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நீட் தேர்வு பற்றி பேச திமுகவுக்கு அருகதை இல்லை - அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார்

மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஸ்டிக்கர் ஒட்ட நினைத்தால் அசிங்கப்பட்டுதான் வருவார்கள் என திமுகவை அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் விமர்சித்தார்.

அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார்
அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 26, 2026 at 7:28 AM IST

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மதுரை: திமுகவிற்கு நீட் குறித்து பேச எந்த அருகதையும் இல்லை என அமைச்சர் சிடிஆர் நிர்மல் குமார் கடுமையாக சாடினார்.

மதுரை மாவட்டம் திருப்பாலை பகுதியில் அமைந்துள்ள யாதவா பெண்கள் கல்லூரியில் நடைபெற்று வரும் ரோட்டரி கிளப் நிகழ்ச்சியில் எரிசக்தி மற்றும் சட்டத் துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் கலந்து கொண்டார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், “கடந்த ஆட்சியில் பார்ட்டி பண்ட் எங்கு வசூலிக்கப்பட்டது எனத் தெரியும். அமைச்சருக்காக கட்டிங், கமிஷன் கேட்டு வாங்கினார்கள். பெர்சன்டேஜ் போட்டு வாங்கினார்கள். நமது ஆட்சியில் பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் நிறுத்தப்பட்டது போல, அனைத்து இடங்களிலும் பார்ட்டி பண்டையும் நிறுத்தியுள்ளோம்.

தகுதியின் அடிப்படையில் அரசு வழக்கறிஞர்கள் தற்காலிகமாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், தரமான வழக்கறிஞர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டு, லஞ்சம் லாவண்யம் இல்லாதவர்களை நியமித்து வருகிறோம்” என்றார்.

நீட் விவகாரம் குறித்து பேசிய அவர், “நீட் வேண்டாம் என்பதே நம் நிலைப்பாடு; தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகினாலும் நீட் இருக்கும். நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிந்த விவகாரத்தில் ஒன்றிய அரசு மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்.

நீட் தேர்வுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் ஸ்டிக்கர் ஒட்டுவது போன்ற கேவலமான வேலையை திமுக பார்க்க வேண்டாம். நீட் தேர்வை ரத்து செய்யும் ரகசியம் குறித்து இப்போது வரை உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசவில்லை. உதயநிதிக்கு நாடாளுமன்றம் என்றால் என்ன, சட்டம் என்றால் என்ன என்றே தெரியாது. மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஸ்டிக்கர் ஒட்ட நினைத்தால் திமுகவினர் அசிங்கப்பட்டுதான் வருவார்கள். நீட் தேர்வு குறித்து பேச திமுகவுக்கு எந்த அருகதையும் இல்லை” என்றார்.

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தொடர்ந்து, ஜனநாயகன் திரைப்படம் குறித்து நிருபர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, “படம் எப்படி உள்ளது என மக்களுக்கு தெரியும். நமது முதலமைச்சர் விஜய் 3 வருடம் பட்ட கஷ்டங்கள் தான் அதில் தெரிகிறது. ஒருவேளை கடந்த ஜனவரியில் படம் வந்திருந்தால் கூட இப்படி ஒரு வரவேற்பு இருந்திருக்காது” எனக் கூறினார்.

ஜனநாயகன் படத்திற்கு பிறகு முதலமைச்சர் மீண்டும் நடிக்க வாய்ப்புள்ளதா? என்ற கேள்விக்கு, “தலைவர் என்ன செய்ய போகிறார் என 20 வருடத்திற்கு முன்பே முடிவு செய்துவிட்டார். தற்போது அந்த முடிவில் மாற்றமில்லை” என பதிலளித்தார்.

தவெக - பாமக உடன் கூட்டணி என பேச்சு அடிபடுகிறதே என நிருபர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு, “தகவல் அல்லது ஊகத்தின் அடிப்படையிலான கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க முடியாது. கூட்டணி தொடர்பான முடிவுகளை தலைவர் தான் எடுப்பார்” என்றார்.

மேலும், “மேகதாது அணை விவகாரத்தில் சட்ட ரீதியானவற்றை விட்டுக்கொடுக்க போவதில்லை. நமது மாநிலத்தின் உரிமைகள் பாதுகாக்கப்படும்” என உறுதியளித்தார்.

TAGGED:

NEET PROTEST
MINISTER CTR NIRMAL KUMAR
அமைச்சர் சிடிஆர் நிர்மல் குமார்
நீட் தேர்வு
MINISTER CTR NIRMAL KUMAR ON NEET

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