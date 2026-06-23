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'பார்ட்டி பண்ட்' குறித்த முதலமைச்சரின் பேச்சு; வெளிநடப்பு செய்த திமுக - அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விமர்சனம்

செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மீதான நடவடிக்கைகளுக்கு ஆளுநர் இதுவரை ஒப்புதல் அளிக்காதது ஏன்? என்றும் அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல் குமார்
அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல் குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 23, 2026 at 6:31 PM IST

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சென்னை: பார்ட்டி பண்ட் குறித்து முதலமைச்சர் பேசத் தொடங்கியதும் திமுகவினர் அவையில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்ததாக அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் விமர்சித்துள்ளார்.

சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய் ஆற்றிய பதிலுரையை தொடர்ந்து, எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் முன்வைத்த விமர்சனங்களுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது பேசிய அவர், "பார்ட்டி பண்ட் குறித்து முதலமைச்சர் பேசத் தொடங்கியவுடன் திமுகவினருக்கு என்ன பயம் ஏற்பட்டதோ தெரியவில்லை. உடனடியாக பேரவையிலிருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர். கடந்த திமுக ஆட்சியில் அப்போதைய நிதி அமைச்சர் ரூ.30 ஆயிரம் பற்றி பேசிய ஆடியோ, பார்ட்டி பண்ட் பற்றியது இல்லையா?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

மின்சாரத் துறையில் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் முறைகேடுகள் குறித்து பேசிய அவர், " கடந்த ஆட்சியில் மின்சார ஒப்பந்தத்தில் கமிஷன் பெறப்பட்டதாக ஒப்பந்ததாரர்களே தெரிவித்துள்ளனர். மின்சாரத் துறை தொடர்பான வெள்ளை அறிக்கை வரும் வியாழக்கிழமை வெளியிடப்படும்" என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், "கடந்த ஆட்சியில் பொதுமக்கள் தலைமைச் செயலகத்திற்கு வர முடியாத நிலை இருந்தது. அமைச்சர்களுக்கு பணம் வாங்கித் தரும் புரோக்கர்களே அங்கு சுற்றித் திரிந்தனர். தற்போது பொதுமக்கள் தங்களது கோரிக்கைகளை நேரடியாக அமைச்சர்களிடம் அளிக்க தலைமைச் செயலகத்திற்கு வரத் தொடங்கியுள்ளனர்" என்றார்.

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எடப்பாடி பழனிசாமியை முதலமைச்சர் சந்திக்காதது குறித்து விளக்கம் அளித்த அவர், "அப்போது அதிமுகவில் உள்கட்சி பிரச்சினைகள் நிலவியதால், அவரது உதவியாளர்கள் மூலமாகவே சந்திப்பதற்கான சூழல் இல்லை என தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதனால் தான் அந்த சந்திப்பு நடைபெறவில்லை. எங்களது கூட்டணி 120 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைத்தது. அதிமுகவின் ஆதரவால் இந்த அரசு உருவாகவில்லை" என்றார்.

நான் முதல்வன் திட்டத்தின் பெயர் மாற்றம் குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "அதிகாரிகள் மத்தியில் ஏற்பட்ட குழப்பம் காரணமாகவே திட்டத்தின் பெயர் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் என மாற்றப்பட்டுள்ளது" என விளக்கமளித்தார்.

முதலமைச்சர் பேரவையில் செய்த செய்கை குறித்து எழுப்பப்பட்ட விமர்சனங்களுக்கு பதிலளித்த அவர், "அது யாரையும் தனிப்பட்ட முறையில் விமர்சிப்பதற்காக செய்யப்படவில்லை. இந்த அரசு எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை விளக்குவதற்காகவே அந்த செய்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது" என்று தெரிவித்தார்.

செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மீதான நடவடிக்கைகளுக்கு ஆளுநர் இதுவரை ஒப்புதல் அளிக்காதது குறித்தும் அவர் விமர்சித்தார். திமுக தரப்பில் ஏதேனும் உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்டதால்தான் ஒப்புதல் வழங்கப்படாமல் இருக்கலாம் என்றும் அமைச்சர் சி.டி.ஆர் நிர்மல் குமார் சந்தேகம் தெரிவித்தார்.

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