கரூரில் பாதிக்கப்பட்டவர்களை நேரில் சந்திக்காத விஜய் மனிதாபிமானம் உள்ளவரா? - அமைச்சர் துரைமுருகன்!

அதிமுகவில் இருந்து செங்கோட்டையனை நீக்கியிருப்பது கட்சி விவகாரம் என துரைமுருகன் கூறினார்.

அமைச்சர் துரைமுருகன்
அமைச்சர் துரைமுருகன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : November 9, 2025 at 7:57 PM IST

வேலூர்: கரூரில் பாதிக்கப்பட்டவர்களையே நேரில் சென்று சந்திக்காக விஜய், முதலமைச்சரை பார்த்து மனிதாபிமானம் இல்லாதவர் என கூறுவதாக அமைச்சர் துரைமுருகன் சாடினார்.

தமிழக நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் இன்று (நவ.9) காட்பாடி காந்திநகர் பகுதியில் உள்ள தனது இல்லத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பல்வேறு அரசியல் விவகாரங்கள் குறித்து பதிலளித்தார்.

அப்போது செய்தியாளர்கள் அவரிடம், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, "என்ன பூச்சாண்டி காட்டினாலும் நான் அஞ்ச மாட்டேன்" என்று கூறியதைக் குறித்து கேட்டபோது, “அவருடைய நிலைமையை அவர் தெரிவிக்கிறார். ஆனால் சட்டம் என்ன சொல்கிறதோ, அதைத் தமிழக அரசு செய்து காட்டும். சட்டத்தின் முன் யாரும் மேலானவர்கள் இல்லை,” எனத் தெரிவித்தார்.

தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய், “முதல்வர் உச்சபட்ச அதிகார மயக்கத்தில் மனிதாபிமானம், மாண்பு இல்லாமல் அரசியல் ஆதாயம் தேடுகிறார்” எனக் கூறியதைக் குறித்த கேள்விக்கு, “கரூர் சம்பவத்தில் 41 பேர் உயிரிழந்தனர். அந்த இடத்திற்கே போய் ஆறுதல் சொல்லாமல் இருந்தவர் விஜய். ஆகையால், அவர் மனிதாபிமானம் இல்லாதவரா? இல்லை நாங்கள் மனிதாபிமானம் இல்லாதவர்களா? நாங்கள் எப்போதும் மக்களுடன் நிற்கும் கட்சி” என்றார்.

பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், “2026 தேர்தலில் திமுகவுக்கு நாட்கள் எண்ணப்பட்டுவிட்டது” என்று கூறியதைக் குறித்து, “அவர் பாவம் நல்ல மனிதர். அங்கு சொல்லிக் கொடுப்பதை சொல்லிவிடுவார், அதைவிட எதுவும் இல்லை,” என்று துரைமுருகன் நகைச்சுவையாக பதிலளித்தார்.

இதையும் படிங்க: ''வேகத்தடையில் அடிக்கடி விபத்து.. அதிகாரிகள் அலட்சியம்'' - நிதி திரட்டி எச்சரிக்கை பலகை வைத்த மக்கள்!

இதையும் படிங்க: திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் முதியவரை கடித்த நாய்; ரூ.100 கட்டணம் செலுத்தி தரிசிக்க காத்திருந்தபோது சோகம்!

எம்ஜிஆர் காலம் முதலே அதிமுகவில் இருந்த மூத்த தலைவர் செங்கோட்டையனை கட்சியிலிருந்து நீக்கியது குறித்து கேள்வி எழுப்பியபோது, “அது அவர்களுடைய கட்சி விவகாரம். செங்கோட்டையன் எம்ஜிஆர் காலத்திலிருந்து கட்சியில் இருந்தவர். ஏன் இப்படி முடிவு எடுத்தார் என்பது எடப்பாடி பழனிசாமிக்கே தெரியும்,” என்று கூறினார்.

செங்கோட்டையன், “டெல்லி சென்றபோது யாரையும் சந்திக்கவில்லை” என்று கூறியிருந்தார். ஆனால் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டவுடன், “பாஜக என்னை அழைத்து பேசினார்கள்” என தெரிவித்திருந்தார். இதைச் சுட்டிக்காட்டிய துரைமுருகன், “உண்மை வெளிவந்துவிட்டது,” என்று கூறி குறுக்கமாக பதிலளித்தார்.

MINISTER DURAI MURUGAN
KARUR STAMPEDE
அமைச்சர் துரைமுருகன்
TVK VIJAY
DURAI MURUGAN ON VIJAY

