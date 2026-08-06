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அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதமே தொடங்கும் கோடை? - அமைச்சர் சொன்ன அதிர்ச்சி தகவல்

பருவமழையை முன்னிட்டு போதுமான மின்தளவாட பொருட்கள் மற்றும் குழுக்களை தயார் நிலையில் வைக்க அமைச்சர் சி.டி.ஆர் நிர்மல்குமார் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 6, 2026 at 10:20 PM IST

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சென்னை: வருகின்ற கோடைகாலம் நீண்ட கோடையாக இருக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும், பிப்ரவரி முதலே வெப்பநிலை உயரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதாகவும் அமைச்சர் சி.டி.ஆர் நிர்மல்குமார் தெரிவித்தார்.

வரவிருக்கும் வடகிழக்கு பருவமழை மற்றும் பசிபிக் பெருங்கடலில் உருவாகி வலுவடைந்து வரும் 'சூப்பர் எல்-நினோ' வானிலை சூழ்நிலையை முன்னிட்டு, முன்னெச்சரிக்கை மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் தயார் நிலை நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக உயர் அலுவலர்களுடன் எரிசக்தி மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர் நிர்மல்குமார் இன்று (ஆக.6) ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

சென்னையில் உள்ளL தமிழ்நாடு மின்சார வாரிய தலைமையகத்தில் நடந்த இக்கூட்டத்தில், தமிழ்நாடு மின் வாரியம் மேற்கொண்டுள்ள பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை பணிகள், கடலோர மாவட்டங்களுக்கான பேரிடர் மேலாண்மைத் திட்டம், மின் கட்டமைப்பு பாதுகாப்பு, மின் விநியோகத்தை விரைவாக மீட்டெடுப்பதற்கான செயல் திட்டங்கள் ஆகியவை குறித்து விரிவாக ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.

அப்போது, தமிழகத்தின் 14 கடலோர மாவட்டங்களில் தேவையான அளவில் மின் கம்பங்கள், மின் மாற்றிகள், மின் கம்பிகள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்கள் கையிருப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அவசரத் தேவைக்கான கூடுதல் பொருட்களும் தயார் நிலையில் இருப்பதாக அதிகாரிகள் விளக்கமளித்தனர்.

அப்போது பேசிய அமைச்சர் சி.டி.ஆர் நிர்மல்குமார், முந்தைய ஆண்டுகளின் தரவுகளைக் கொண்டு, கூடுதலான தளவாடப் பொருட்கள் மாவட்ட மற்றும் வட்ட அளவில் இருப்பு வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். தேவைக்கேற்ப உடனடியாக தளவாடங்களை கொண்டு செல்லும் வகையில் சிறப்புக் குழுக்கள், அதற்குரிய வாகன வசதிகளுடன் ஆங்காங்கே களப்பணியாளர்கள் தவிர்த்து அதற்கென பிரத்யேகமான பணியாளர்கள் துணைமின் நிலையங்களில் இருக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டார்.

அமைச்சர் சி.டி.ஆர் நிர்மல்குமார் தலைமையில் நடந்த ஆலோசனை கூட்டம்
அமைச்சர் சி.டி.ஆர் நிர்மல்குமார் தலைமையில் நடந்த ஆலோசனை கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், ஒவ்வொரு மின் பகிர்மானக் கோட்டத்திலும் தலா 2 துரித மீட்புக் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், மாநில அளவில் 24 மணி நேரமும் செயல்படும் கட்டுப்பாட்டு அறைகள், தலைமையக அவசர கட்டுப்பாட்டு அறை (War Room), மின்னகம் 24×7 உதவி மையம் மற்றும் பல்துறை ஒருங்கிணைப்பு ஏற்பாடுகள் தயார் நிலையில் உள்ளனவா என்பது குறித்து அமைச்சர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

இதற்காக, ஒரு சிறப்பு பேரிடர் ஒத்திகையை வருகின்ற செப்டம்பர் மாதம் நடத்தவும் அறிவுறுத்தினார்.

பருவமழையை முன்னிட்டு மாநிலம் முழுவதும் பழுதடைந்த மின் கம்பங்கள் மாற்றுதல், சாய்ந்த கம்பங்களைச் சீரமைத்தல், துணை மின் நிலைய பராமரிப்பு, பழைய மின் கம்பிகள் மாற்றுதல், திறந்த நிலையிலிருந்த மின் கம்பிகளை நிலத்தடியில் பதித்தல், நீர்த்தேக்கம் ஏற்படும் பகுதிகளில் மின் பெட்டிகளை உயர்த்தி அமைத்தல் உள்ளிட்ட பராமரிப்புப் பணிகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக ஆய்வில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

அப்போது, மீதமுள்ள திட்டமிட்ட பணிகளை வரும் நவம்பர் 30-க்குள் முடிக்குமாறு அமைச்சர் அறிவுறுத்தினார். மேலும், வருகின்ற கோடைகாலம் நீண்ட கோடையாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக வருகின்ற பிப்ரவரி முதல் வெப்பநிலை உயரும் என்று எதிர்பார்ப்பதால், அதற்கேற்றவாறு மின் தேவை அதிகரிக்கக்கூடும்.

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எனவே, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக தேவையான கூடுதல் மின் உற்பத்தி மற்றும் கொள்முதல், தற்போது நடைபெற்று வரும் துணைமின் நிலைய கட்டுமானங்கள் மற்றும் மின்தொடரமைப்பு பணிகளை போர்க்கால அடிப்படையில் முடிக்க உடனடியாக செயல்பட வேண்டும். புதிய துணைமின் நிலைய பணிகளையும் உடனடியாக தொடங்க வேண்டும். பகிர்மான அளவில் தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

மழை மற்றும் புயல் காலங்களில் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு இல்லாத வகையில் தடையற்ற, பாதுகாப்பான மின் விநியோகத்தை உறுதி செய்வதே அரசின் முதன்மை நோக்கமாகும். அனைத்து அலுவலர்களும் களப்பணியில் முழு விழிப்புடன் செயல்பட்டு, மாவட்ட நிர்வாகத்துடன் இணைந்து உடனடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

மின்தடை ஏற்பட்டால் மிகக்குறுகிய நேரத்தில் மின் விநியோகத்தை மீட்டெடுக்க தேவையான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் முன்கூட்டியே செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினார்.

TAGGED:

சூப்பர் எல் நினோ
அமைச்சர் சிடிஆர் நிர்மல் குமார்
MINISTER CTR NIRMAL KUMAR
கோடைகாலம்
SUMMER WILL BEGIN ON FEBRUARY

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