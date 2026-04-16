ETV Bharat / state

பாஜகவின் வலையில் மாட்டிக் கொண்ட அதிமுக - துரைமுருகன் விமர்சனம்

விஜய் இதுவரை யாரிடமும் அகப்படவில்லை. தற்போது தொகுதி மறுவரையறை விவகாரத்தில் எதிர்ப்பு தெரிவித்து மாட்டிக் கொண்டார் என்று அமைச்சர் துரைமுருகன் தெரிவித்தார்.

அமைச்சர் துரைமுருகன் செய்தியாளர் சந்திப்பு
அமைச்சர் துரைமுருகன் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 16, 2026 at 4:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

வேலூர்: பாஜகவின் வலையில் அதிமுக மாட்டிக் கொண்டதாக அமைச்சர் துரைமுருகன் தெரிவித்தார்.

இந்தியாவில் 5 மாநில சட்டப் பேரவை தேர்தல் நடைபெறும் சூழலில், மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை (Delimitation Bill) மக்களவையில் மத்திய அரசு தாக்கல் செய்துள்ளது. இதற்கு திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன.

முன்னதாக மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சியினர் இன்று (ஏப்.16) கருப்பு கொடி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில், திமுக பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன் இல்லம் அமைந்துள்ள காட்பாடி பகுதியிலும், கருப்பு கொடி ஏற்றி மத்திய அரசுக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் துரைமுருகனிடம் தொகுதி மறுவரையறைக்கு அதிமுக எந்த எதிர்ப்பும் தெரிவிக்கவில்லையே? என்ற கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், “அதிமுக பாஜகவின் வலையில் மாட்டிக் கொண்டு விட்டது” என்றார்.

அமைச்சர் துரைமுருகன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

தற்போது அரசியலுக்கு வந்துள்ள விஜய் கூட தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார் என்ற கேள்விக்கு, “அவர் இதுவரை யாரிடமும் அகப்படவில்லை. தற்போது எதிர்ப்பு தெரிவித்து மாட்டிக் கொண்டார்” என்றார்.

மேலும் பேசிய அமைச்சர் துரைமுருகன், “தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை அவசர அவசரமாக கொண்டு வருவதன் உள்நோக்கம், எந்த மாநிலத்தின் தயவும் இல்லாமல் சட்டங்களை இயற்றவும், திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தவும், மத்திய அரசு தான் நினைத்ததை எல்லாம் செய்யலாம் என நினைக்கிறது.

கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட்டாட்சி தத்துவத்தை (Federal State) இல்லாமல் செய்து விட்டு, ஒற்றையாட்சி முறைக்கு (Unitary State) நாட்டை மாற்றப் பார்க்கிறார்கள். இதன் மூலம் ஜனநாயகத்தை குழி தோண்டிப் புதைத்து விட்டு சர்வாதிகாரியாக இருக்கப் பார்க்கிறார்கள். அதாவது, தொகுதி மறுவரையறை மூலமாக யாருடைய தயவும் இல்லாமல், மத்திய அரசு தாராளமாக ஆளலாம் என்று ஒரு சூழலை கொண்டு வர முயல்கிறார்கள்” என்றார்.

அதற்கு அப்படி வந்தால் மக்களின் நிலை என்னவாகும் என்ற செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு, “அதை மக்கள் தான் தீர்மானிக்க வேண்டும். ஒருவேளை இது மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக உருவானால் மக்கள் போராடுவார்கள்” என துரைமுருகன் கூறினார்.

TAGGED:

துரைமுருகன்
தொகுதி மறுவரையறை
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
DELIMITATION BILL
DURAI MURUGAN ON VIJAY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.