அரசு நிகழ்ச்சியில் நயினார் நாகேந்திரனை அமர வைத்தது தவறான முன்னுதாரணம் - அமைச்சர் நிர்மல்குமார்
"பாஜக எங்கு தலையிடுகிறதோ, அங்கு மக்களின் நிம்மதி பாதிக்கப்படுகிறது" என அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 11, 2026 at 10:43 PM IST
மதுரை: பிரதமர் மோடி பங்கேற்ற அரசு நிகழ்ச்சியில் பாஜகவின் மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் அமர வைக்கப்பட்டது தவறான முன்னுதாரணம் என அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
மதுரை விமான நிலையத்தில் இன்று (அக்.11) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார், "பிரதமர் நரேந்திர மோடி, தமிழ்நாட்டிற்கு வருகை தந்து பல்வேறு திட்டங்களைத் தொடங்கி வைத்துள்ளார். தமிழ்நாட்டிற்கு தேவையான திட்டங்கள் தொடர்பாகவும், கோயம்புத்தூர், மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்டங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளையும் முதலமைச்சர் விஜய், பிரதமரிடம் முன் வைத்துள்ளார். இத்தகைய அரசு நிகழ்ச்சிகளில் கட்சியை சார்ந்தவர்களை மேடையில் அமர வைப்பது எந்த வகையான நடைமுறை என்று தெரியவில்லை.
அரசு நிகழ்ச்சிகளில் எம்எல்ஏ, எம்பி போன்ற மக்கள் பிரதிநிதிகள் அல்லாதவர்களுக்கு இடமளிப்பதை ஒன்றிய அரசு தவிர்க்க வேண்டும். எங்கள் கட்சி நிர்வாகிகளைக்கூட அரசுப் பள்ளிகளுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தியுள்ளோம். அப்படியிருக்கும்போது, எந்தவொரு மக்கள் பிரதிநிதிப் பதவியிலும் இல்லாத பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரனை அரசு நிகழ்ச்சியில் அமர வைத்திருப்பது தவறான முன்னுதாரணம். இதுபோன்ற நடைமுறைகள் கண்டிப்பாகத் தவிர்க்கப்பட வேண்டும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
திருப்பரங்குன்றம் மலை விவகாரம் குறித்துப் பேசிய அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார், "மலையில் இரண்டு நாட்கள் சமையல் செய்ய அனுமதி கோரியிருந்தனர். இதற்கு முன்பு இதுபோன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டதில்லை. மக்கள் மலைக்குச் சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்துவிட்டு, அமைதியாகச் சமைத்துவிட்டு வந்தனர். பாஜக அரசியல் தலையீடு தொடங்கிய பிறகுதான் இவ்வளவு பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன.
பாஜக எங்கு தலையிடுகிறதோ, அங்கு மக்களின் நிம்மதி பாதிக்கப்படுகிறது. இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தர்காவில் அமைதியாக வழிபாடு நடைபெற்றது. இந்துக்களும் ஒருபுறம் வழிபாடு செய்து வந்தனர். அப்போது இதுபோன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டனவா? பாஜக தலையீட்டுக்குப் பிறகுதான் மக்களின் அமைதி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அனைத்துப் பிரச்சனைகளுக்கும் நீதிமன்றத்தை நாட வேண்டிய சூழல் உருவாகியுள்ளது.
பேருந்தில் பயணம் செய்ய விரும்பும் மக்களுக்காக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள திட்டங்கள், மற்றவர்களுக்குப் பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இந்தத் திட்டத்தை முந்தைய அரசு செயல்படுத்தியபோது பல்வேறு குறைபாடுகள் இருந்தன. இதனால் மக்களிடையே குழப்பம் நிலவியது. தற்போதைய திட்டத்தால் மற்றவர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுவதாகத் தெரிய வந்தால், அதற்கான மாற்று வழிகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்படும். பெரும்பாலான மக்கள் மத்தியில் இந்தத் திட்டத்திற்கு நல்ல வரவேற்பு உள்ளது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.