ETV Bharat / state

'பள்ளி முதல் ஆராய்ச்சி வரை தாய்மொழியிலேயே படிக்க வேண்டும்' - மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான்

இந்தியாவில் நடைபெறவுள்ள ஏஐ மாநாட்டிற்காக, ஒட்டுமொத்த நாடும் தயாராகி வருவதாக மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தெரிவித்தார்.

சென்னை ஐஐடி பொங்கல் விழாவில் கலந்து கொண்ட மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான்
சென்னை ஐஐடி பொங்கல் விழாவில் மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 14, 2026 at 2:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: பள்ளி முதல் ஆராய்ச்சி படிப்பு வரை பயிற்று மொழியாக தாய்மொழியே இருக்க வேண்டும் எனவும், அதற்கான பணிகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தெரிவித்தார்.

பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு பள்ளி, கல்லூரி என அனைத்து கல்வி நிறுவனங்களிலும் ‘சமத்துவ பொங்கல்’ கொண்டாடப்படுகிறது. அந்த வகையில், சென்னை ஐஐடி வளாகத்தில் இன்று (ஜன.15) பொங்கல் திருவிழா கோலாகலமாக நடைபெற்றது. அப்போது பொங்கல் வைத்து, பொங்கல் பானை மற்றும் சூரியனுக்கு தீபாராதனை காண்பித்து வழிபட்டனர்.

ஐஐடி மெட்ராஸ், முத்தமிழ் மன்றம் மற்றும் ஊழியர் மன்றம் இணைந்து நடத்திய பொங்கல் விழாவில் மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்று பொங்கல் வைத்தார். தொடர்ந்து, சென்னை ஐஐடியில் நடைபெற்ற போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகளை வழங்கினார். இந்நிகழ்வில், சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி உள்ளிட்ட பலரும் பங்கேற்றனர்.

சென்னை ஐஐடி பொங்கல் விழா
சென்னை ஐஐடி பொங்கல் விழா (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான், “பிரதமர் மோடி தலைமையில் அடுத்த மாதம் ஏஐ மாநாடு இந்தியாவில் நடைபெறவுள்ளது. வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப இந்தியா தன்னை தகவமைத்துக் கொண்டு வருகிறது. மேலும், UPI பரிவர்த்தனைகளில் மிகப் பெரிய கட்டமைப்பு உள்ளது. அதில் மற்ற நாடுகளோடு ஒப்பிடும் போது, இந்தியா முன்னிலை வகிக்கிறது. இதன் மூலம் டிஜிட்டல் உலகத்தில், இந்தியா தான் தலைமை இடத்தில் உள்ளது.

இதனை அடுத்தகட்டத்திற்கு எடுத்து செல்வதற்காகவே இந்த AI மாநாடு நடத்தப்படவுள்ளது. இதற்காக, ஒட்டுமொத்த நாடும் தயாராகி வருகிறது. இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து துறைகளிலும் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை எப்படி பயன்படுத்துவது? என ஆலோசித்து வருகிறோம். அது கல்வித் துறையாக இருந்தாலும், வேளாண், மருத்துவத் துறையாக இருந்தாலும் சரி, உற்பத்தி அல்லது ஏற்றுமதி துறைகளிலும் ஏஐ-யை செயல்படுத்தத் தொடங்கியுள்ளோம்.

சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி பரிசு வழங்கிய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான்
மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதானுக்கு நினைவுப் பரிசு வழங்கிய சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில், சென்னை ஐஐடியில் ஏஐ தொழில்நுட்பதற்கான சென்ட்ர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் (AI CoE) மையத்தை பார்வையிட்டு, அதன் பணிகள் குறித்து ஆய்வு செய்யவுள்ளேன். அதன் மூலம் ஏஐ மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்கான பணிகள் என்னென்ன என்பது குறித்தும் ஆய்வு நடத்தப்படவுள்ளது” என்றார்.

இதையும் படிங்க: சென்னை ஒன்று செயலி மூலம் டிஜிட்டல் மாதாந்திர பஸ் பாஸ் அறிமுகம்

மேலும் பேசிய தர்மேந்திர பிரதான், “ஏஐ வளர்ச்சியால் இந்திய மாணவர்களின் பிரகாசமான எதிர்காலத்தை பார்க்கிறேன். ஏனென்றால், எதிர்காலத்தில் ஏஐ துறையில் நிறைய வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக உள்ளன. இளைஞர்கள் ஏஐ பற்றி படிப்பதற்கான உத்வேகத்தை அளிக்கக் கூடிய வகையில், அனைத்து கல்வி நிறுவனங்களும் அவர்களை தயார்ப்படுத்தி வருகின்றன.

குறிப்பாக, பாடத்திட்டத்தில் ஏஐ எப்படி கொண்டு வருவது என்பது தொடர்பான பணிகளை கல்வி நிறுவனங்கள் மேற்கொண்டு வருகின்றன. இந்த புது வருடத்தில் AI தொழில்நுட்பத்தை எப்படி பயன்படுத்துவது? உலக தேவைக்கு AI-யை எப்படி பயன்படுத்துவது? அதை பாடத்திட்டத்தில் எப்படி கொண்டு வருவது? என்பதும் விவாதிக்கப்படுகிறது.

உலகின் நான்காவது பெரிய பொருளாதார நாடாக இந்தியா உள்ளது. அதனால், ஒட்டுமொத்த உலகமும் நம்மை உற்று நோக்கி வருகிறது. முதுகலை பட்டம் படிக்கும் மாணவர்கள் எண்ணிக்கை ஆண்டுதோறும் அதிகரித்து வருகிறது. இந்த நேரத்தில் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறேன். நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும், திட்டங்களுக்கும் மாணவர்களை தயார்படுத்துங்கள். குறிப்பாக, பள்ளியிலிருந்து ஆராய்ச்சி வரை பயிற்று மொழி தாய்மொழியாகவே இருக்க வேண்டும். இதை இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து கல்வி நிறுவனங்களிலும் கொண்டு வருவதற்கான பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம்” எனத் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

சென்னை ஐஐடி பொங்கல் விழா
MINISTER DHARMENDRA PRADHAN
ஐஐடி பொங்கல்
CHENNAI IIT PONGAL FESTIVAL
MINISTER DHARMENDRA PRADHAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.