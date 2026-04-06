நடக்குற பந்தயத்துக்கு ரெடியா? இபிஸ்-க்கு சவால் விட்ட துரைமுருகன்
குடியாத்தம் சாலையில் உள்ள வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் மாறனிடம் துரைமுருகன் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார்.
Published : April 6, 2026 at 5:11 PM IST
வேலூர்: எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சந்தேகம் இருந்தால், என்னோடு நடைபோட்டிக்கு வரட்டும். யார் வேகமாக நடக்கிறார்கள்? என அப்போது தெரியும் என்று அமைச்சர் துரைமுருகன் சவால் விடுத்தார்.
2026 சட்டமன்ற தேர்தல் சூடுபிடித்துள்ள சூழலில், அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் தீவிர தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில், நேற்று ஆரணியில் தே.ஜ கூட்டணி வேட்பாளர்கள் ஆதரித்து அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பிரச்சாரம் செய்தார். அப்போது, திமுக பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகனை கடுமையாக வசை பாடினார்.
குறிப்பாக, 2021 சட்டசபைத் தேர்தல் நின்ற துரைமுருகன் இதுதான் தனக்கு கடைசி தேர்தல். வயதாகிவிட்டது, எனவே எனக்கு வாக்களியுங்கள் என்றார். அந்த தேர்தலில் வெற்றியும் பெற்றார். தற்போது மீண்டும் போட்டியிடுகிறார். இதில் வெற்றி பெற்றால், இந்தியாவிலேயே அதிக முறை சட்டசபை உறுப்பினராக இந்த பெருமை கிடைக்கும் என்கிறார். உங்களுக்கு பெருமை கிடைக்கிறதுக்கு, மக்கள் தான் கிடைத்தார்களா? அவருக்கு 88 வயதாகி விட்டது. தேர்தலில் போட்டியிடுவது சொந்த விருப்பம். அதில் நான் தலையிடவில்லை. ஆனால், அவரால நடக்க முடியல, எழுந்திருக்க முடியல. எப்படி மக்களின் குறைகளைக் கேட்பார்? என விமர்சித்திருந்தார்.
இந்த நிலையில், கடைசி நாளான இன்று, திமுக பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன் காட்பாடியில் குடியாத்தம் சாலையில் உள்ள வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் தனது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தார். இதன்மூலம் திமுக பொதுச்செயலாளரும், அமைச்சருமான துரைமுருகன் காட்பாடி தொகுதியில் மட்டும் தொடர்ந்து 11-வது முறையாக போட்டியிட்டவர் என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த துரைமுருகனிடம், உங்களால் சரியாக நடக்க முடியவில்லை. அதற்கு பதிலாக இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கலாமே? என எடப்பாடி பழனிசாமி பேசியது தொடர்பான கேள்வியை செய்தியாளர்கள் எழுப்பினார். அதற்கு பதிலளித்த அவர், “எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்வதெல்லாம் பொய். அவருக்கு சந்தேகம் இருந்தால், என்னோடு நடைப் போட்டிக்கு (Walking Race) வரட்டும். யார் வேகமாக நடக்கிறார்கள் என்று அப்போது தெரிந்து விடும்” என சவால் விடுத்தார்.
முன்னதாக, வேட்புமனு தாக்கலின் போது, திமுக தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் துரைமுருகனுக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். மேலும், காட்பாடி அருகே செங்குட்டை திரௌபதி அம்மன் கோயில் அருகே தொடங்கிய ஊர்வலம் வள்ளிமலை கூட்டுரோடு, அகராவாரம் வழியாகச் சென்றது.
தொடர்ந்து சித்தூர் பேருந்து நிலையம் அருகே அண்ணா சிலைக்கும், காட்பாடி ரவுண்டானா பகுதியில் உள்ள காமராஜர் சிலைக்கும், விருதம்பட்டு அருகிலுள்ள அம்பேத்கர் சிலைக்கும் மாலை அணிவித்து துரைமுருகன் மரியாதை செலுத்தினார். அதன்பின்னர், காட்பாடி–சித்தூர் சாலை வழியாகச் சென்று, குடியாத்தம் சாலையில் உள்ள வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் மாறனிடம் தனது வேட்புமனுவை துரைமுருகன் தாக்கல் செய்தார்.