செம்பரம்பாக்கம் ஏரி விவகாரம்: செல்வப்பெருந்தகை பேச்சுக்கு வருத்தம் தெரிவித்த அமைச்சர்!

சின்ன சின்ன விஷயத்திற்காக, செல்வப்பெருந்தகை அவ்வளவு பெரிய வார்த்தைகளை பேசியிருக்க தேவையில்லை என அமைச்சர் துரைமுருகன் தெரிவித்தார்.

அமைச்சர் துரைமுருகன்
அமைச்சர் துரைமுருகன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 25, 2025 at 3:14 PM IST

2 Min Read
ராணிப்பேட்டை: செம்பரம்பாக்கம் ஏரி திறப்பு விவகாரத்தில் செல்வப்பெருந்தகை பேசியது வருத்தமளிப்பதாக அமைச்சர் துரைமுருகன் தெரிவித்தார்.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் சிப்காட் பகுதியில் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் மற்றும் ராணிப்பேட்டை மாவட்ட சிறு மற்றும் குரு தொழில் சங்கம் சார்பில், பிரம்மாண்ட வர்த்தக கண்காட்சி மையம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு அமைச்சர் துரைமுருகன் நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைத்தார்.

இந்த வர்த்தக கண்காட்சியில், 130 நிறுவனங்களில் பங்களிப்புடன் சிறு, குரு தொழில் முனைவோருக்கான நிறுவனங்களின் முதலீடு மற்றும் விற்பனை மையங்கள், அரங்கங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் ஆர்.காந்தி, “ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் தொழில் நிறுவனங்களை உருவாக்குவதற்கு அமைச்சர் துரைமுருகனே முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார். இங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ள பல்வேறு நிறுவனங்கள், அதனை சார்ந்த சிறு குறு நிறுவனங்கள் என 1000-க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் முதலீடு செய்து, வர்த்தகங்கள் நடைபெற்று வருகிறது. இதனால், நமது மாவட்டத்தில் மட்டுமில்லாமல் வெளிமாவட்டங்களில் இருந்தும் தொழிலாளர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு, தொழில் நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வருகிறது” என பெருமிதம் தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் துரைமுருகன், “தமிழ்நாட்டில் சிறு தொழில் வளர வேண்டும் என்பது முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கனவு. அதனை நிறைவேற்றும் வகையில், தற்போது ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் தொழில் துறை சார்ந்த வர்த்தகக் கண்காட்சி நடைபெற்று வருகிறது. பெரிய நிறுவனங்களில் பணியாற்ற படித்தால் மட்டுமே முன்னுரிமை என்ற நிலை மாறி, தற்போது யார் வேண்டுமானாலும் பணியாற்றலாம், தொழில் தொடங்கலாம் என்ற நிலை உருவாகியுள்ளது” என்றார்.

அமைச்சர் துரைமுருகன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதனைத் தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டில் நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் உள்ள நெல் முளைத்து வருவதாக எடப்பாடி பழனிசாமி வைத்துள்ள குற்றச்சாட்டு குறித்த செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு, “ இதற்கான பதிலை எங்கள் கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் தெரிவித்து விட்டார்கள். குறிப்பாக, உணவுத் துறை அமைச்சர் தெளிவாக பதில் சொல்லியுள்ளார். எடப்பாடி அரசியலுக்காக பேசி வருகிறார்” என பதிலளித்தார்.

வடகிழக்கு பருவமழை குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “பெரிய அணை முதல் சிறிய அணை வரை அனைத்திலும் முழுமையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன” என்றார்.

இதையும் படிங்க: நிரம்பி வழியும் பிள்ளைப்பாக்கம் ஏரி! செம்பரம்பாக்கத்திற்கு நீர் திறப்பு அதிகரிப்பு!

தொடர்ந்து செம்பரபாக்கம் ஏரி திறப்பு குறித்து காங்கிரஸ் கமிட்டியின் மாநில தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை பேசியது குறித்து கேட்ட போது, “முதலில் செல்வப்பெருந்தகை போன்ற அரசியல் கட்சித் தலைவரே இப்படி பேசியதற்காக வருத்தப்படுகிறேன். உண்மை என்னவென்று தெரிந்து பேச வேண்டும். பருவமழை தொடக்கத்தில், மேட்டூர் அணை நிரம்பியிருந்தால் தான் முதலமைச்சர் வந்து திறப்பார். அப்போது தான் அனைவருக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்படும்.

இது போன்ற சின்ன சின்ன விஷயத்திற்காக, அவ்வளவு பெரிய வார்த்தையை பேசியிருக்க தேவையில்லை என்று தோணுகிறது. இதற்காக யாரையும் கூப்பிட வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. ஏரி திறப்பிற்கு போய் இப்படி பேசியிருப்பது வருத்தமளிக்கிறது” என்றார்.

முன்னதாக காங்கிரஸ் கமிட்டின் மாநிலத் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, செம்பரபாக்கம் ஏரியில் மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கு தெரியாமல் தண்ணீரை திறந்து விடுகிறீர்கள்... நீங்களே மக்கள் பிரதிநிதியாக ஆகிவிட்டால் பிறகு எதற்கு அரசாங்கம்? இவர்களெல்லாம் தண்ணீரை திறக்கக் கூடாது, தொடக் கூடாது என நினைக்கிறீர்களா? எப்போது தான் சாதி வெறியில் இருந்து மீண்டு வரப் போகிறோமோ? என பொதுப்பணித்துறை அதிகாரியிடம் ஆக்ரோஷமாக கேள்வி எழுப்பினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

