களுக்கும் கூலி கொடுக்கும். நமக்குள் ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கொள்வோம். நான் வென்றவுடன் கோயில் கட்ட நிதி ஒதுக்கப்படும்” என்று சிரித்தபடி பேசினார்.