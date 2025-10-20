ETV Bharat / state

ஒரு அரசியல் கட்சியை நடத்துவது சாதாரண விஷயமல்ல... விஜயை மறைமுகமாக சாடிய அமைச்சர் துரைமுருகன்!

அரசியலில் நடப்பத்தை கூர்ந்து கவனித்து செயல்படும் சாதுரியம் விஜய்க்கு இருக்கிறதா? என்பது தற்போது வரை தெரியவில்லை என அமைச்சர் துரைமுருகன் தெரிவித்தார்.

அமைச்சர் துரைமுருகன் செய்தியாளர் சந்திப்பு
அமைச்சர் துரைமுருகன் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 20, 2025 at 8:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

வேலூர்: இந்தியாவில் அரசியல் கட்சியை நடத்துவது என்பது சாதாரண காரியம் இல்லை என அமைச்சர் துரைமுருகன் தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக பொதுச் செயலாளரும், அமைச்சருமான துரைமுருகன் இன்று (அக்.20) வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள காட்பாடியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்துப் பேசினார். அப்போது கரூர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்த 41 பேரின் குடும்பங்களை, தவெக தலைவர் விஜய் இன்னும் நேரில் சந்திக்காதது குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர், “இதுபோன்ற கேள்வியெல்லாம் தவெக தலைவரிடம் கேளுங்கள். விஜய் கரூர் செல்லாததற்கு நான் என்ன செய்ய முடியும். விஜயின் கட்சிக்கு எது நன்றாக இருக்கிறதோ, அதை அவர்கள் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும்.

விஜயின் பிரச்சாரத்தின் போது, 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவத்திற்கு, அனைவரும் விஜய் மீது தான் குற்றச்சாட்டு வைக்கிறார்கள். அதற்கு விஜய்தான் பதில் கூற வேண்டும். ஆனால், அவர் இன்னும் வெளியே வரவில்லை. இது எந்த அளவுக்கு விஜய்க்கு பலனளிக்கும் எனத் தெரியவில்லை. ஏனென்றால், நேரமானால் ஆறிய கஞ்சி என்று கூறுவார்கள். இவற்றையெல்லாம் எண்ணிப் பார்க்கக் கூடிய அரசியல் சாதுர்யம் விஜய்க்கு இருக்கிறதா? என்பது எனக்கு தெரியவில்லை.

ஒரு கட்சியை நடத்துவது என்பது சாதாரணமானது அல்ல, அரசியல் கட்சியை நடத்தும் தலைவருக்கு முகத்தில் 2 கண்கள் மட்டுமல்லாமல், உடல் முழுவதும் கண்கள் இருக்க வேண்டும். உடல் முழுவதும் சிந்திக்கும் திறன் இருக்க வேண்டும். அதற்கு காரணம், பல்வேறு குணங்களை கொண்ட, பல்வேறு தொழில் செய்யும், பல்வேறு விதமான மனிதர்களை அடக்கியது தான் ஒரு கட்சி. அனைவரையும் ஒன்றிணைத்து கட்சியை வழிநடத்தும் திறமை இருக்க வேண்டும். அதுபோன்ற திறமை எந்த கட்சிக்கு உள்ளதோ, அக்கட்சியே வெற்றி பெறும். அது இல்லாத கட்சி, காலப்போக்கில் காணாமல் போய்விடும்”என்றார்.

அமைச்சர் துரைமுருகன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: 'வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ள தயார்...' சென்னை குறித்து முதல்வர் முக்கிய அப்டேட்!

மீண்டும் தவெக தலைவர் சுற்றுப்பயணம் குறித்த கேள்விக்குப் பதிலளித்த அவர், “கரூரில் உள்ள நிலைமையை தெரிவித்திருப்பார்கள். அதனடிப்படையில் மீண்டும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள முடிவெடுத்திருப்பார்” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "பருவமழையை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மக்கள் நலனுக்காக பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளார். எவ்வளவு பெரிய மழை வந்தாலும், அதனை சமாளிக்க தேவையான சக்தி அரசிடம் உள்ளது. மழை தேங்கும் பகுதிகளில் தற்காலிக முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டு, பொதுமக்கள் வெளியேற முன்னெச்சரிக்கைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. ஆலோசனை கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு, மழை பாதிப்பை குறைக்க திட்டமிட்டு செயல்படுகிறோம்” என தெரிவித்தார்.

TAGGED:

TVK VIJAY
அமைச்சர் துரைமுருகன்
கரூர் கூட்ட நெரிசல்
MINISTER DURAI MURUGAN
MINISTER DURAI MURUGAN SLAM VIJAY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.